EmekÃ§iler krizden halkÃ§Ä± Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yolunu birlikte aradÄ±

Dolar krizi, ardÄ± ardÄ±na gelen zamlar ve geÃ§im derdiyle boÄŸuÅŸan iÅŸÃ§i ve emekÃ§iler, Ã‡iÄŸliâ€™de â€˜Krizden halkÃ§Ä± Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yoluâ€™ panelinde buluÅŸtu.

Döviz kuru ve enflasyonda yaÅŸanan olumsuz geliÅŸmeler artarak devam ederken, çözüm noktasÄ±nda iÅŸçi ve emekçiler neler söylüyor? YapÄ±lan zamlardan, geçim derdine birçok sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± beraberinde yaÅŸayan emekçiler, sorunlarÄ±n çözümüne iliÅŸkin ÇiÄŸli’de ‘Krizden halkçÄ± çÄ±kÄ±ÅŸ yolu’ panelinde bir araya geldi.

ÇiÄŸli Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleÅŸtirilen panele, konuÅŸmacÄ± olarak Teori ve Eylem Dergisi YazarÄ± Arif KoÅŸar ile CHP Emek BürolarÄ± MYK Üyesi Ekonomist Ali Petek katÄ±ldÄ±. Panele Akar Tekstil, TariÅŸ ve Ä°zsu iÅŸçilerinin katÄ±lÄ±mÄ± yoÄŸun olurken birçok fabrikadan da iÅŸçiler de vardÄ±.

Ä°lk olarak konuÅŸan Ali Petek, krizin analizini yaparak, dünyada ve Türkiye’deki ekonomiyi deÄŸerlendirdi. AKP iktidarÄ±nÄ±n 15 yÄ±lda yenilikçi, marka yaratÄ±cÄ± veya yüksek teknolojiyi üretecek bir yeni sanayi yapÄ±lanmasÄ±nÄ± oluÅŸturamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Petek, “Bütün bunlar bir araya geldiÄŸinde, üretken olmayan yatÄ±rÄ±mlar, yapÄ±lan yatÄ±rÄ±mlarÄ±n verimsizliÄŸi, bunlarÄ±n geri ödemelerindeki sÄ±kÄ±ntÄ±lar, dünyadaki yeniden merkeze doÄŸru olan yönelim, dövize olan talep, hem genel hem de özel geliÅŸmeler ile kaçÄ±nÄ±lmaz olarak bu sonuç ortaya çÄ±ktÄ±” dedi.

BaÅŸlangÄ±çta döviz krizi olarak baÅŸlayan krizin ÅŸimdi finansal kriz olarak devam ettiÄŸini ve üretim krizine doÄŸru ilerlediÄŸini belirten Petek, “AçÄ±klanan ihracat ithalat rakamlarÄ±na bakÄ±nca ithalatta azalma olumlu gibi anlatÄ±lÄ±yor, oysa Türkiye ara mallar ve üretim girdisi ithal ediyordu. Bu azalmÄ±ÅŸsa üretim daralacak anlamÄ±na gelir, yani kasÄ±m gibi üretim azalmasÄ± ve iÅŸten atmalar yaÅŸayabiliriz” diye konuÅŸtu.

Çözüme dair deÄŸerlendirmelerde bulunan Petek, “Sermaye çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n kontrolü, dövizle yapÄ±lmÄ±ÅŸ bütün anlaÅŸmalarÄ±n iptali, krizi yaratan sermayenin bu iÅŸin payÄ±nÄ± üstlenmelidir. HalkçÄ± çözüm, krizin faturasÄ±nÄ±n bu ülkenin kârlara sahip olanlarda aramakta geçiyor” dedi.

