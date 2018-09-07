Ä°MES iÅŸÃ§ileri Ã¼cretlerinin artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor

Ä°stanbulâ€™daki Ä°MES Sanayi Sitesiâ€™nde Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§ilerle TL'deki deÄŸer kaybÄ±nÄ±, zamlarÄ± ve 'ekonomik savaÅŸ' sÃ¶ylemini konuÅŸtuk

Osman DÜZGÄ°DEN

Ä°stanbul

TL’nin dolar karÅŸÄ±sÄ±nda deÄŸer kaybetmesi ve iÄŸneden ipliÄŸe gelen zamlar karÅŸÄ±sÄ±nda iÅŸçilerin ücretleri eridi. Ä°stanbul’da bulunan Ä°MES Sanayi Sitesi’nde çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler, ekonomik savaÅŸ söylemlerine tepki göstererek, “Ekonomik savaÅŸ varsa parasÄ± olanlar savaÅŸsÄ±n” diyor. Geçinebilmek için fazla mesai hatta ek iÅŸ yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirten iÅŸçiler, ücretlerinin arttÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor.

18 yÄ±ldÄ±r aralÄ±ksÄ±z metal döküm atölyesinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Necati isimli iÅŸçi, “Hâlâ 2 bin 500 lira ücret alÄ±yorum. Sigorta primim de asgari ücret üzerinden yatÄ±rÄ±lÄ±yor” dedi. AldÄ±ÄŸÄ± ücretin yetmediÄŸini ifade eden Necati, “18 yÄ±ldÄ±r hep kader dedik geldik, sÄ±rtÄ±mÄ±zda boza piÅŸirdiler. HayatÄ±mda bir kez patrona ücretimi arttÄ±r dedim, bana kapÄ± orada dedi. Sesimi çÄ±karamadÄ±m. ArkadaÅŸlarÄ±m zam isteyelim diyor ama diyenler bile cesaret edemiyor. Ama ek zam, ekmek su kadar elzem. Ek zam istiyoruz. Asgari ücret net 2 bin 500 lira vergisiz net olsun istiyoruz. Bunun için iÅŸçiler arasÄ±nda bir birliÄŸin olmasÄ± gerekiyor” dedi.

GEÇÄ°NEBÄ°LMEK Ä°ÇÄ°N EK Ä°Åž YAPIYORUM

2 bin 250 lira ücret aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Serkan, “Her gün maden ocaÄŸÄ±nda çÄ±kmÄ±ÅŸ gibi oluyorum. EÅŸim ve çocuklarÄ±m bir gün beni görmeye geldiler, halime aÄŸlayarak gittiler. Ama yine de yetmiyor, geçinebilmek için gece baÅŸka ek iÅŸler yapÄ±yorum” dedi. Ä°ÅŸçilerin açlÄ±kla terbiye edildiÄŸini söyleyen Serkan, “AramÄ±zda birliÄŸi saÄŸlayamÄ±yoruz. Siyasi fikirlerin uyuÅŸmadÄ±ÄŸÄ± Ä°MES’te patronlar bu durumu da fÄ±rsata çeviriyor, aralarÄ±ndaki birliÄŸi de saÄŸlÄ±yor. Örgütlü olmamÄ±z gerekiyor. Bunu baÅŸarÄ±rsak ek zam talebi için mücadele ederiz” diye konuÅŸtu. 21 yÄ±ldÄ±r iÅŸçilik yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Serkan, “21 yÄ±ldÄ±r her türlü vergi kesiliyor benden. Ä°ster istemez insan ‘Ben yerli ve milli deÄŸil miyim’ diye soruyor kendisine. Gece yarÄ±sÄ± dolar alanlar, yeni zenginler yaratanlar milli mi oluyor” diye soruyor.

