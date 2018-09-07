Karaburun Bilim Kongresi baÅŸlarken

Taylan GÃ¼rol, 5 EylÃ¼l'de baÅŸlayan 13. Karaburun Bilim Kongresi'ne iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerini yazdÄ±.

Taylan GÜROL

13'üncüsü düzenlenen Karaburun Bilim Kongresi, 5 Eylül ÇarÅŸamba günü art arda üç oturumla baÅŸladÄ±. TartÄ±ÅŸmasÄ± ve polemiÄŸi bol olmaya aday bir o kadar öÄŸretici içerikteki oturumlarÄ±n her biri ayrÄ± ayrÄ± yorumlanmayÄ±, ek olarak sonuçlar çÄ±karmayÄ± hak etmekle birlikte çÄ±karÄ±labilecek politik sonuçlarÄ± bakÄ±mÄ±ndan göze batan ögeleri deÄŸerlendireceÄŸim. Öncelikle burada ele almayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±m iki oturumu ana hatlarÄ±yla özetlerken aralara bir takÄ±m eleÅŸtirel notlarÄ± da sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rma yönünde bir metodoloji kullanacaÄŸÄ±mÄ± belirtmiÅŸ olayÄ±m.

‘Herkes için GÄ±da’ baÅŸlÄ±klÄ± oturumdaki sunumlar kapitalist gÄ±da üretiminin hem tüketim hem de üretim yönlü önümüze koyduÄŸu sorunlardan ve bu sorunlardan çÄ±kÄ±ÅŸ üzerine tartÄ±ÅŸmalardan oluÅŸuyordu. Eski bir TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸanÄ± olan Göknur YumuÅŸak, Çok uluslu ÅŸirketlerden devletlere doÄŸru bir nedensellik zinciriyle tarÄ±m ürünlerinin artan bir oranda içerdiÄŸi aÅŸÄ±rÄ± ilaç kullanÄ±mÄ± kaynaklÄ± zehir potansiyelinden bahsediyor, vurguyu da geç kapitalistleÅŸen ülkelere has bir iliÅŸkiler yumaÄŸÄ± zincirinin bir sonucu olarak devletin konvansiyonel tarÄ±m lehine bir denetimsizlik politikasÄ± olmasÄ±na kaydÄ±rÄ±yordu. Selma DeÄŸirmenci ve Özlem IÅŸÄ±l’Ä±n sunuÅŸlarÄ± ise ayrÄ± ayrÄ± müÅŸterekler yönlü bir ekonomi politik çözümün olanaklarÄ±na odaklanÄ±rken, geçmiÅŸ ve günümüz kooperatif tecrübeleri tartÄ±ÅŸmayÄ± amaçlÄ±yorlardÄ±. Son konuÅŸmacÄ± Celal AltÄ±n ise ülke emekçilerinin en sömürülen kesimlerinden birinden, mevsimlik tarÄ±m iÅŸçilerinin örgütlenme sorunlarÄ±ndan bahsetti, ancak görünen o ki süreklilik saÄŸlamanÄ±n zor olduÄŸu bir örgütlenme alanÄ± karÅŸÄ±mÄ±zda.

Kongrenin temasÄ± itibariyle ‘Ne YapmalÄ±’ tartÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n da ‘alternatif’ bir odaÄŸÄ±nÄ± oluÅŸturmasÄ± itibariyle Selma DeÄŸirmenci’nin sunuÅŸu alternatif tarÄ±m ekonomileri olarak da adlandÄ±rÄ±lan ve kapitalist iliÅŸkiler içerisinde bir çeÅŸit kooperatifler aÄŸÄ± olarak var olmanÄ±n, baÅŸka bir deyiÅŸle ara ekonomik yapÄ±lar olarak var olmanÄ±n arazlarÄ±yla birlikte tecrübelerini edinmenin ve bunun bilgilerini müÅŸterek olarak dolaÅŸÄ±ma açmanÄ±n önemine odaklanÄ±rken konuya epey saÄŸlÄ±klÄ± bir yerden yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± teslim etmek gerek. Alan çalÄ±ÅŸmasÄ± olarak odaklandÄ±ÄŸÄ± Girit tarÄ±m kooperatifler aÄŸÄ±nÄ±n geliÅŸiminin Yunanistan kriziyle birlikte tetiklendiÄŸini belirtmesi ise potansiyel araÅŸtÄ±rma konumuz olarak bir diÄŸer önemli ders gibi duruyor, zira komünal deneyimler ‘Ne YapmalÄ±’ sorunsalÄ±nÄ±n çok da tali bir kÄ±smÄ±nÄ± teÅŸkil etmiyor, memleket solunun/ahalisinin yaygÄ±n kanÄ±sÄ±nÄ±n aksine.

Özlem IÅŸÄ±l’Ä±n konuÅŸmasÄ± da buna tamamlayÄ±cÄ± olarak gÄ±dayÄ± bir müÅŸterek olarak, özetle aslÄ±nda olmasÄ± gerektiÄŸi gibi düÅŸünmenin araçlarÄ±na iÅŸaret ediyordu. Zira konvansiyonel tarÄ±mÄ±n dünya genelinde galebe çalmasÄ± organik tarÄ±m ürünlerinin yüksek gelirlilerin satÄ±n alabileceÄŸi metalar haline gelmesini teÅŸvik edici bir rol de oynuyordu. Organik tarÄ±mÄ±n piyasa-içileÅŸtirilme sürecinin sÄ±nÄ±fsal bir süreç olduÄŸu zaten aÅŸikar. Bunun tersine iÅŸletilebilecek bir müÅŸterek ve demokratik temelli tarÄ±m üretiminin olanaklarÄ±nÄ± BUKOP tüketici kooperatifleri özelinden anlatÄ±rken ekolojik tarÄ±m yapan üreticilere ulaÅŸmanÄ±n ve bir tur dayanÄ±ÅŸmacÄ± bir aÄŸ haline gelmenin önemine vurgular oldukça önemliydi.

