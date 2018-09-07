Brezilya'da devlet baÅŸkanÄ± adayÄ±na bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±

Brezilya'da devlet baÅŸkanÄ± adayÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± siyasetÃ§i Jair Bolsonaro karnÄ±ndan bÄ±Ã§aklandÄ±.

Brezilya'da, ekim ayÄ±nda yapÄ±lacak devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçiminde adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± siyasetçi Jair Bolsonaro bÄ±çaklÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±.

AA'nÄ±n haberine göre, Sosyal Liberal Parti (PSL) Temsilciler Meclisi üyesi eski subay Bolsonaro seçim kampanyasÄ± için Juiz de Fora kentinde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda karnÄ±ndan bÄ±çaklandÄ±. Bolsonaro'nun oÄŸlu Flavio Bolsonaro Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, olayÄ± doÄŸrularken, babasÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun iyiye gittiÄŸini belirtti.

HAYATÄ° TEHLÄ°KESÄ° DEVAM EDÄ°YOR

OÄŸlu durumunun iyiye gittiÄŸini belirtse de yeni açÄ±klamalar Jair Bolsonaro'nun saÄŸlÄ±k durumunun ciddiyetini koruduÄŸunu gösteriyor.

Bolsonaro'ya acil müdahalede bulunan doktor Luiz Henrique Borsato, Bolsonaro'nun hayati tehlikesinin devam ettiÄŸini ve 7 gün yoÄŸun bakÄ±mda kalacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Borsato, iç kanamayÄ± durdurmak için ilk etapta 2 saatlik bir cerrahi müdahalede bulunduklarÄ±nÄ±, baÄŸÄ±rsaklarda oluÅŸan tahribat için daha sonra ikinci bir ameliyatÄ±n gerekli olacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

SAÄžCI BOLSONARO'NUN POPÜLÄ°ST SÄ°YASETÄ°

GeçmiÅŸte Brezilya ordusunda yüzbaÅŸÄ± olarak görev yapan Bolsonaro'nun yolsuzluk ve suçla mücadele konusundaki sert söylemleri, kendisini seçim anketlerinde ÅŸimdiden eski Devlet BaÅŸkanÄ± Lula da Silva'nÄ±n ardÄ±ndan en popüler ikinci aday haline getirdi. Bolsonaro Brezilya'nÄ±n Trump'Ä± olarak anÄ±lÄ±yor.

Bolsonaro'nun seçim ortaÄŸÄ±, Brezilya EmeÄŸin Yenilenmesi Partisinden emekli General Hamilton Mourao da Brezilya'nÄ±n yolsuzluk sorununun çözülmesi için ordunun yönetime müdahale etmesi gerektiÄŸini savunan yorumlarÄ±yla kamuoyunun gündemine gelmiÅŸti. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 10:46

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