ASIL SORUMLULAR FATURAYI BÄ°ZE ÖDETMEK Ä°STEYENLER

FotoÄŸraf: Evrensel

TL’nin dolar karÅŸÄ±sÄ±nda deÄŸer kaybetmesiyle ekonomide yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n, iktidarÄ±n 16 yÄ±llÄ±k yönetimiyle ilgili olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ramazan adlÄ± iÅŸçi ÅŸunlarÄ± söylüyor: “Ä°ÄŸneden ipliÄŸe zam yapmayÄ± biliyorlar fakat iÅŸçilerin, halkÄ±n hiçbir sorununun çözümüne iliÅŸkin tek ÅŸey yapmÄ±yorlar. Savunmaya niye fazla bütçe ayÄ±rÄ±yorsun. Bizim Suriye’de ne iÅŸimiz var. Irak’ta ne iÅŸimiz var. Yoksulu düÅŸünen, iÅŸsizi düÅŸünen bir ekonomik politika var mÄ±? Yok. Zengini zengin yapan bir politika var.” Hükümet yetkililerinin ekonomik savaÅŸ söylemini hatÄ±rlatan Ramazan, “Ülke saldÄ±rÄ± altÄ±ndaysa o zaman tüm askeri anlaÅŸmalarÄ± iptal edin. YabancÄ±lara ödediÄŸiniz köprü hastane parasÄ±nÄ± ödemeyin, o zaman görelim sizi. SÄ±kÄ±ÅŸÄ±nca da aynÄ± gemideyiz diyorlar. Gariban Ä°MES iÅŸçisi niye faturayÄ± ödesin? ZenginleÅŸenler, bankalarÄ±n içini boÅŸaltanlar faturayÄ± ödesin” dedi.

Ülkenin saldÄ±rÄ± altÄ±nda olduÄŸuna inanan Selçuk ise “SaldÄ±rÄ±nÄ±n Türkiye’nin iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± ülkelerden gelmesinin manidar. Buna raÄŸmen ÅŸimdiki hükümetin bu iÅŸte sorumluluÄŸu var. Kriz varsa önce bunu ortadan kaldÄ±racak politikalar uygulansÄ±n. Zam yaparak, ücretleri düÅŸürerek, insanlarÄ± açlÄ±kla terbiye ederek bu iÅŸi düzeltemeyiz. Ben ABD’nin fitnenin baÅŸÄ± olduÄŸuna inanÄ±yorum ama baÅŸkasÄ± dövizle vurgun yapÄ±yor ceremesini biz çekiyoruz. Böyle bir gerçeklik de var. Ekonomi iyi yönetilmiyor. Kâr eden fabrika niye satÄ±lÄ±r? Her ÅŸeyi ithal eder duruma gelmiÅŸiz. SoÄŸan, patates bile ithal. Bu ülkenin sonu gelmiÅŸ gibi. Amerika dayatmalarda bulunuyor tamam, ülkeyi savunalÄ±m ama bu iÅŸi yoksullarÄ± yoksul yaparak iÅŸsizliÄŸi arttÄ±rarak yapmayalÄ±m. Siyaseten yeterince bölünmüÅŸüz. Ekonomide, kültürde, sanatta, sporda, yaÅŸam tarzÄ±nda da bölünmüÅŸüz. Bu hayra alamet deÄŸil. Krizi yaratanlar bedel ödesin. Ekonomik savaÅŸ varsa, parasÄ± olanlar savaÅŸsÄ±n.”

HERKES BELKÄ° UCUZLAR DÄ°YE PAZARIN SON SAATLERÄ°NÄ° BEKLÄ°YOR

Ä°MES sanayi sitesinde özellikle A, B, C bloklarÄ±nda çalÄ±ÅŸan binlerce iÅŸçinin asgari ücret aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen 14 yÄ±llÄ±k iÅŸçi Ä°smail, son aylarda peÅŸ peÅŸe yapÄ±lan zamlarla, ancak yol, elektrik, doÄŸal gaz ve su faturalarÄ±nÄ± ödeyebildiklerini anlatÄ±yor. Ä°smail, “1604 lira alÄ±yorum, benim gibi yüzlerce iÅŸçi de aynÄ± ücreti alÄ±yor. Her hafta pazara gidiyorsun, fiyatlar deÄŸiÅŸmiÅŸ. 40-50 lira ile haftalÄ±k aldÄ±ÄŸÄ±m sebze ve meyveleri ÅŸimdi 150 liraya zor alabiliyorum. Resmen açlÄ±k var. Herkes pazar sona ermek üzereyken gidip ucuza bir ÅŸeyler alayÄ±m diye bekliyor. Ücretlerimiz eridi, yok oldu. Ayda 70-80 saat fazla mesai yapÄ±yorum, hafta sonlarÄ± çalÄ±ÅŸÄ±yorum 1800-2 bin lira ancak elime geçiyor. Onun için asgari ücret net 2 bin 500 lira olmalÄ±dÄ±r” dedi.

