Okul servisi Ã¼cretlerine zam yapÄ±ldÄ±

Okul servisi Ã¼cretleri Ä°stanbul'da yÃ¼zde 12, Ankara'da yÃ¼zde 13, Ä°zmir'de yÃ¼zde 29 arttÄ±.

Türkiye genelinde 2018-2019 eÄŸitim-öÄŸretim yÄ±lÄ±nda uygulanacak okul servisi ücretleri tespit edildi. BüyükÅŸehirlerde servis ücretlerine yüzde 29'a kadar artan oranlarda zam yapÄ±ldÄ±. Zamlar nedeniyle özellikle annelerin çocuklarÄ±nÄ± kilometrelerce uzaktaki okullara yürüyerek götürmek zorunda kalacaÄŸÄ±na dikkat çeken EsenyalÄ± KadÄ±n DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Adile DoÄŸan, zamlarÄ±n geri alÄ±nmasÄ± için tüm velileri birlikte hareket etmeye çaÄŸÄ±rdÄ±.

AA muhabirinin edindiÄŸi bilgiye göre, Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi UlaÅŸÄ±m Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 6 Eylül'deki toplantÄ±sÄ±nda gündeme gelen öÄŸrenci servis ücretlerinin fiyat tarifesi belli oldu.

Ä°stanbul'da, 2018-2019 eÄŸitim-öÄŸretim yÄ±lÄ±nda okul servisi ücretlerinde yüzde 12 artÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±.

Geçen yÄ±l aylÄ±k 190 lira olan 0-1 kilometrelerdeki servis ücreti bu yÄ±l 215 liraya çÄ±karÄ±ldÄ±. AylÄ±k 210 lira olan 1-3 kilometrelerdeki ücret 235 liraya, 230 lira olan 3-5 kilometrelerdeki ücret 255 liraya, 235 lira olan 5-7 kilometrelerdeki ücret 265 liraya, 250 lira olan 7-9 kilometrelerdeki ücret 280 liraya, 295 lira olan 9-11 kilometrelerdeki ücret 330 liraya, 340 lira olan 11-13 kilometrelerdeki ücret 380 liraya, 360 lira olan 13-15 kilometrelerdeki ücret 400 liraya, 385 lira olan 15-17 kilometrelerdeki ücret 430 liraya, 410 lira olan 17-19 kilometrelerdeki ücret 455 liraya, 435 lira olan 19-21 kilometrelerdeki ücret 485 liraya, 455 lira olan 21-23 kilometrelerdeki ücret 505 liraya, 475 lira olan 23-25 kilometrelerdeki ücret 525 liraya yükseltildi.

Ä°stanbul'da 25 kilometreyi aÅŸan her kilometre için geçen yÄ±l aylÄ±k 4,07 lira olan ücret, bu yÄ±l 4,5 lira olarak uygulanacak.

ANKARA VE Ä°ZMÄ°R'DEKÄ° SERVÄ°S ÜCETLERÄ°

Ankara Servis AracÄ± Ä°ÅŸletmecileri OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Halil Ä°brahim Seyfi de baÅŸkentte 2018-2019 eÄŸitim-öÄŸretim yÄ±lÄ± için okul servis ücretlerinde ortalama yüzde 13 artÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Seyfi, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"YÄ±llÄ±k bin 611 lira olan 0-3 kilometrelerdeki servis ücreti bu yÄ±l bin 818 liraya, bin 764 lira olan 3-6 kilometrelerdeki ücret bin 989 liraya, 6-10 kilometrelerdeki ücret 2 bin 61 liradan 2 bin 340 liraya, 10-15 kilometrelerdeki ücret 2 bin 412 liradan 2 bin 718 liraya yükseltildi. 15 kilometreyi aÅŸan her kilometre için alÄ±nacak ücret, yüzde 14,8 zamla 47 liradan 54 liraya çÄ±karÄ±ldÄ±."

REHBER ZORUNLU SERVÄ°SLERDE YÜZDE 10 Ä°LAVE ÜCRET

Ä°zmir Otobüsçüler ve Umum Servis AraçlarÄ± Ä°ÅŸletmecileri Esnaf OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Hasan Basri BostancÄ± da okul servis ücretlerine akaryakÄ±t, araç fiyatlarÄ± ve araç bakÄ±m masraflarÄ±ndaki artÄ±ÅŸlar nedeniyle ortalama yüzde 29 zam yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

YÄ±llÄ±k bin 395 lira olan 0-3 kilometrelerdeki ücretin bin 800 liraya çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten BostancÄ±, bin 710 lira olan 3-6 kilometrelerde ücretin 2 bin 205 liraya, 6-10 kilometrelerde bin 800 liradan 2 bin 340 liraya, 10-20 kilometrelerde 2 bin 565 liradan 3 bin 330 liraya yükseltildiÄŸini söyledi.

BostancÄ±, 20-25 kilometre için 3 bin 735 lira, 25-30 kilometre için 4 bin 95 lira, 30-35 kilometre için 4 bin 275 lira ve 35-40 kilometre için 4 bin 545 lira alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, 40 kilometreyi aÅŸan her kilometreye 1 lira ekleneceÄŸini dile getirdi.

Hasan Basri BostancÄ±, rehber personel bulundurulmasÄ± zorunlu servislerde fiyatlara yüzde 10 ilave edileceÄŸini kaydetti.

