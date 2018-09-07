Hasta tutuklu Mehdi Boz'dan mektup: SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±m hiÃ§ iyi deÄŸil

AÄŸÄ±r hasta olmasÄ±na raÄŸmen 5 aydÄ±r hÃ¼crede tutulan Mehdi Boz, mektup gÃ¶ndererek yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± hak ihlallerini anlattÄ±.

Cezaevinde tek baÅŸÄ±na tutulmasÄ± yaÅŸamsal risk taÅŸÄ±yan ancak 5 aydÄ±r hücrede kalan aÄŸÄ±r hasta tutuklu Mehdi Boz, diyet yemeklerinin verilmediÄŸi, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iyi olmadÄ±ÄŸÄ± ve aÅŸÄ±rÄ± kilo kaybÄ± ÅŸikayetiyle gittiÄŸi revir doktorunun kendisine “Hiçbir ÅŸeyin yok” dediÄŸini aktardÄ±.

ElazÄ±ÄŸ T Tipi KapalÄ± Cezaevinde kalan aÄŸÄ±r hasta tutuklu Mehdi Boz, Mezopotamya AjansÄ±na (MA) gönderdiÄŸi mektupta yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± hak ihlallerini anlattÄ±. Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) raporlarÄ±na göre Boz’un tiroid kanseri, KOAH, böbrek ve mide rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ile prostat hastalÄ±ÄŸÄ± bulunuyor ve hastalÄ±klarÄ±ndan dolayÄ± özel beslenmesi gerekiyor. Ancak Boz, yazdÄ±ÄŸÄ± mektupta kendisine diyet yemeklerinin hâlâ verilmediÄŸini söyledi. Bayramdan önce cezaevi revir doktoruna çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Boz, maruz kaldÄ±ÄŸÄ± muameleye dair ÅŸunlarÄ± anlattÄ±: “Doktora gittiÄŸimde ‘SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±m iyi deÄŸil, diyetim verilmiyor, her gün kilo kaybÄ± yaÅŸÄ±yorum vs.’ dedim. Doktor bana, ‘Seni gördüÄŸümden beri daha iyisin, hiçbir ÅŸeyin yok’ dedi. Åžok oldum” 27 Nisan 2018 tarihinde Kayseri 2 No’lu T Tipi KapalÄ± Cezaevinden ElazÄ±ÄŸ T Tipi KapalÄ± Cezaevine sevk edilen Boz, Kayseri Cezaevinde kalan eÅŸyalarÄ±nÄ±n kendisine gönderilmesi için Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvuru dilekçesi yazdÄ±. Boz, söz konusu baÅŸvurusuna Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olumsuz yanÄ±t verdiÄŸi yönündeki belgeyi de mektubuyla paylaÅŸtÄ±. (Ä°stanbul/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 13:55

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