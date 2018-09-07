Cuma Ã‡iÃ§ek: KÃ¼rt meselesinin askeri yÃ¶ntemlerle Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ imkansÄ±zlaÅŸtÄ±

Akademisyen Cuma Ã‡iÃ§ek ile 'SÃ¼reÃ§' kitabÄ± Ã¼zerinden Ã¶ncesi ve sonrasÄ±yla 'Ã§Ã¶zÃ¼m sÃ¼reci'ni ve KÃ¼rt sorununu konuÅŸtuk.

Åžerif KARATAÅž

Ä°stanbul

Kürt sorunu çözüm bekleyen baÅŸat sorunlardan biri olarak gündemdeki yerini koruyor. Bir yandan askeri operasyonlar sürerken diÄŸer yandan iktidar HDP’ye yönelik baskÄ±larÄ± artÄ±rÄ±yor.

Kürt sorununa dair yaptÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmalarla bilinen Akademisyen Cuma Çiçek, önemli bir çalÄ±ÅŸmaya daha imza attÄ±. Süreç adÄ±yla ve Kürt ÇatÄ±ÅŸmasÄ± ve Çözüm ArayÄ±ÅŸlarÄ± alt baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mlanan kitap Ä°letiÅŸim YayÄ±nlarÄ±ndan çÄ±ktÄ±.

Paris Politik Etütler Enstitüsü (SciencesPo) UluslararasÄ± AraÅŸtÄ±rmalar Merkezinde (CERI) çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yürüten Çiçek’le kitabÄ± üzerinden Kürt sorununu konuÅŸtuk. Kürt meselesinin jeopolitik özelliÄŸi nedeniyle kendine özgü bir dinamiÄŸi olduÄŸunu belirten Çiçek “Kürt meselesi tek baÅŸÄ±na Türkiye’nin bir iç meselesi deÄŸil. Kürtler dört ülkede yaÅŸÄ±yorlar ve bu dört ülkenin Kürt meselesi karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak birbirini etkiliyor” dedi. Bilgi teknolojilerindeki hÄ±zlÄ± geliÅŸim ile sÄ±nÄ±r-ötesi Kürt medyasÄ±nÄ±n etkisinin altÄ±nÄ± çizen Çiçek, “Irak Kürdistan Bölgesi ve Rojava’da yaÅŸanan deneyimlerden sonra Kürt meselesinin askeri yöntemlerle çözümü imkansÄ±zlaÅŸtÄ±” dedi ve ekledi: “Makul çözüm, ortak bir gelecek ufku etrafÄ±nda barÄ±ÅŸçÄ±l bir çözümün bulunmasÄ±”.

Çiçek sorularÄ±mÄ±zÄ± yanÄ±tladÄ±:

2013-2015 arasÄ±nda Türkiye’de Kürt sorunu ile igili yürütülen “çözüm süreci”ni ele alÄ±yorsunuz. “Çözüm süreci” döneminde karÅŸÄ±lÄ±klÄ± bir can kaybÄ±nÄ±n yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekiyorsunuz. Kürt sorununun diyalog yoluyla çözümünün ise geçmiÅŸini 1990’lÄ± yÄ±llara kadar götürüyorsunuz. 2 yÄ±l boyunca can kaybÄ±nÄ± önleyen “çözüm süreci” özetle ya da baÅŸlÄ±klar hallinde söyleyecek olursanÄ±z, neden bitti? Ya da bitirildi?

Öncelikle kitabÄ±ma göstermiÅŸ olduÄŸunuz ilgiden dolayÄ± teÅŸekkür ederim. KitabÄ±n Kürt meselesinin barÄ±ÅŸçÄ±l yollarla çözümüne katkÄ± sunmasÄ±nÄ± diliyorum. Åžimdi hiç olmamÄ±ÅŸ gibi muamele edilen Çözüm Süreci Kürt meselesinin geçmiÅŸini dikkate aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda aslÄ±nda çok önemli bir deneyimdi. Åžiddete son vermek ve Kürt çatÄ±ÅŸmasÄ±na barÄ±ÅŸçÄ±l yollarla bir çözüm bulmak istiyorsak bu deneyime tekrar tekrar bakmakta fayda var.

