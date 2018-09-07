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FotoÄŸraf: Pixabay
Ekvador'da 6,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi
07 EylÃ¼l 2018 09:53
Ekvador'da 6,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi. Deprem, can ya da mal kaybÄ±na yol aÃ§madÄ±.
Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'da 6,2 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik AraÅŸtÄ±rma Merkezi (USGS), merkez üssü Cuenca kentinin 63 kilometre kuzeyi olan 6,2 büyüklüÄŸündeki depremin, yerin 93 kilometre altÄ±nda kaydedildiÄŸini açÄ±kladÄ±.
Yerel saatle 21.12'de meydana gelen deprem, can ya da mal kaybÄ±na yol açmadÄ±. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 09:56
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