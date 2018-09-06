Brezilya'da devlet baÅŸkanÄ± adayÄ± karnÄ±ndan bÄ±Ã§aklandÄ±

Brezilya'da saÄŸcÄ± siyasetÃ§i Jair Bolsonaro, Juiz de Fora kentinde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda karnÄ±ndan bÄ±Ã§aklandÄ±.

Brezilya'da, ekim ayÄ±nda yapÄ±lacak devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± siyasetÃ§i Jair Bolsonaro bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±.

Sosyal Liberal Parti (PSL) Temsilciler Meclisi Ã¼yesi eski subay Bolsonaro seÃ§im kampanyasÄ± iÃ§in Juiz de Fora kentinde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda karnÄ±ndan bÄ±Ã§aklandÄ±.

Bolsonaro'nun oÄŸlu Flavio Bolsonaro Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, olayÄ± doÄŸrularken, babasÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun iyiye gittiÄŸini belirtti.

Bolsonaro'nun bÄ±Ã§aklandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Ã§ekilen video, birÃ§ok sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±ldÄ±.Â

GeÃ§miÅŸte Brezilya ordusunda yÃ¼zbaÅŸÄ± olarak gÃ¶rev yapan Bolsonaro'nun yolsuzluk ve suÃ§la mÃ¼cadele konusundaki sert sÃ¶ylemleri, kendisini seÃ§im anketlerinde ÅŸimdiden eski Devlet BaÅŸkanÄ± Lula da Silva'nÄ±n ardÄ±ndan en popÃ¼ler ikinci aday haline getirdi.Â

Bolsonaro'nun seÃ§im ortaÄŸÄ± Brezilya EmeÄŸin Yenilenmesi Partisinden emekli General Hamilton Mourao ise kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce Brezilya'nÄ±n yolsuzluk sorununun Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§in ordunun yÃ¶netime mÃ¼dahale etmesi gerektiÄŸini savunan yorumlarÄ±yla kamuoyunun gÃ¼ndemine gelmiÅŸti. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 23:13

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