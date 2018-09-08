Amerika AÃ§Ä±kâ€™ta tek kadÄ±nlarda final Williams-Osaka arasÄ±nda

Amerika AÃ§Ä±k'ta tek kadÄ±nlar finalinde ABD'li Serena Williams ile Japon Naomi Osaka karÅŸÄ±laÅŸacak.

Sezonun son grand slam tenis turnuvasÄ± Amerika AçÄ±k'ta tek kadÄ±nlarda Serena Williams ve Naomi Osaka finale yükseldi. Final maçÄ± bugün oynanacak.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvanÄ±n yarÄ± finalinde 36 yaÅŸÄ±ndaki ABD’li tenisçi Serena Williams ile 19 numaralÄ± seribaÅŸÄ± LetonyalÄ± Anastasija Sevastova karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

Kariyerinin 24. grand slam ÅŸampiyonluÄŸunu kovalayan Williams, 66 dakika süren ve 5 kez servis kÄ±rdÄ±ÄŸÄ± maçÄ± 6-3 ve 6-0'lÄ±k setlerle 2-0 kazanarak adÄ±nÄ± finale yazdÄ±rdÄ±. Williams ÅŸampiyon olmasÄ± halinde AvustralyalÄ± Margaret Court'u yakalayacak.

Tek kadÄ±nlardaki diyÄŸer yarÄ± final mücadelesinde ise Japon Naomi Osaka, 14 numaralÄ± seribaÅŸÄ± ABD'li Madison Keys'i 6-2 ve 6-4'lik setlerle 2-0 maÄŸlup ederek kariyerinde ilk kez grand slam finaline çÄ±ktÄ±.

Serena Williams ilk grand slam ÅŸampiyonluÄŸunu kazandÄ±ÄŸÄ±nda 1 yaÅŸÄ±ndaki olan Osaka, grand slam turnuvalarÄ±nda finale yükselme baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± gösteren ilk kadÄ±n Japon tenisçi oldu. Küçükken hep Serena Williams ile final oynamayÄ± hayal ettiÄŸini söyleyen Osaka, "Onu idolüm olarak deÄŸil rakibim olarak görmeliyim" dedi.

Williams ile Osaka arasÄ±ndaki final maçÄ± bugün oynanacak. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 08:49

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