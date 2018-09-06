Siirt'te tarÄ±m aracÄ± kazasÄ±: 2 iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Siirt'te tarÄ±m aracÄ±nÄ±n devrilmesi sonucu 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 8 kiÅŸi yaralandÄ±.

Siirt'in Åžirvan ilÃ§esinde, 'patpat' diye tabir edilen tarÄ±m aracÄ±nÄ±n devrilmesi sonucu 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 8 kiÅŸi yaralandÄ±.

Kaza, Åžirvan ilÃ§esine baÄŸlÄ± Kilis ve PirinÃ§li kÃ¶yleri arasÄ±ndaki karayolunda meydana geldi. Umut Aldemir yÃ¶netimindeki patpat, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon kontrolÃ¼nÃ¼ yitirmesi sonucu devrildi. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerineÂ gelen saÄŸlÄ±kÂ ekipleri tarafÄ±ndan Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lardan durumu aÄŸÄ±r olanÂ Umut Aldemir ve Nurcan Eres, doktorlarÄ±nÂ tÃ¼m mÃ¼dahalesine raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.Â YaralÄ± Muhammed Aldemir, Nursel Aldemir, Fatma Aldemir, Mehdiye Aldemir, Mercan Aldemir, Ekrem Aldemir, Aysel Eres ve NazlÄ± Eres ise tedaviyeÂ alÄ±ndÄ±.

YaÅŸamÄ±nÄ± yitirenÂ Umut Aldemir ve Nurcan Eres'in cenazeleri, otopsi iÃ§in Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kazayla ilgiliÂ soruÅŸturmaÂ baÅŸlatÄ±ldÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 23:47

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