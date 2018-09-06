Eren Erdemâ€™den â€˜Tezcanâ€™Ä± ihbar ettiâ€™ haberlerine yalanlama

Silivri Cezaeevinde tutuklu CHP eski milletvekili Eren Erdem, yandaÅŸ basÄ±nda yer alan 'Tezcan'Ä± ihbar etti' haberlerini yalanladÄ±.

CHP’nin tutuklu PM üyesi, eski Ä°stanbul Milletvekili Eren Erdem, iktidar yanlÄ±sÄ± medyada yer alan “Eren Erdem Tezcan’Ä± ihbar etti” haberlerini yalanladÄ±. Erdem, yazdÄ±ÄŸÄ± mektupta, haberlerin gerçek dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu ifade ederek, “Bu güruh beni kendileriyle karÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r” dedi.

Erdem, “Bana konuyla ilgili bilgi vermeden, savcÄ±lÄ±ÄŸa çaÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m ve ifademin alÄ±nacaÄŸÄ±, eÄŸer gitmezsen zorla götürüleceÄŸim söylendi. Ben gitmeyi reddettim. Konuyla ilgili bilgi istedim ve çaÄŸrÄ± tarihini 5 gün sonraya öteledim. O arada avukatÄ±mla görüÅŸtüm ve adliyede buluÅŸup istiÅŸare etme kararÄ± aldÄ±k. Konuyu halen bilmiyorduk. Kelepçelenerek götürüldüm. 2 savcÄ±, avukatÄ±mÄ± almadan beni sorguladÄ±. Mit tