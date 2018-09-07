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'KCK BasÄ±n' davasÄ±: Gazetecilerin pasaportlarÄ± iade edilecek
07 EylÃ¼l 2018 11:19
46 gazetecinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± â€˜KCK BasÄ±nâ€™ davasÄ±nÄ±n duruÅŸmasÄ± ertelendi, gazetecilerin pasaportlarÄ±na el konulmasÄ± kararÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Toplam 46 gazetecinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± ‘KCK BasÄ±n’ davasÄ±nÄ±n bugün görülen duruÅŸmasÄ±, istanbul 3. ACM’de görüldü. Davada yargÄ±lanan Hamza Sümeli ile avukatlar duruÅŸmada hazÄ±r bulundu.
Davada, mahkeme heyeti, sanÄ±klarÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na raÄŸmen pasaportlarÄ±nÄ± alamamasÄ± üzerine talep edilen düzeltmelerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
SanÄ±k avukatlarÄ±, daha önceki savunmalarÄ±na bu aÅŸamada ekleyecekleri bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Mahkeme duruÅŸmayÄ± erteledi. ‘KCK BasÄ±n’ davasÄ±nÄ±n bir sonraki duruÅŸmasÄ± 11 Ocak 2019'da saat 10:00’da görülecek. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 11:26
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