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FotoÄŸraf: Pixabay
Ege Denizi'nde 4,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem
07 EylÃ¼l 2018 07:46
AFAD, saat 02.53'te Karaburun aÃ§Ä±klarÄ±nda 4,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde yer sarsÄ±ntÄ±sÄ± kaydedildiÄŸini duyurdu.
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.53'te Karaburun açÄ±klarÄ±nda 4,2 büyüklüÄŸünde yer sarsÄ±ntÄ±sÄ± kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiÄŸi belirlendi. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 07:50
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