AK Parti hükümeti ile KCK, dört ana meselede uzlaÅŸamadÄ±lar. Bu meseleler ÅŸunlardÄ±: Bir, müzakere mekanizmalarÄ± ve aktörleri, iki, müzakere gündemi ve reformlarÄ±n kapsamÄ±, üç, KCK’nin silahsÄ±zlanmasÄ± ve son olarak Kürt meselesinin sÄ±nÄ±r-ötesi boyutu, özellikle de Suriye/Rojava meselesi.

Bu meselelerde bir uzlaÅŸÄ±nÄ±n saÄŸlanamamasÄ±nÄ± ve sürecin çökmesine neden olan dinamikleri dokuz baÅŸlÄ±kta tartÄ±ÅŸÄ±yorum. Birincisi, Kürt meselesinin jeopolitik denkleminde radikal bir kÄ±rÄ±lma yaÅŸandÄ±. Irak Kürdistan Bölgesinin kuruluÅŸu zaten önemli bir kÄ±rÄ±lma yaratmÄ±ÅŸtÄ±. Suriye’de Rojava bölgesinin PYD’nin liderliÄŸinde kurulmasÄ± ikinci bir kÄ±rÄ±lma yarattÄ±. Türkiye’nin sÄ±nÄ±r-içi Kürt meselesi geçmiÅŸle kÄ±yaslanmayacak ölçüde uluslararasÄ±laÅŸtÄ±.

Ä°kincisi, literatürde “güvenlik ikilemi” olarak tarif edilen taraflarÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve gücünü koruma kaygÄ±sÄ± sürecin çökmesinde etkili oldu. Süreç KCK’nin geleceÄŸine dair bir baÅŸlÄ±k içermedi. AK Parti ise bu dönemde “darbe giriÅŸimi” olarak algÄ±ladÄ±ÄŸÄ± üç vakayla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±: Gezi protestolarÄ±, 17-25 AralÄ±k operasyonlarÄ± ve 6-8 Ekim Kobanê eylemleri.

Üçüncüsü, sürecin kurumsal mimarisi sorunluydu ve süreç muhalefetin denetimine açÄ±k deÄŸildi. Bu noktada, Türkiye’de güçlü bir barÄ±ÅŸ hareketinin eksikliÄŸinin altÄ±nÄ± çizmek gerekiyor.

Dördüncüsü, üçüncü göz konusunda AK Parti hükümeti ile KCK anlaÅŸamadÄ±. AK Parti bu talebi egemenliÄŸin ihlali olarak okurken, KCK bu konuda Ä±srar etti ve dönem dönem ABD’nin adÄ±nÄ± telaffuz etti.

BeÅŸincisi, politik gündemler arasÄ±ndaki fark çok derindi ve bu farklar süreç içerisinde giderilemedi ve ortak bir ufuk inÅŸa edilemedi.

AltÄ±ncÄ±sÄ±, sürece karÅŸÄ± Türk milliyetçiliÄŸini merkeze alan etkili bir muhalefet yürütüldü. Bu kapsamda oluÅŸan mobilizasyon Türk milliyetçiliÄŸini benimseyen AK Parti tabanÄ±nÄ± ve kadrolarÄ±nÄ± da içeren geniÅŸ toplumsal kesimleri önemli ölçüde etkiledi.

Yedincisi, AK Parti Hükümetinin sunmuÅŸ olduÄŸu çözüm çerçevesi oldukça sÄ±nÄ±rlÄ±ydÄ±. Milli ve yerli olarak formüle edilen süreç esas olarak farklÄ± zaman ve mekanlarda ortaya çÄ±kan deneyimlerin dÄ±ÅŸlandÄ±ÄŸÄ± minimalist bir çerçeve sunuyordu.

Sekizincisi, KCK’nin önemli sÄ±nÄ±rlarÄ± vardÄ±. AK Parti kendi içinde uyumlu, koordineli ve istikrarlÄ± bir süreç yönetimi inÅŸa ederken, KCK oldukça parçalÄ±, zaman zaman uyumsuz, etkili olmayan bir yapÄ± sergiledi. AyrÄ±ca, sürecin elitist ve dÄ±ÅŸlayÄ±cÄ± karakteri Kürt alanÄ±nda da aÅŸÄ±lamadÄ±.

Son olarak, Türkiye’deki Kürt siyasetinin genel olarak bir dönüÅŸüm sorunu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizebilirim. 1999 sonrasÄ± Kürt muhalefeti üç büyük dönüÅŸüm yaÅŸadÄ±: kentleÅŸti, legalleÅŸti ve kurumsallaÅŸtÄ±. Ancak HDP ve temsil ettiÄŸi siyasi gelenek baÅŸta olmak üzere Kürt siyasi hareketleri toplumsal yapÄ±da meydana gelen bu dönüÅŸüme uyum saÄŸlayamadÄ±lar.