Bir zamanlar çuvalla soÄŸan ve patates aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ä°skender ise ÅŸöyle konuÅŸtu: “SoÄŸan ve patatesin fiyatÄ±nÄ±n artmasÄ±nÄ± da diÅŸ güçler mi yaptÄ±? DÄ±ÅŸ güçlerin oyunudur deyip zam üstüne zam yapÄ±yorsun. Bu ErdoÄŸan’Ä±n ve Hükümetin politikalarÄ±nÄ±n sonucudur. Madem yerli ve milli diyorsun niye o zaman milletini korumuyorsun? Elim kÄ±rÄ±lsaydÄ± deyip oy verenler bir daha piÅŸman oldu. 3 bin lira alsam ne yazar ki. Bu zamlarla ev geçindiremem. Ä°MES iÅŸçileri yol ücreti almÄ±yor, yemek parasÄ± yok. Fazla mesai paralarÄ± verilmiyor, gasbediliyor. Onun için ücretlerimiz ve asgari ücret artsÄ±n istiyorum. Temel tüketim ürünlerine zam yapÄ±lmasÄ±n.”

MADEM BAÅžKANSIN DURDUR BU ZAMLARI

Defter fiyatlarÄ±nÄ±n bile dövize endekslendiÄŸini belirten TarÄ±k ise “ÇocuklarÄ±n okul masraflarÄ± için kÄ±rtasiyeye gittim, defter fiyatlarÄ± artmÄ±ÅŸ. Dünya alem biliyor ki ülkeyi yönetmekle alakalÄ± bu iÅŸler. Suya elektriÄŸe niye ekstra zam var? Belediyeler elinde, hükümetsin, baÅŸkansÄ±n her dediÄŸin oluyor. O zaman durdur bu zamlarÄ±. Zam yapÄ±yorsan iÅŸçinin ücretlerine de zam yap” diye konuÅŸtu.

9 yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸan Åžahin de “1700 lira ücret alÄ±yorum. Her ÅŸeye zam geldi. Bunu dÄ±ÅŸ güçler mi yaptÄ±? HayÄ±r bu hükümetin yaptÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. DÄ±ÅŸ güç yalanÄ±, yerli ve milli yalanÄ± bugün tutar, yarÄ±n tutmaz. Bugün korkarÄ±z yarÄ±n korkmayÄ±z. BÄ±çak kemiÄŸe dayandÄ±. Bunu bilsinler” dedi.

Ä°ÅžÇÄ°NÄ°N SÄ°YASET YAPMASI VE MÜCADELE ÅžART ARTIK

“Siyaset yapmaya yapmaya bu hale geldik” diyen Ä°brahim de ÅŸunlarÄ± söyledi: “YürüyüÅŸler yasaklanÄ±yor, basÄ±n açÄ±klamalarÄ± yasaklanÄ±yor. Benden oy istiyorlar, ama sen politika yapma diyorlar. Biz bundan kaybediyoruz. Ben MHP’liyim, sen Ä°YÄ° Partilisin öteki CHP’li, biri de HDP’li olsa ne yazar? OHAL ve grev yasaklarÄ±na karÅŸÄ± birleÅŸiyor muyuz? Ya da sendikal hak ve özgürlükler için birleÅŸiyor muyuz, ona bakalÄ±m. Ekonomik haklar kadar siyasi haklar için de mücadele ÅŸart. Oy verdiÄŸimiz partiler farklÄ± olsa da politika yapÄ±yoruz ama politika yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z partiler bizi inkar eden partiler. O zaman düÅŸünmenin zamanÄ±dÄ±r derim.”

