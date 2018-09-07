HES inÅŸaatÄ± nedeniyle dere yataÄŸÄ± hafriyat alanÄ± oldu

Ordu Ã‡evre DerneÄŸi, Ã‡iseli Åželalesi'nin Ã¼st kesimindeki HES inÅŸaatÄ± nedeniyle dere yataÄŸÄ±na zarar verildiÄŸini belirtti.

Çiseli Åželalesi’nin üst kesiminde inÅŸaatÄ± devam eden Selimiye Hidroelektrik Santrali (HES) nedeniyle dere yataÄŸÄ±na zarar verildiÄŸini belirten Ordu Çevre DerneÄŸi (ORÇEV) BaÅŸkanÄ± Gül Ersan, “HES, derelerin yok edilmesi demek” dedi.

ORÇEV BaÅŸkanÄ± Gül Ersan, AltÄ±nordu’da yapÄ±mÄ± devam eden Selimiye HES inÅŸaatÄ±nÄ±n Çiseli ve KurÅŸunçal Åželaleleriyle KabaçaÄŸlayan’Ä± olumsuz etkilemeye devam ettiÄŸini belirterek “Daha önce yöre insanlarÄ±yla çeÅŸitli sivil toplum örgütleri bu inÅŸaatÄ±n bölgeyi tahrip edeceÄŸi uyarÄ±larÄ±nda bulunmuÅŸtu. Dernek üyelerimiz de ilgili kurumlara bölgenin koruma altÄ±na alÄ±nmasÄ± için dilekçeler vermiÅŸti. AyrÄ±ca bu bölge turizm alanÄ± olarak Ordu’nun önemli noktalarÄ±ndan biriydi” diye konuÅŸtu.

’ÅžÄ°KAYETLER GÖZ ARDI EDÄ°LÄ°YOR’

HES ÅŸirketlerinin projelerine bile uymadÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Ersan, “GeçtiÄŸimiz günlerde yöre halkÄ±, Çiseli ile KurÅŸunçal Åželalelerinin arasÄ±nda yer alan KabaçaÄŸlayan’Ä±n döküldüÄŸü yere HES ÅŸirketinin hafriyat boÅŸalttÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüler. Åžirketin proje tanÄ±tÄ±m dosyasÄ±nda hafriyat depolama alanlarÄ± belirtilmiÅŸ ancak ÅŸirket bu alanlarÄ±n yerine dere yataÄŸÄ±nÄ± kullanÄ±yor. Daha önce dernek olarak biz de, yine aynÄ± nedenle ÅŸirket hakkÄ±nda ÅŸikayette bulunmuÅŸtuk ancak HES ÅŸirketine bir ceza verildiÄŸini duymadÄ±k.”

Åžirketlerin verdikleri taahhütlere uymadÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Ersan “Åžikayetler kurumlar tarafÄ±ndan göz ardÄ± ediliyor, doÄŸanÄ±n talanÄ± hÄ±z kesmeden devam ediyor” dedi. (Ordu/EVRENSEL)

Karaolukâ€™ta HES Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na tepki bÃ¼yÃ¼yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 12:26

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