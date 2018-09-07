ï»¿
FotoÄŸraf: Pixabay
Ã–SYM'den YDS adaylarÄ±na â€˜saatâ€™ uyarÄ±sÄ±
07 EylÃ¼l 2018 12:04
2018 YabancÄ± Dil Bilgisi Seviye Tespit SÄ±navÄ±'na girecek adaylar, saat 10.00'dan sonra sÄ±navÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± binalara alÄ±nmayacak.Â
Ölçme, Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezince (ÖSYM), 9 Eylül Pazar yapÄ±lacak 2018 YabancÄ± Dil Bilgisi Seviye Tespit SÄ±navÄ± (2018-YDS) sonbahar dönemi adaylarÄ±na, saat 10.00'dan sonra sÄ±nav binalarÄ±na giriÅŸe izin verilmeyeceÄŸi uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.
Twitter üzerinden yapÄ±lan duyuruyla, 9 Eylül Pazar günü uygulanacak 2018-YDS sonbahar dönemi adaylarÄ±na yönelik hatÄ±rlatmada bulunuldu.
Buna göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sÄ±navÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± binalara alÄ±nmayacak.
AdaylarÄ±n sÄ±nava gelirken yanlarÄ±nda sÄ±nava giriÅŸ ve geçerli kimlik belgelerini bulundurmalarÄ± gerekiyor. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 12:11
www.evrensel.net