‘KIRSAL ALANDA KALAN ÇATIÅžMALAR, BU DÖNEMDE KENTLERE TAÅžTI’

ÇalÄ±ÅŸmanÄ±zda AKP iktidarÄ± dönemini “Bir yandan Kürt meselesinin çözümü yönünde hem kültürel hem de siyasal anlamda en önemli adÄ±mlar atÄ±lÄ±rken, öte yandan en büyük yÄ±kÄ±mlar yaÅŸandÄ±” ifadesiyle özetliyorsunuz. Yine dikkat çektiÄŸiniz bir diÄŸer nokta ise Türkiye’de farklÄ± siyasi hareketleri birleÅŸtiren Türk milliyetçiliÄŸinin AKP üzerinden basÄ±nç yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyorsunuz. AKP/MHP ittifakÄ± 24 Haziran seçimleriyle birlikte “Cumhur ittifakÄ±” adÄ±yla resmileÅŸti. Bu birliktelikle beraber, Kürt sorununa dair nasÄ±l geliÅŸmeler öngörüyorsunuz?

Kürt meselesinde bu konuda bir öngörüye gerek yok. Zira, bu birliktelik 7 Haziran sonrasÄ±na dayanÄ±yor ve geçen üç yÄ±lda Kürt meselesinin içine girdiÄŸi seyir belli. GeçmiÅŸle kÄ±yaslanmayacak ölçüde ÅŸiddetin sahaya indiÄŸi bir dönem yaÅŸadÄ±k. 1984 yÄ±lÄ±ndan beri büyük oranda kÄ±rsal alanda kalan çatÄ±ÅŸmalar, bu dönemde kentlere taÅŸtÄ±. AyrÄ±ca Cerablus ve Afrin operasyonlarÄ±yla birlikte çatÄ±ÅŸma sahasÄ± sÄ±nÄ±r-ötesine doÄŸru geniÅŸledi.

Bundan sonrasÄ±na dair ne olur diye soracak olursanÄ±z, doÄŸrusu bunu öngörmek kolay deÄŸil. Ancak elimizde bazÄ± temel veriler var. Öncelikle Kürt çatÄ±ÅŸmasÄ± gibi belli bir bölgede yoÄŸunlaÅŸan, etnik/ulusal ya da dini/mezhepsel kimliklere dayalÄ±, sosyoekonomik açÄ±dan yoksul ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n yaygÄ±n olduÄŸu, demokrasi standartlarÄ±nÄ±n düÅŸük olduÄŸu ülkelerde bu tür vakalarÄ±n askeri yollarla çözümü pek mümkün deÄŸil. YapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalar askeri çözümün ilk 5-7 yÄ±lda mümkün olduÄŸunu, uzayan çatÄ±ÅŸmalarÄ±n kalÄ±cÄ± çatÄ±ÅŸma-tÄ±kanma ya da müzakereye dayalÄ± çözümle sonlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor.

Kürt meselesinin bir de kendine özgü bir dinamiÄŸi var: Jeopolitik. Kürt meselesi tek baÅŸÄ±na Türkiye’nin bir iç meselesi deÄŸil. Kürtler dört ülkede yaÅŸÄ±yorlar ve bu dört ülkenin Kürt meselesi karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak birbirini etkiliyor. Bu etkileÅŸim devletler düzeyinde olduÄŸu gibi siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal alanlarda örgütlenmiÅŸ Kürt örgütleri ve toplumsal gruplar arasÄ±nda da geçerli. Bilgi teknolojilerindeki hÄ±zlÄ± geliÅŸim ve Kürt medyasÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±r ötesi düzeyde geliÅŸimi de bu etkileÅŸimi hÄ±zlandÄ±rdÄ±. Irak Kürdistan Bölgesi ve Rojava’da yaÅŸanan deneyimlerden sonra Kürt meselesinin askeri yöntemlerle çözümü imkansÄ±zlaÅŸtÄ±.

