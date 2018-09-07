EMEPâ€™ten Selma GÃ¼rkanâ€™Ä±n davasÄ±na dayanÄ±ÅŸma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

EMEP Genel BaÅŸkanÄ± Selma GÃ¼rkanâ€™Ä±n hÃ¼kÃ¼metin savaÅŸ politikalarÄ±nÄ± eleÅŸtirdiÄŸi iÃ§in yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± Ã¶ncesi dayanÄ±ÅŸma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Emek Partisi (EMEP) Genel Merkezi, EMEP Genel BaÅŸkanÄ± Selma Gürkan’Ä±n AKP hükümetinin savaÅŸ politikalarÄ±nÄ± eleÅŸtirdiÄŸi için yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n 9 Ekim’deki duruÅŸmasÄ± öncesi dayanÄ±ÅŸma çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Ä°stanbul Küçükçekmece’de “savaÅŸa hayÄ±r” baÅŸlÄ±klÄ± parti bildirilerini daÄŸÄ±ttÄ±klarÄ± için tutuklanan EMEP üyeleri Neslihan Karyemez ve Bilal Karaman’Ä±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±nda adliye önünde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma nedeniyle hakkÄ±nda açÄ±lan davanÄ±n 9 Ekim’de Ä°stanbul 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görülecek ilk duruÅŸmasÄ±na çaÄŸrÄ± yapÄ±ldÄ±. EMEP’ten yapÄ±lan açÄ±klamada, Gürkan’Ä±n siyasi iktidarÄ±n savaÅŸ politikalarÄ±nÄ± eleÅŸtirdiÄŸi için yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± ifade edilerek, siyasi iktidara yönelik her eleÅŸtirinin yargÄ±lanmaktan, ceza almaktan ve tutuklanmaktan baÅŸka bir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± dile getirildi. muhalefete “terörist” damgasÄ± vuran iktidarÄ±n, savaÅŸa karÅŸÄ± olduÄŸunu söyleyen hamile bir kadÄ±nÄ± dahi tutuklamaktan geri durmadÄ±ÄŸÄ± belirtilen açÄ±klamada, genel baÅŸkanÄ± olduÄŸu partinin üyesine sahip çÄ±kan Gürkan hakkÄ±nda da dava açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

‘SÄ°YASÄ° Ä°KTÄ°DAR VE MEDYA AYAÄžI ALGI YARATMAYA ÇALIÅžMAKTA’

GeçtiÄŸimiz gün Sabah gazetesinde yayÄ±mlanan ve Genel BaÅŸkan Selma Gürkan’Ä± hedef gösteren habere de deÄŸinilen açÄ±klamada, “Partimiz, her zaman iÅŸçinin, emekçinin yanÄ±nda olmuÅŸ, nerede bir hak direniÅŸi, eylem, mücadele varsa her zaman ilk orada olmuÅŸtur. Ancak siyasi iktidar ve onun medya ayaÄŸÄ±, bir algÄ± yaratmaya çalÄ±ÅŸmakta, partimiz hakkÄ±nda olumsuz haberler yaparak, yÄ±pratmaya çalÄ±ÅŸmaktadÄ±r. Binlerce basÄ±n açÄ±klamasÄ± yayÄ±mlamÄ±ÅŸ, binlerce eylem, miting yapmÄ±ÅŸ, nerede hakkÄ± için mücadele eden tek bir iÅŸçi, emekçi varsa onun yanÄ±nda olmuÅŸ bir parti hakkÄ±nda, bugüne kadar hiçbir haber yapmayan, iktidarÄ±n medyasÄ± Sabah gazetesinin yaptÄ±ÄŸÄ± tek haber ise, Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n ‘Terörden yargÄ±lanacak’ baÅŸlÄ±klÄ± haberi olmuÅŸtur.” denildi. DavanÄ±n siyaset yapmayÄ±, düÅŸünce açÄ±klamayÄ± cezalandÄ±rmak için açÄ±lmÄ±ÅŸ bir dava olduÄŸu belirtilen açÄ±klamada, “Bu dava, yeni Türkiye’de muhalif olmanÄ±n, iktidarÄ± eleÅŸtirmenin, insan haklarÄ±nÄ±n, hukuk devletinin hatta demokrasinin bir yeri olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da bizlere gösterecektir. Tüm emek ve demokrasi güçlerinin deÄŸerli temsilcileri ve üyelerini, 9 Ekim saat 09.30’da ÇaÄŸlayan’daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±’na dayanÄ±ÅŸmaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz” denildi. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 14:06

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