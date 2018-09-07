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FotoÄŸraf: Pixabay
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde seller 76 can aldÄ±
07 EylÃ¼l 2018 08:08
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde (Kuzey Kore) ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n neden olduÄŸu seller nedeniyle en az 76 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lay-KÄ±zÄ±lhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC), Kuzey Kore'de son 10 gündür meydana gelen seller nedeniyle en az 76 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 75 kiÅŸinin kaybolduÄŸunu açÄ±kladÄ±.
YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n en çok etkilediÄŸi Güney Hwanghae ve Güney Pyongan kentlerinde 800'den fazla binanÄ±n hasar gördüÄŸü, seller nedeniyle binlerce insanÄ±n güvenli bölgelere götürüldüÄŸü, insani yardÄ±mlara ihtiyaç duyulduÄŸu belirtildi.
SoÄŸuk havalarÄ±n baÅŸlamasÄ± nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan kiÅŸilerin saÄŸlÄ±k problemleriyle karÅŸÄ±laÅŸabileceÄŸi ifade edildi.
2016'da Kuzey Hwanghae'de meydana gelen sellerde 130'dan fazla kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 09:14
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