Makul çözüm, ortak bir gelecek ufku etrafÄ±nda barÄ±ÅŸçÄ±l bir çözümün bulunmasÄ±. Özelikle Suriye iç savaÅŸÄ± sonrasÄ±nda, silahlÄ± yöntemlerin nelere mal olacaÄŸÄ±nÄ±, yarattÄ±ÄŸÄ± toplumsal yÄ±kÄ±mÄ± insanlar görüyorlar ve bu tür çözümlere mesafeli yaklaÅŸÄ±yorlar. Suriye iç savaÅŸÄ±nÄ±n Kürt sosyopolitik alanÄ±nÄ±n formasyonuna etkisi büyük oranda kurumsal yapÄ±lar üzerinden tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Ancak asÄ±l belirleyici etkinin sokakta olduÄŸunu düÅŸünüyorum.

GörebildiÄŸim kadarÄ±yla Türkiye’de kapsamlÄ± bir ademimerkezileÅŸme projesini içeren bir demokratikleÅŸme süreci er ya da geç gündeme gelecek. Ancak bu çözüm ne zaman gündeme gelir? AK Parti - MHP ittifakÄ±yla bu mümkün mü? Ben kategorik olarak mümkün deÄŸil diyenlerden deÄŸilim. Güney Afrika deneyimi eski düzenin temsilcileriyle de çözüm olabileceÄŸini gösteriyor. Ancak arkada bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z üç yÄ±l bu konuda umut vadetmiyor.

Suriye’de siyasi çözüm sürecinin hÄ±zlanmasÄ± ve özelikle ademimerkeziyetçi bir çözümün kabul edilmesi durumunda, Türkiye’de benzer bir çözüm çerçevesi gündeme gelebilir. Bu AK Parti-MHP ittifakÄ±yla da mümkün.

‘ULUSAL KÄ°MLÄ°KTEN AZADE BÄ°R SINIF, SINIFTAN AZADE BÄ°R ULUSAL KÄ°MLÄ°K YOK’

FotoÄŸraf: Ä°nanç YÄ±ldÄ±z/EVRENSEL

Devlet kurumlarÄ±nca bölgeler ve iller arasÄ±ndaki sosyoekonomik geliÅŸmiÅŸlere dair yaplan araÅŸtÄ±rmalarÄ±n verileri üzerinden DoÄŸu ve GüneydoÄŸu Anadolu Bölgelerinin ülkenin en yoksun ve en yoksul bölgeler olduÄŸunu, bu durumun ise kronikleÅŸmiÅŸ olduÄŸunu belirtiyorsunuz. Yoksul iller arasÄ±nda olan 15 ilde HDP’ye önemli bir destek olduÄŸunu ifade ediyorsunuz. 24 Haziran seçim sonuçlarÄ± üzerinden bu duruma iliÅŸkin deÄŸerlendirmeniz nedir?

Türkiye’de uzun yÄ±llardÄ±r devam eden bir tartÄ±ÅŸma var: Kürt meselesi bir ulusal sorun mudur yoksa bir sÄ±nÄ±f meselesi midir? Ben ikisi de olduÄŸunu iddia ediyorum. Zira, ulusal kimlikten azade bir sÄ±nÄ±f, sÄ±nÄ±ftan azade bir ulusal kimlik de yok. Bu iki dinamiÄŸi iliÅŸkisel bir çerçevede ele almak gerekiyor.

Kürt meselesi, ulusal sorun ile sÄ±nÄ±f meselesinin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± birbirini nasÄ±l ÅŸekillendirdiÄŸi konusunda iyi bir örnek. BakÄ±n, Türkiye’de bölgeler arasÄ± geliÅŸmiÅŸlik farkÄ± hikayesi 1932 Birinci BeÅŸ YÄ±llÄ±k Sanayi PlanÄ±na kadar gider.Bu hikayenin en çarpÄ±cÄ± yönü ÅŸu: Kürt meselesi baÄŸlamÄ±nda Türkiye’nin kültürel haritasÄ±yla sosyoekonomik ve siyasi haritalarÄ± arasÄ±nda doÄŸrudan bir çakÄ±ÅŸma var. 2012 teÅŸvik sistemine göre en yoksul ve en fazla teÅŸvike ihtiyaç duyan altÄ±ncÄ± bölge HDP’nin en fazla oy aldÄ±ÄŸÄ± 15 ili kapsÄ±yor. HDP’nin güçlü olduÄŸu diÄŸer iller ise beÅŸinci bölgede bulunuyor.

