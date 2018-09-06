'Kimse bana iÅŸ vermiyor' diyerek, intihar giriÅŸiminde bulundu

Kocaeli'nin Derince ilÃ§esi kaymakamlÄ±ÄŸÄ±nda bir kiÅŸi, 'Bana iÅŸ vermiyorlar' diyerek intihar giriÅŸiminde bulundu.

Kocaeli Derince KaymakamlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±nÄ±n 5'inci katÄ±nda pencereye çÄ±kan S.A., intihar giriÅŸiminde bulundu. Ä°ÅŸ isteyen S.A. kÄ±sa sürede ikna edildi.

Bir süredir iÅŸsiz olduÄŸu öÄŸrenilen S.A., Derince KaymakamlÄ±ÄŸÄ±'na gelerek, iddiaya göre iÅŸ ve yardÄ±m istedi. S.A. kaymakamlÄ±k binasÄ±nÄ±n 5'inci katÄ±ndaki pencereye çÄ±kÄ±p intihar giriÅŸiminde bulundu. S.A., "Bana iÅŸ vermiyorlar. Kimse bana yardÄ±mcÄ± olmuyor" diye baÄŸÄ±rdÄ±. Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine saÄŸlÄ±k ve itfaiye ekipleri geldi. Görevlilerin kÄ±sa sürede ikna ettiÄŸi S.A. ifadesi alÄ±nmak üzere polis merkezine götürüldü. (Kocaeli/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 18:51

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