Anaokulu ve özel okullar için servis ücretlerinin ise mesafeye göre aylÄ±k 240 lira ile 540 lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸtiÄŸine iÅŸaret eden BostancÄ±, bölgede bazÄ± özel okul servislerinin fiyatlarÄ±nÄ±n belirlenen fiyatÄ±n çok üzerinde olduÄŸu konusunda uyarÄ±da bulundu.

BostancÄ±, velilerin Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi UlaÅŸÄ±m Koordinasyon Merkezince belirlenen fiyatlarÄ±n üzerinde ödeme yapmamalarÄ±nÄ± isteyerek, fiyat tarifesinin odalarÄ±na ait web sitesinde yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Hem devlet hem de özel okullarda uygulanacak fiyatlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda farklÄ± bir isim altÄ±nda herhangi bir ücret talep edilmesi halinde veliler, 153 numaralÄ± Beyaz Masa'ya ÅŸikayette bulunabilecek.

KADINLAR, KARDA KIÅžTA ÇOCUKLARININ ELÄ°NDEN TUTUP YOLA DÜÅžECEK

Birçok veli, erken saatlerde baÅŸlayan ya da geç saatlerde sona eren okul saatleri ve güvenlik endiÅŸesi nedeniyle tüm ekonomik zorluklarÄ± göze alarak çocuklarÄ±nÄ± servise yazdÄ±rÄ±yor.

Zamlar nedeniyle özellikle annelerin çocuklarÄ±nÄ± kilometrelerce uzaktaki okullara yürüyerek götürmek zorunda kalacaÄŸÄ±na dikkat çeken EsenyalÄ± KadÄ±n DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Adile DoÄŸan, zamlarÄ±n geri alÄ±nmasÄ± için tüm velileri birlikte hareket etmeye çaÄŸÄ±rdÄ±.

Tüm okul giderlerine zam yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan DoÄŸan, “Geçen yÄ±l 140 liraya aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 2 takÄ±m okul kÄ±yafetini bu yÄ±l 240 liraya aldÄ±k. Her ÅŸeye en az 2 kat zam geldi. Bir okulun kÄ±yafetini en fazla 2 maÄŸaza satÄ±yor. El mahkum buralardan alacaksÄ±n” dedi.

Åžimdi de servis ücretlerine yapÄ±lan zammÄ±n özellikle anneleri zor duruma düÅŸüreceÄŸine dikkat çeken DoÄŸan ÅŸunlarÄ± söyledi: “Okul servisleri zaten tamamen ranta dayalÄ± bir sistemle iÅŸletiliyor ve son derece güvencesiz. Belli okullarÄ±n ihalelerini alabilmek için ÅŸirketler arasÄ±nda silahlÄ± kavgalar dahi yaÅŸanÄ±yor. Bunu geçen sene de yaÅŸadÄ±k, her sene yaÅŸÄ±yoruz. Fiyat belirlenirken de aynÄ± ÅŸeyler yaÅŸanÄ±yor. ArtÄ±k neredeyse bütün çocuklar taÅŸÄ±malÄ± sistemle okuyor. Zamlar, birçok kadÄ±nÄ±n çocuÄŸunun elinden tutarak kilometrelerce yol yürütmesine neden olacak. Zamlar emekçi ailelerin zaten zor olan durumunu iyice zorlayacak, kadÄ±nlarÄ± daha da zorlayacak.

Geçen sene 10 lira zam yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ± servislere. KÄ±sa mesafe 160 liradan 170 liraya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Havalar iyice soÄŸuyuncaya kadar çocuklar o yollarÄ± yürüyerek gidip geldi. Hava soÄŸuduktan sonra 1-2 ay servise verenler oldu. Bu dönem yine benzer ÅŸeyler göreceÄŸiz. Belki soÄŸuklarda bile çocuklar yürümek zorunda kalacak.

Åžu anda ortaokul hatta lise öÄŸrencileri bile tek baÅŸÄ±na okula gidip gelemiyor. Güvenli deÄŸil, toplu taÅŸÄ±ma araçlarÄ±nda taciz yaygÄ±n, havalar soÄŸuk. KadÄ±nlar ya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± için ya da çalÄ±ÅŸmÄ±yorsa evde baÅŸka evde çocuk, hasta ya da yaÅŸlÄ± olduÄŸundan çocuklarÄ± okula kendisi götüremediÄŸi için tüm ÅŸartlarÄ±nÄ± zorlayarak servise vermek zorunda kalÄ±yor. Ama zamlardan sonra durum daha da zorlanacak.”

BÄ°RLÄ°KTE OLALIM, ZAMLARI GERÄ° ALDIRALIM

“Bir taraftan da ciddi tepki var” diyen Adile DoÄŸan, tüm velilere de zamlarÄ±n geri alÄ±nmasÄ± için birlikte hareket etme çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu: “ZammÄ±n geri çekilmesi lazÄ±m. UlaÅŸÄ±mla ilgili sorunlarÄ±n giderilmesi, öÄŸrencilerin haklarÄ±nÄ± koruyacak, güvenliklerini saÄŸlayacak düzenlemelerin yapÄ±lmasÄ± gerekir. Buna örgütlü bir ÅŸekilde itiraz etmemiz gerekiyor. Veliler, anneler zaten öfkesini bir ÅŸekilde dile getiriyor ama bu örgütlü olmadÄ±ÄŸÄ± sürece itirazlarÄ±mÄ±z karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± bulamÄ±yor.” (HABER MERKEZÄ°)

Yeni dÃ¶nemle birlikte Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisinin ev kirasÄ± Ã§ilesi baÅŸladÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 15:32

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