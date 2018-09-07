Ege Denizi'nde 4,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem
FotoÄŸraf: Pixabay

Ege Denizi'nde 4,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem

    • 07 EylÃ¼l 2018 07:46

    AFAD, saat 02.53'te Karaburun aÃ§Ä±klarÄ±nda 4,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde yer sarsÄ±ntÄ±sÄ± kaydedildiÄŸini duyurdu.

    Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.53'te Karaburun açÄ±klarÄ±nda 4,2 büyüklüÄŸünde yer sarsÄ±ntÄ±sÄ± kaydedildi.

    Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiÄŸi belirlendi. (AA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 07:50
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