‘DIÅžA BAÄžIMLILIÄžI KOPARMADAN HALKÇI ÇÖZÜM OLMAZ’

Arif KoÅŸar ise, “Bu sadece siyasal bir kriz deÄŸil. Türkiye’de tek adam rejimi var, bu nedenle Türkiye ekonomisi, Amerika’nÄ±n da müdahalesi ile ülke ekonomisi krize girdi, demek yeterli deÄŸildir. Türkiye çok demokratik bir ülke olsaydÄ±, AKP deÄŸil, baÅŸka bir sermaye partisi iktidarda olsaydÄ±, Türkiye yine bu ekonomik krize girecekti. Ekonomik krizin siyasal rolünün dÄ±ÅŸÄ±nda iktisadi ve ülkenin ekonomik yapÄ±sÄ± ile ilgili güçlü yapÄ±sal nedenleri de var” diye konuÅŸtu. Türkiye ekonomisinin dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± da tartÄ±ÅŸan KoÅŸar, “Bu kriz sürecini yorumlarken, sadece Türk lirasÄ±nÄ±n deÄŸer kaybetmesi deÄŸil, Türkiye ekonomisinin emperyalizme baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunu derinleÅŸtiren politikalarÄ±, Türkiye tarÄ±mÄ±nÄ± yapamaz hale getiren ve ithalata mecbur bÄ±rakan, sanayisini yabancÄ± tekellerin hegemonyasÄ± altÄ±na sokan politikalarÄ± sorgulamasÄ± gerektiren bir süreçteyiz. EÄŸer krizden çÄ±kÄ±ÅŸÄ± tartÄ±ÅŸÄ±yorsak, bu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k iliÅŸkini kopartacak önlemler alÄ±nmadan krizden halkçÄ± bir çÄ±kÄ±ÅŸ mümkün deÄŸildir” dedi. Krizin yükünü emekçilerin ödememesi için radikal önlemlerin alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini söyleyen KoÅŸar, “Ä°ÅŸten atmalar yasaklanmalÄ±, bu en önemli taleplerden bir tanesi. Batan iÅŸ yeri kamulaÅŸtÄ±rÄ±lsÄ±n, iÅŸçiler atÄ±lmasÄ±n. Ä°nsanca yaÅŸayacak ücret, bu kadar zam geliyorsa ücretler arttÄ±rÄ±lmalÄ± yani ek zam talebi. Sermaye çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± engellenmeli ve emperyalizme baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± çözmeden bugün krizden çÄ±ksak yarÄ±n yine batarsÄ±n. Emperyalizme baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k iliÅŸkilerini köklü bir ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirmelisin” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

‘METAL FIRTINA DENEYÄ°MÄ°NÄ° Ä°LERLETMELÄ°YÄ°Z’

Paneli yöneten Deriteks Örgütlenme UzmanÄ± Cihan Ä°ÅŸçi ise, “2001 krizinde ÇiÄŸli Organize’de iÅŸten atmalar, kÄ±smi ücret uygulamalarÄ±, ücretsiz izin, fazla mesai ücretlerini ödememe uygulamalarÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±k. 3 ay sonra organize sanayi yönetimi krizden %20 büyüyerek çÄ±ktÄ±k açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. Biz o zaman da krizin faturasÄ±nÄ± ödemeyelim kampanyasÄ± yürüttük. Ä°ÅŸten atmalarÄ± vs engelleyemediysek bile organizede bazÄ± fabrikalar sendikalaÅŸtÄ±, bunlar bizim kazanÄ±mÄ±mÄ±z oldu. Bugün ÇiÄŸli’de iÅŸçiler olarak 2001’e göre daha örgütlüyüz diyebiliriz. Åžimdi bu salonda bile 7 ayrÄ± sendikanÄ±n temsilci ve yöneticileri var krizin faturasÄ±nÄ± ödememe kampanyasÄ±nÄ± birlikte yürütmeliyiz. Dikkatimiz fabrikalarda olmalÄ± ve metal fÄ±rtÄ±na deneyimini ilerletmeliyiz” dedi. Panel, soru cevap bölümü ile son bulurken, grevde olan Süperpak iÅŸçileri de unutulmadÄ± ve dayanÄ±ÅŸma için baÄŸÄ±ÅŸ kutusu yapÄ±ldÄ±. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 13:30

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