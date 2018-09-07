Angela Merkel, TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilere deÄŸindi

Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, 'TÃ¼rkiye ile yapÄ±lan Ä±srarlÄ± konuÅŸmalar, bazÄ± Alman vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n serbest kalmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±' dedi.

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel , RTL/ntv televizyonlarÄ±na verdiÄŸi "yaz sÃ¶yleÅŸisinde" TÃ¼rkiye ile iliÅŸkiler ve Ä°dlib'e olasÄ± operasyon konusunda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Merkel, TÃ¼rkiye ile yapÄ±lan "Ä±srarlÄ± konuÅŸmalar"Ä±n bazÄ± Alman vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

â€˜CÄ°DDÄ° GÃ–RÃœÅž AYRILIKLARI VARâ€™

TÃ¼rkiye'deki geliÅŸmeler ve TÃ¼rkiye'de tutuklu Alman vatandaÅŸlarÄ± konusunda TÃ¼rkiye ile Almanya arasÄ±nda "ciddi gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ±" olduÄŸunu da sÃ¶yleyen Merkel , "TÃ¼rkiye'de hÃ¢lÃ¢ cezaevinde olan Alman vatandaÅŸlarÄ± var. OnlarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmalarÄ± iÃ§in Ã§abalarÄ±mÄ±za devam edeceÄŸiz" dedi. Almanya BaÅŸbakanÄ±, bu konuda TÃ¼rkiye ile yapÄ±lan "Ä±srarlÄ± konuÅŸmalar"Ä±n bazÄ± Alman vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

OrtadoÄŸu'da da durumun belirsiz olduÄŸunu belirten Merkel , "Bu noktada bir kÃ¶prÃ¼ kurulmasÄ±, TÃ¼rkiye ile uzlaÅŸma Ã¶nemli. Her ÅŸeye raÄŸmen gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ± konusunda aÃ§Ä±k konuÅŸulacak" dedi. (DIÅž HABERLER)

ÃœÃ§lÃ¼ zirveye kimler katÄ±lÄ±yor, Ä°dlibâ€™te kim neyi savunuyor?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 00:35

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