1991’den buyana Ä°MES te çalÄ±ÅŸan RÄ±dvan, “Sosyal demokrat bir ailenin çocuÄŸu olarak KaraoÄŸlan Ecevit hayranlÄ±ÄŸÄ± üzerinden babadan oÄŸula geçer gibi bir siyasi yelpaze içinde uyutuldum resmen. O zaman deÄŸil miydi, 15 yasa 15 günde geçti. Cumhuriyet ile yaÅŸÄ±t fabrikalar peÅŸ peÅŸe satÄ±ldÄ±. Ben bunu görüyorum, o zaman ne iÅŸim var Ecevit’le, KaraoÄŸlan siyasetiyle? Ä°ÅŸçi iÅŸçiliÄŸini bilmeli. Ä°nsanlar ölüyorsa, barÄ±ÅŸ dedi diye, savaÅŸ olmasÄ±n diye aylarca tutuklu kalÄ±yorsa bir iÅŸçi olarak bu beni ilgilendiriyor. Ä°ÅŸçi politika yapmalÄ±. Oy veriyoruz, sonra piÅŸman oluyoruz. SorgulamalÄ±yÄ±z oy verdiÄŸimiz partiyi. Bunu yapsak oy vermeyiz” diye konuÅŸtu.

Okumayan, tartÄ±ÅŸmayan, sorgulamayan bireyler olarak yetiÅŸtirildiklerini söyleyen Nevzat ise “Dünya deÄŸiÅŸiyorsa, politikalar deÄŸiÅŸiyorsa, doÄŸa ve toplum deÄŸiÅŸiyorsa o zaman iÅŸçiler de deÄŸiÅŸmeli. ArtÄ±k vekaletimizi baÅŸkasÄ±na vererek, git benim adÄ±ma politika yap dönemi bitmeli. Ben eziliyorsam, ben sömürülüyorsam, ben insan yerine konulmuyorsam o zaman kendi haklarÄ±m için mücadele etmeliyim. Ä°MES iÅŸçileri birlik fikri etrafÄ±nda bir araya gelse, temsilcilerini seçse, komiteler kursalar muhatap kabul edilirler. ÇatÄ±r çatÄ±r her yÄ±l gider patronlarla pazarlÄ±k yaparlar. Ama iÅŸçi bölünmüÅŸ durumda. Bu politikayÄ± uygulayanlar da patronlardÄ±r, hükümettir. OnlarÄ±n tek partisi varsa bizim de tek partimiz olmalÄ±” dedi.

13 yÄ±llÄ±k Ä°ÅŸçi Haydar da “Politika yapmanÄ±n baÅŸkasÄ±nÄ±n iÅŸi olduÄŸu fikriyle hep uyutulduk. Kolu kopuyor, parmaÄŸÄ± kesiliyor, isten, dumandan, siyanürden, kimyasal gazlardan hayatÄ± kararÄ±yor iÅŸçinin. GittiÄŸimiz cuma namazlarÄ±nda hoca vaazlarÄ±nda kaderdir, ÅŸükredin diyor. Biz de inanÄ±nca sesimizi çÄ±karmÄ±yoruz. Ses çÄ±karmamamÄ±z için hoca politika yapÄ±yorsa iÅŸçi niye yapmasÄ±n. O zaman iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÅŸ güvenliÄŸini harfiyen uygula derim. KarÅŸÄ±sÄ±na çÄ±karÄ±m. Koruyucu tedbirler al derim. Bunu yapmak için benim politika yapmam lazÄ±m. Bunu yapacaÄŸÄ±z. Yoksa hayatÄ±mÄ±z boyunca köle olmaya devam edeceÄŸiz” diye konuÅŸtu.

DÖKÜMDE ÇALIÅžANLAR SOLUNUM HASTALIKLARINA YAKALANIYOR

12 yÄ±ldÄ±r döküm atölyesinde çalÄ±ÅŸan Osman adlÄ± iÅŸçi de akciÄŸer hastasÄ± olduÄŸunu söylüyor. Metal tozlarÄ± ve eriyik zehirli gazlarÄ± solumasÄ± sonucu hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ileri derecede olduÄŸunu ifade eden Osman, “Ä°ÅŸyerine denetime gelenler bir kere bize bir ÅŸey sormadÄ±lar. Çay kahve içip gittiler. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±m gitti, ocaÄŸÄ±m söndü. 2 bin 300 lira alÄ±yorum. Ev kredisi ödüyorum, hep eksi bakiyedeyim. EÅŸim ve yetiÅŸkin çocuÄŸum da çalÄ±ÅŸÄ±yor. Onlar olmasa çoktan ölüp gitmiÅŸtim. Ä°laç pahalÄ±, saÄŸlÄ±k hizmeti pahalÄ±. Ben her yÄ±l deÄŸil, 6 ayda bir zam istiyorum. Normalde bunca senede 5 bin lira ücret almam lazÄ±mdÄ±. Hiçbir patron zam kelimesini duymak istemiyor. Ama biz koyun olursak güden çok olur lafÄ± bize müstehaktÄ±r” dedi.