24 Haziran sonuçlarÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, Türkiye’nin sosyoekonomik, kültürel ve siyasi haritalarÄ± arasÄ±ndaki çakÄ±ÅŸmanÄ±n sürdüÄŸü görülüyor. Bu konuda radikal bir deÄŸiÅŸim yok. Aksine sosyoekonomik ve kültürel farklÄ±laÅŸmalara dayalÄ± siyasi haritalarÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ± her geçen gün daha bir belirginleÅŸiyor.

‘ZENGÄ°N REFERANSLARDAN YETERÄ°NCE FAYDALANMAYORUZ’

Cuma Çiçek'in 'Süreç' kitabÄ± Ä°letiÅŸim YayÄ±nlarÄ±'ndan çÄ±ktÄ±

KitabÄ±nÄ±zda Kürt sorunu ve çözüm arayÄ±ÅŸlarÄ± konusunda, Türkiye’de, Avrupa ve Güney Amerika örneklerinin gündeme getirildiÄŸi, Asya bölgesinde yaÅŸanan benzer örneklerin yetirince ele alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± eleÅŸtirisini getiriyorsunuz. Filiplinler Bangsamoro ve Endonezya/Açe deneyimlerini ele alÄ±yorsunuz. EleÅŸtirinizi biraz açar mÄ±sÄ±nÄ±z?

Türkiye’de toplumsal sorunlar karÅŸÄ±sÄ±nda hakim bir “bize özgücü” yaklaÅŸÄ±m var. Bu yaklaÅŸÄ±m esasÄ±nda toplumsal itirazlar karÅŸÄ±sÄ±nda sürekli Türkiye’nin özgün koÅŸullarÄ±nÄ± hatÄ±rlatÄ±p, dönüÅŸüm taleplerini bastÄ±rÄ±yor. Kürt meselesinde de çok benzer bir eÄŸilim var. Kürt meselesi gibi devlet-içi/ülke-içi çatÄ±ÅŸma vakalarÄ± neredeyse beÅŸ kÄ±tada yaÅŸandÄ±, yaÅŸanÄ±yor. 1816-2007 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda dünyanÄ±n beÅŸ kÄ±tasÄ±nda 121 ülkede 422 devlet-içi çatÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±. Bunlardan 250’si merkezi hükümetin deÄŸiÅŸimi üzerine iken, 172’si ise belirli bir bölge üzerine süren teritoryal çatÄ±ÅŸmalar.

Bu verileri ÅŸu nedenle paylaÅŸÄ±yorum. Kürt meselesinin elbette ki bize özgü boyutlarÄ± var. ÖrneÄŸin dört ülkeyi kesen bir sorun olmasÄ± en önemli özgünlüÄŸü. Bununla beraber, Kürt meselesinin geçmiÅŸini, bugününü ve yarÄ±nÄ± anlamak için bakabileceÄŸimiz çok fazla örnek var. Bu konuda akademide disiplinler arasÄ± bir alan oluÅŸmuÅŸ durumda ve neredeyse 50 yÄ±llÄ±k önemli bir bilgi birikimi mevcut.

Türkiye’de Kürt meselesinin çözümü konusunda çok sÄ±nÄ±rlÄ± bir tartÄ±ÅŸmanÄ±n olduÄŸu ve bu zengin referanslardan yeterince faydalanmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± düÅŸünüyorum. 1990’lÄ± yÄ±llardan bu yana Bask, Katalan, Ä°rlanda örnekleri üzerinden Avrupa deneyimi belli ölçülerde gündeme geldi. Kolombiya deneyimi üzerinden sÄ±nÄ±rlÄ± da olsa Latin Amerika’daki örnekler de gündemimize girdi. Bu konuda kÄ±ymetli çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±ldÄ±, yapÄ±lÄ±yor. Öte yandan kimlik temelli devlet-içi teritoryal çatÄ±ÅŸma vakalarÄ±nÄ±n en fazla göründüÄŸü Asya ülkelerinin deneyiminden bu güne kadar fazla yararlanamadÄ±k. Güney Afrika deneyimi dÄ±ÅŸÄ±nda Afrika kÄ±tasÄ±nÄ± hiç bilmiyoruz.

Süreç kitabÄ±nda Asya’dan Endonezya/Açe ve Filipinler/Bangsamoro vakalarÄ±na baktÄ±m. Her iki ülke deneyimi de Türkiye için önemli referanslar sunuyor. UmarÄ±m bu deneyimler Türkiye’de Kürt çatÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± sonlandÄ±rmaya ve toplumsal barÄ±ÅŸ inÅŸasÄ±na katkÄ± sunar.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 11:09

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