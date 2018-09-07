Maradona, Meksika 2. Ligi'ndeki Dorados'u Ã§alÄ±ÅŸtÄ±racak

Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona, Meksika 2. Lig ekiplerinden Dorados'un teknik direktÃ¶rÃ¼ oldu.

Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona, Meksika'nÄ±n Dorados takÄ±mÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na geçti.

Meksika Ä°kinci Lig ekiplerinden Dorados, 57 yaÅŸÄ±ndaki Maradona için sosyal medya hesabÄ±ndan “hoÅŸ geldin” mesajÄ± ve kÄ±sa bir görüntü paylaÅŸtÄ±.

AltÄ± maçta 3 beraberlik, 3 de maÄŸlubiyet alarak sezona kötü baÅŸlayan Meksika temsilcisi, teknik direktör Francisco Gamez ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Maradona, en son BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nin el Fujairah takÄ±mÄ±nÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ ve nisan ayÄ±nda görevinden ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

1994'te futbolu bÄ±rakan Maradona, Arjantin milli takÄ±mÄ± ve Racing Club'un de aralarÄ±nda olduÄŸu takÄ±mlarda görev almasÄ±na raÄŸmen bu maceralarÄ± uzun süreli olmadÄ±. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 10:44

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