Ä°ÅžÇÄ°NÄ°N BÄ°R PARTÄ°SÄ° OLUR

Ä°MES’in kuruluÅŸundan bu yana döküm ustasÄ± olarak çalÄ±ÅŸan Mehmet adlÄ± iÅŸçi de “Emekli olmama raÄŸmen, yetiÅŸkin çocuklarÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ±na raÄŸmen sabah 6’da gelip gece 11’e kadar çalÄ±ÅŸÄ±yorum” diyor. Çok sayÄ±da iÅŸçi arkadaÅŸÄ±nÄ±n akciÄŸer hastalÄ±klarÄ± nedeniyle öldüÄŸünü belirten Mehmet ÅŸöyle devam ediyor: “Bir gün yüzümüz gülmedi. 1700 lira emekli maaÅŸÄ± ile nasÄ±l geçinir insan? Asgari ücret 1604 lira, açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±nda çalÄ±ÅŸÄ±yor iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±m. Zam istemek sÄ±rat köprüsünde geçmek gibi. Ama haklÄ± bir istem. Ä°MES iÅŸçileri de sabrÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rÄ±na gelmiÅŸ durumdalar. Parti dediler, bizi böldüler. Halbuki iÅŸçilerin tek partisi, siyasi fikri olmalÄ±. Kim onlarÄ±n hakkÄ±nÄ± hukukunu savunuyorsa onlarÄ±n partisi o olur. Ek zam anamÄ±zÄ±n ak sütü gibi helaldir haklÄ± bir istemdir. Krizle bizi terbiye edenler bunun bedelini ödesin istiyorum.”

ÅžUCU BUCU DÄ°YE Ä°ÅžÇÄ°YÄ° BÖLÜYORLAR

1997’den beri Ä°MES’te çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Naim de “Tohumu bile Ä°srail’den alÄ±yorsan o zaman ey Ä°srail, ey Netanyahu, ey Tramp deme. BoÅŸ kabadayÄ±lÄ±k fayda getirmez. Bizim ücretlerimiz eriyor. Asgari ücret açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±nda daha niye efeleniyoruz” dedi. Bunun yanÄ± sÄ±ra Hükümetin politikalarÄ±nÄ±n iÅŸçileri böldüÄŸünü dile getiren Naim, “24 Haziran seçimlerinden sonra kimse kimseyle konuÅŸmuyor. Bir korku var. Sen dövizden bahsetme, kriz var deme, hükümeti eleÅŸtirme, CumhurbaÅŸkanÄ±na yan bakma dersen burada demokrasi olmaz, ekonomi düzelmez. YazÄ±k bu ülkeye” diye konuÅŸtu.

NazÄ±m da ÅŸunlarÄ± söyledi: “O vatan haini, o bölücü, o PKK’lÄ± diye diye resmen böldük memleketi. Ben doÄŸma büyüme MHP’liydim, bu dönem Ä°YÄ° Partili oldum. Gördüm ki anlayÄ±ÅŸ deÄŸiÅŸmezse, büyük devletlere baÄŸÄ±mlÄ± olursan, olacaÄŸÄ± bu olur. DÄ±ÅŸ güçler dediÄŸin, ekonomik iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±n ülkelerden sÄ±kÄ±ysa vazgeç. SavaÅŸ uçaÄŸÄ±, S400 füzeleri, atak helikopteri... Ama fabrika açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yok. Olan garibana oluyor. Devletin bankasÄ± ucuz dolar satÄ±p zengin ederse vay halimize. Ä°MES iÅŸçisine de konuÅŸma kaderine razÄ± ol. Bu hakka reva deÄŸil.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 18:51

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