Wesley Sneijder, Milli TakÄ±ma veda etti

Bir dÃ¶nem Galatasaray'da forma giyen HollandalÄ± yÄ±ldÄ±z Wesley Sneijder, Milli TakÄ±ma veda veda etti.

YÄ±ldÄ±z futbolcu Wesley Sneijder, Hollanda Milli TakÄ±m formasÄ±yla son maÃ§Ä±na Ã§Ä±karak jÃ¼bilesini yaptÄ±.

Bir dÃ¶nem Galatasaray'da forma giyen 34 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±z oyuncu, Ã¼lkesi Hollanda'nÄ±n Peru ile oynadÄ±ÄŸÄ± hazÄ±rlÄ±k karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±yla Milli TakÄ±ma veda etti. Ev sahibi Hollanda'nÄ±n 2 - 1 galip geldiÄŸi mÃ¼cadeleye ilk 11'de baÅŸlayan Sneijder, 62'nci dakikada oyundan alÄ±nÄ±rken taraftarlarÄ± tarafÄ±ndan uzun sÃ¼re alkÄ±ÅŸlandÄ±. 134 kez milli formayÄ± terleten Wesley Sneijder, 31 gol ve 31 asistlik performansla Milli TakÄ±m kariyerini noktaladÄ±.

BABEL Ä°LK 11'DE

Bu arada Hollanda'da forma giyen BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcu Ryan Babel de ilk 11'de Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± mÃ¼cadelede 86 dakika oyunda kaldÄ±.(SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 23:58

www.evrensel.net