Günün ikinci oturumu ise bana kalÄ±rsa ‘Ne YapmalÄ±?’ sorusunun politik ayaÄŸÄ±nÄ± doÄŸrudan Lenin’in önemli eseri üzerinden ‘yeniden’ tartÄ±ÅŸmaya açan Ahmet HaÅŸim Köse’nin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ‘Lenin ve Güncel Sorusu: Ne YapmalÄ±?’ baÅŸlÄ±klÄ± oturumdu. Bu oturum özellikle Türkiye sosyalistlerinin Ne YapmalÄ±?’ sorusunu bir sorunsal olarak Lenin’den hareketle yeniden ele almalarÄ±nÄ±n sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± yönlerini de açÄ±ÄŸa çÄ±karmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan özellikle önemliydi bana kalÄ±rsa. Ancak oturumlarda fark edilebilecek genel sorun, Lenin’in ‘Ne YapmalÄ±’sÄ±nÄ± hem içerecek hem de diÄŸer çalÄ±ÅŸmalarÄ±yla birlikte yorumlayacak ÅŸekilde tarihsele içkin ve bir devrimci metot/düÅŸünme-pratik biçimi olarak Lenin’i ayÄ±rabilme becerilerindeki sÄ±kÄ±ntÄ±ydÄ±. Daha da önemlisi böyle bir derdin netleÅŸmiÅŸ olarak ifade etme iradesindeki eksiklikti diyelim. ÖrneÄŸin devrimci avukatlar adÄ±na konuÅŸma yapan Süleyman Acar, mevcut nesnelliÄŸi deÄŸiÅŸtirme iradesine (bence aÅŸÄ±rÄ±) vurgu yaparken ve bununla ilintili olarak Leninist parti formunun (Ki hangi tarihsel momentin partisi sorusu hâlâ açÄ±ktadÄ±r bu çerçevelemede) geçerliliÄŸinden hiçbir ÅŸey yitirmediÄŸi çerçevesiyle öne çÄ±karken, Çetin Eren Ne YapmalÄ±’nÄ±n devrimci çizgide bir birlik projesi olduÄŸuna ve farklÄ± yerel ve devrimci tecrübeleri içeren bir çoÄŸulluÄŸa çaÄŸrÄ± olduÄŸuna vurgu yapmayÄ± tercih ediyordu. Bu baÄŸlamda Çetin Eren, devrimci program ve strateji gerekliliÄŸinin somut koÅŸullarÄ±n somut tahliliyle birlikte ele alÄ±nmasÄ± gereken tarihsel bir olgu olarak ele alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini düÅŸündürüyordu. Bu noktada ise tartÄ±ÅŸmalarÄ±n bugünkü sermaye birikimi ve Türkiye kapitalizminin özgüllükleri ve genel eÄŸilimleri ile yeni proleterleÅŸme biçimleri ve ona uygun örgütsel formlar üzerinden sürdürülmemiÅŸ olmasÄ± ciddi bir diÄŸer eksiklik olarak kayÄ±tlara geçirilmeli. Bu baÄŸlamda parti de bir form olarak elbette ki tarihselliÄŸinden payÄ±na düÅŸeni almalÄ±.

Bu çizgide ÇaÄŸdaÅŸ YazÄ±cÄ± da ‘Ne YapmalÄ±’nÄ±n çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n evrenselliÄŸine vurgu yaparken kastettiÄŸi daha çok veri nesnelliÄŸe müdahale edebilecek bir partinin yokluÄŸu olurken, emperyalizm olgusunun Lenin’in ele aldÄ±ÄŸÄ±ndan pek de farklÄ±laÅŸmadÄ±ÄŸÄ±, emperyalizmin zayÄ±f halkasÄ± olarak kopma gerekliliÄŸi tezinin de geçerliliÄŸini korumasÄ±ndan mütevellit bir tür ‘her ÅŸey aynÄ±’ politik sonucuna bizi götürmesi bana kalÄ±rsa bir diÄŸer handikaptÄ±. Bu tarz ele alÄ±ÅŸlarÄ±n evrenselliÄŸi kategorilerin bir tür tarih-dÄ±ÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±yla karÄ±ÅŸtÄ±rma anlamÄ±na gelebileceÄŸini akÄ±lda tutmak iyi olabilir diye düÅŸünüyorum.

MüÅŸterekler ve siyasi müdahalenin birlikteliÄŸi daha çok vaktimizi almasÄ± gereken tartÄ±ÅŸma konularÄ± olmaya devam ediyor ve edecek, aynÄ± 1917’ye doÄŸru Sovyetler olgusunun ortaya çÄ±kÄ±ÅŸÄ± ve partinin rolü gibi.

Karaburun Bilim Kongresi baÅŸladÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 20:44

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