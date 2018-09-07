Ahmet Hakan'dan 'ÅŸarbon' yazÄ±sÄ±: ZÄ±kkÄ±mÄ±n kÃ¶kÃ¼nÃ¼ mÃ¼ yiyeceÄŸiz?

HÃ¼rriyet yazarÄ± Ahmet Hakan, Kurban BayramÄ± sonrasÄ± gÃ¶rÃ¼len ÅŸarbon vakalarÄ±yla ilgili olarak yazdÄ±.

Hürriyet yazarÄ± Ahmet Hakan, Kurban BayramÄ± sonrasÄ± görülen ÅŸarbon vakalarÄ±yla ilgili olarak “Hadi biraz protein alalÄ±m' diyerek azÄ±cÄ±k et yiyeceÄŸiz, 'Åžarbon da ÅŸarbon. Åžarbon da ÅŸarbon' diyerek iflahÄ±mÄ±zÄ± kesiyorlar" dedi.

Ahmet Hakan’Ä±n “ZÄ±kkÄ±mÄ±n kökünü mü yiyeceÄŸiz ne yiyeceÄŸiz?” baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±nÄ±n ilgili bölümü ÅŸöyle:

“Hadi biraz protein alalÄ±m” diyerek azÄ±cÄ±k ET yiyeceÄŸiz...

“Åžarbon da ÅŸarbon... Åžarbon da ÅŸarbon...” diyerek iflahÄ±mÄ±zÄ± kesiyorlar.

Tam elimize bir dilim EKMEK almÄ±ÅŸ, afiyetle yiyeceÄŸiz...

DünyanÄ±n bütün Canan Karatay’larÄ± birleÅŸip parmaklarÄ±nÄ± sallayarak “Çabuk bÄ±rak onu, çabuk bÄ±rak” diye üstümüze çullanÄ±yorlar.

“Yahu bÄ±rakÄ±n da bari minik bir TAVUK kanat götürelim” diyoruz.

“Antibiyotiklidir o... Antibiyotiklidir o... SakÄ±n yeme... BasÄ±yorlar o tavuklara antibiyotiÄŸi” diye saatlerce kafa ütülüyorlar.

Marketten YOÄžURT alÄ±p saÄŸlÄ±klÄ± beslenelim diyoruz.

Market yoÄŸurduna edilmedik hakaret bÄ±rakmÄ±yorlar.

BALIK mevsimi gelmiÅŸ, palamut falan diyoruz.

Tam bir buçuk saat gayet bilgiç bir ÅŸekilde “aÄŸÄ±r deniz metalleri”nden söz ederek balÄ±ÄŸÄ± burnumuzdan getiriyorlar.

Bari iki dilim MEYVE yiyeyim diyoruz.

“Hormonludur o hormonlu” diye meyveden soÄŸutuyorlar.

Bunlar var ya bunlar...

En sonunda hepimize sabah akÅŸam Nutella kaÅŸÄ±klatacaklar! (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 10:29

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