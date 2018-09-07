Yeni dÃ¶nemle birlikte Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisinin ev kirasÄ± Ã§ilesi baÅŸladÄ±

TÃ¼rkiyeâ€™de bir Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi eÄŸitim sÃ¼resi boyunca 20 bin TL civarÄ±nda konut harcamasÄ± yapÄ±yor.

Üniversite sÄ±nav yerleÅŸtirme sonuçlarÄ±nÄ±n belli olmasÄ±ndan sonra, öÄŸrenciler de tercih ettikleri üniversitelerin bulunduÄŸu ÅŸehirlerde ev aramaya baÅŸladÄ±. Türkiye’de bir üniversite öÄŸrencisi eÄŸitim süresi boyunca 20 bin TL civarÄ±nda konut harcamasÄ± yapÄ±yor.

Cumhuriyet’ten Åžehriban KÄ±raç’Ä±n haberine göre; Türkiye genelinde üniversite öÄŸrencileri en yüksek kirayÄ± Ä°stanbul’da ödüyor. EskiÅŸehir’de ortalama 525 liraya kiralanan ev, Ä°stanbul’da 3 bin 500 liraya kadar çÄ±kÄ±yor.

Ä°stanbul’da öÄŸrencilerin genellikle tercih ettikleri lokasyonlar arasÄ±nda ise BeÅŸiktaÅŸ, BeyoÄŸlu, ÅžiÅŸli, KadÄ±köy, AvcÄ±lar ve BakÄ±rköy geliyor. Bu ilçelerde kiralÄ±k daire fiyatlarÄ± ise 700 ila 3 bin 500 lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor. TSKB’nin araÅŸtÄ±rmasÄ±na göre, 100 metrekarelik 2+1 dairelerin ortalama kira fiyatÄ±nÄ±n en yüksek olduÄŸu yerlerin baÅŸÄ±nda 2 bin 900 lira ile BeÅŸiktaÅŸ gelirken, onu 2 bin 750 ile KadÄ±köy takip ediyor. BakÄ±rköy’de 2 bin 100 lira olan kira deÄŸeri Kartal’da bin 700 lira, AvcÄ±lar’da bin 350 lira olarak göze çarpÄ±yor.

Toplamda dört üniversitesi bulunan Bursa’da kampüslerin yakÄ±nÄ±nda bulunan Gemlik’te en düÅŸük kira fiyatÄ± 491 TL, YÄ±ldÄ±rÄ±m’da 629 TL, Osmangazi’de en düÅŸük kira fiyatÄ± 709 TL olarak dikkat çekiyor. Nilüfer’de ise en uygun kira bedeli 862 TL.

Ä°ki üniversitesi bulunan EskiÅŸehir’de OdunpazarÄ±’nda en uygun kiralÄ±k daire 556 TL. Anadolu Üniversitesi Ä°ki Eylül ve Yunus Emre kampüslerinin bulunduÄŸu TepebaÅŸÄ±’nda ise en düÅŸük kira bedeli 647 TL. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 09:10

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