CÃ¼bbelerin ezildiÄŸi eylemde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlar beraat etti

Ankara Ãœniversitesinde polislerin hocalarÄ±n cÃ¼bbelerini ezerek gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± 14 akademisyen ve Ã¶ÄŸrenci beraat etti.

Ankara Üniversitesinde 686 sayÄ±lÄ± KHK ile çok sayÄ±da akademisyenin ihracÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 10 Åžubat 2017 tarihinde gerçekleÅŸen protestoda gözaltÄ±na alÄ±nan 14 kiÅŸiye açÄ±lan soruÅŸturmada mahkeme tüm sanÄ±klarÄ±n beraatine karar verdi.

Ankara Üniversitesi’nde OHAL KHK’leri ile ihraç edilen akademisyenler için 10 Åžubat 2017 tarihinde gerçekleÅŸen protestoya açÄ±lan soruÅŸturmada aralarÄ±nda akademisyen ve öÄŸrencilerin bulunduÄŸu 14 kiÅŸi beraat etti.

FotoÄŸraf: Tamer Arda ErÅŸin/EVRENSEL

POLÄ°S HOCALARIN CÜBBESÄ°NE BASMIÅžTI

Eylemin gerçekleÅŸtiÄŸi gün 686 sayÄ±lÄ± KHK ile Ankara Üniversitesi’nden çok sayÄ±da akademisyenin ihracÄ± sonrasÄ± akademisyen, öÄŸrenci ve milletvekilleri Cebeci Kampüsü’nde bir araya gelmiÅŸti. Kampüse giriÅŸleri engelleyen polis, hocalarÄ±n cübbelerine basarak kampüse girerek, biber gazÄ± ile müdahalede bulunmuÅŸ ve aralarÄ±nda akademisyen ve öÄŸrencilerin de bulunduÄŸu 14 kiÅŸiyi gözaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±. 14 kiÅŸi hakkÄ±nda 2911 SayÄ±lÄ± ToplantÄ± ve Gösteri YürüyüÅŸleri Kanunu'na muhalefet etmek suçlamasÄ±yla haklarÄ±nda dava açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

SoruÅŸturmaya iliÅŸkin Ankara 24’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanÄ±n karar duruÅŸmasÄ±nda mahkeme heyeti tüm sanÄ±klarÄ±n beraatine karar verdi. “Ä°ddianamede bahsi geçen suçu sanÄ±klarÄ±n iÅŸlemediÄŸine kanaat getirildi” ifadeleriyle beraat kararÄ± verdiÄŸi isimler ÅŸu ÅŸekilde: Emel MemiÅŸ ParmaksÄ±z, Emre Can Denizhan, Gülden KoçoÄŸlu, Hakan Yüksel, Hande AltÄ±ntaÅŸ, Hilal KÄ±nay, Ä°lke Cide, Maryam Ostadi, Mehmet YÄ±ldÄ±rÄ±m, Nuray Türkmen CanlÄ±, Oktay Ä°nce, Oktay AydÄ±n, Semih Murat Gönen, Tünay Aytepe.

Kampüs içerisindeki polis müdahalesini Seyri Sokak adÄ±na kayÄ±t altÄ±na alan ve yerlerde sürüklenerek gözaltÄ±na alÄ±nan Oktay Ä°nce de beraat eden isimler arasÄ±nda yer aldÄ±. (Ankara/EVRENSEL)

DÃ¶nemin Ã¶zeti: HocalarÄ±n cÃ¼bbesi postal altÄ±nda

Ankara Ãœniversitesi'ne polis ablukasÄ±: Hocalar gÃ¶zaltÄ±nda

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 13:54

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