â€˜AKP, CHPâ€™nin de oy verebileceÄŸi adaylarÄ± gÃ¶sterecekâ€™Â 

HÃ¼rriyet yazarÄ± Deniz Zeyrek, yerel seÃ§imlerle ilgili kulis yazdÄ±: AK Parti'nin Ä°stanbul adaylarÄ±ndan biri herkesin aÅŸina olduÄŸu bir iÅŸkadÄ±nÄ±.Â

Hürriyet’ten Deniz Zeyrek, AKP’nin özellikle CHP’nin kalelerinde CHP seçmeninin bile oy verebileceÄŸi isimleri aday göstermesinin beklendiÄŸini yazdÄ±. Zeyrek, “Son 10 günde AKP’nin Ä°stanbul adaylarÄ±ndan biri olarak herkesin aÅŸina olduÄŸu bir iÅŸkadÄ±nÄ±nÄ±n ismini duyuyorum” ifadesinde kullandÄ±.

Zeyrek’in “Belediye seçimi dedikodularÄ±” yazÄ±sÄ±ndan ilgili bölüm ÅŸöyle:

“Parti yetkilileri, Ä°zmir, Çankaya, KadÄ±köy, BeÅŸiktaÅŸ gibi yerlerde merkez seçmenin oylarÄ±nÄ± alabilecek, AKP orijinli olmayan “merkez-saÄŸ/demokrat” isimlerin aday gösterilebileceÄŸini söylüyor. CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n AKP’de aynÄ± iÅŸi yapabilecek çok önemli isimler olmasÄ±na karÅŸÄ±n Ziya Selçuk, Ruhsar Pekcan, Bekir Pakdemirli gibi isimleri bakan yapmasÄ± bu görüÅŸe dayanak olarak gösteriliyor. Son 10 günde AKP’nin Ä°stanbul adaylarÄ±ndan biri olarak herkesin aÅŸina olduÄŸu bir iÅŸkadÄ±nÄ±nÄ±n ismini duyuyorum. AKP’nin bu stratejisinin iki dayanaÄŸÄ± daha var:

CHP içindeki çekiÅŸme. Aday olamayanlarÄ±n adaylara ve yeniden aday olan baÅŸkanlara yönelik olumsuz tutum ve kampanyalarÄ± ile parti içi kavgalara kÄ±zan CHP seçmeninin sandÄ±ÄŸa gitmeme ihtimali.

Ä°YÄ° Parti’nin bu ÅŸehir ve ilçelerde CHP oylarÄ±nÄ± bölebilecek güçlü adaylar göstermesi.” (HABER MERKEZÄ°)

Grubu olan partiler yerel seÃ§imde nasÄ±l bir strateji izleyecek?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 10:54

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