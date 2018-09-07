'ErdoÄŸan ve BahÃ§eli, gelecek hafta yerel seÃ§imde ittifakÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸecek'

BahÃ§eli ve ErdoÄŸanâ€™Ä±n â€˜yerel seÃ§imlerde ittifakâ€™ konusunu gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere gelecek hafta bir araya geleceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile MHP Genel BaÅŸkanÄ± Bahçeli’nin Mart 2019’da yapÄ±lacak seçimlerde izlenecek yol haritasÄ± için önümüzdeki hafta bir araya gelmeyi planladÄ±klarÄ± öÄŸrenildi. Ä°ki parti arasÄ±nda ‘protokol esasÄ±na dayalÄ±’ bir ittifak düÅŸünülüyor. Ä°ki liderin görüÅŸmesinin ardÄ±ndan da partiler arasÄ±nda yerel seçimlere iliÅŸkin çalÄ±ÅŸmalarÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ± ifade ediliyor.

Hürriyet’ten Umut Erdem’in haberine göre; bir ilde hangi partinin oyu yüksekse, diÄŸer partinin ‘oy oranÄ± yüksek olan partiyi desteklemesi’ planlanÄ±yor. MHP’nin Ä°stanbul,Ankara ve Ä°zmir’de AKP’nin adayÄ±na destek vereceÄŸi konuÅŸuluyor. AKP’nin de MHP’li belediyelerce yönetilen Adana, Mersin, Manisa, Isparta gibi illerde MHP’yi destekleyeceÄŸi ifade ediliyor. KayyÄ±ma devredilen HDP’li 102 belediyenin seçiminde de MHP’nin, AKP’nin adayÄ±nÄ± destekleyeceÄŸi dillendiriliyor. (HABER MERKEZÄ°)

â€˜AKP, CHPâ€™nin de oy verebileceÄŸi adaylarÄ± gÃ¶sterecekâ€™Â

â€˜MHP 3 bÃ¼yÃ¼k ilde AKP'yi destekleyecek, bakanlar da aday olabilir'

Grubu olan partiler yerel seÃ§imde nasÄ±l bir strateji izleyecek?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 11:51

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