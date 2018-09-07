AKPM raporu: 24 Haziran seÃ§imleri eÅŸitsiz geÃ§ti

24 Haziran seÃ§imlerini gÃ¶zlemleyen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisiâ€™nin (AKPM) raporundan: SeÃ§im kanunu cumhurbaÅŸkanÄ±na uygulanmadÄ±.

24 Haziran seçimlerini gözlemleyen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM) raporundan: Seçim kanunu cumhurbaÅŸkanÄ±na uygulanmadÄ±. AKP devlet olanaklarÄ±nÄ± kötüye kullandÄ±.

AGÄ°T heyetiyle birlikte 24 Haziran seçimlerini gözlemleyen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin ( AKPM ) raporunda, seçim kanununun adil ve eÅŸit bir kampanya öngördüÄŸü belirtilerek, “Ancak bu katÄ± kanun görevdeki cumhurbaÅŸkanÄ±na uygulanmÄ±yor ve bu da ona kampanyasÄ±nda büyük avantaj verdi” denildi. Kanuna raÄŸmen çok sayÄ±da devlet görevlisinin kampanyalar sÄ±rasÄ±nda hükümeti övdüÄŸüne dikkat çekilen raporda, asker ve hakimlerin de seçim kampanyasÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anÄ±msatÄ±ldÄ±. Emeklilere verilen ikramiyenin de adil olmadÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapÄ±lan raporda, adaylarÄ±n “eÅŸit kampanya ÅŸansÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±” ifade edilirken, AKP’nin devlet olanaklarÄ±nÄ± seçimler sÄ±rasÄ±nda kötüye kullandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edildi. Seçim sandÄ±k kurullarÄ±nÄ±n dörtte birinde tutanaÄŸÄ±n hazÄ±rlanmasÄ±nda sorun yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± belirtilen raporda, sayÄ±mlarÄ±n beÅŸte birinde ise ya tutanaklarÄ±n önceden imzaladÄ±ÄŸÄ± ya da kasÄ±tlÄ± olarak hatalÄ± giriÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

EÅžÄ°T KAMPANYA ÅžANSI OLMADIÄžI…

Cumhuriyet’ten Duygu Güvenç’in haberine göre; UkraynalÄ± parlamenter Olena Sotnyk imzalÄ± raporda; 24 Haziran seçimlerinin OHAL koÅŸullarÄ± altÄ±nda, ifade özgürlüÄŸü olmadan, yargÄ±ya kapalÄ± YSK kararlarÄ± ile yapÄ±lmasÄ± ile seçim kampanyalarÄ±na ve siyasi partilerin finansmanÄ±na yönelik ÅŸeffaflÄ±ÄŸÄ±n bulunmamasÄ± eleÅŸtirildi.

Raporda 24 Haziran seçimlerinde, oy sayÄ±mÄ±ndaki sorunlara da dikkat çekildi.

Raporda, seçim kampanyalarÄ±nÄ±n seçim gününden önce baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilirken, adaylarÄ±n “eÅŸit kampanya ÅŸansÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±”, AKP’nin devlet olanaklarÄ±nÄ± seçimler sÄ±rasÄ±nda kötüye kullandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Seçim yasasÄ±nda yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliklerin “ÅŸeffaflÄ±k ve seçim güvenliÄŸini” zayÄ±flattÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

UluslararasÄ± gözlemcilerin yüzde 94 oranÄ±nda olumlu oy kullandÄ±ÄŸÄ±, yüzde 6 oranÄ±nda ise sorun tespit ettiÄŸi belirtildi. Rapordan dikkat çeken saptamalar ÅŸöyle:

-Bu seçimler öncesi, “1 yÄ±l öncesinde deÄŸiÅŸtirilemez” kuralÄ±na karÅŸÄ±n, seçim kanununun deÄŸiÅŸtirilmesi Venedik Komisyonu’nun seçimle ilgili uygulama kodlarÄ±na uygun deÄŸildi.

-Oy pusulasÄ±ndaki mühür ÅŸartÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± öngören düzenleme karÅŸÄ±sÄ±nda, kiÅŸi elbette bu mührün kanunda neden tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± merak ediyor.

-SandÄ±k kurullarÄ±, kanunda belirtildiÄŸi gibi kurayla belirlenmedi.

YSK ve BaÅŸkanÄ±...

- Seçim idaresinin ÅŸeffaf olmamasÄ± endiÅŸe yarattÄ±. ToplantÄ±lar kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±ndaydÄ± ve kararlar YSK web sayfasÄ±nda düzenli ve zamanÄ±nda yayÄ±nlanmadÄ± ya da yasal sebebi açÄ±klamadan yayÄ±nlandÄ±. 627 karardan sadece 74’ü gecikmeyle yayÄ±nlandÄ±. YSK, yeri deÄŸiÅŸtirilen sandÄ±klarla ilgili sayÄ± ve yerleri açÄ±klamadÄ±. Tüm itirazlar reddedildi.

-YSK BaÅŸkanÄ±’nÄ±n gözlemci heyetle görüÅŸmesine diÄŸer üyeler alÄ±nmadÄ±.

-RTÜK’ün seçim yayÄ±nlarÄ± ile ilgili YSK’ye ilettiÄŸi raporlarÄ± kamuya açÄ±k deÄŸildi. 687 nolu KHK ile taraflÄ± yayÄ±nlar karÅŸÄ±sÄ±ndaki yaptÄ±rÄ±m gücü elinden alÄ±ndÄ±.

-YSK 679 bin 182 seçim listesinde adres deÄŸiÅŸikliÄŸi yaptÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 09:39

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