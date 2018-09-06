ÅžarkÄ±cÄ± Haluk Leventâ€™ten Flormar iÅŸÃ§ilerine destek ziyareti

ÅžarkÄ±cÄ± Haluk Levent 116 gündür direniÅŸte olan Flormar iÅŸçilerini ziyaret etti. AHBAP platformu olarak direniÅŸteki iÅŸçilerin okula giden 46 çocuÄŸu için 300’er lira kÄ±rtasiye yardÄ±mÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± duyuran sanatçÄ±, burada ÅŸarkÄ±lar söyledi. Fabrika önünde ÅŸarkÄ±lar söyleyen ÅŸarkÄ±cÄ±, iÅŸçilere baÅŸarÄ±lar dileyerek direniÅŸ alanÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±. (Gebze/EVRENSEL)

Flormar iÅŸÃ§ileri: Patron, hÃ¼kÃ¼mete gÃ¼venerek bÃ¶yle davranÄ±yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 19:08

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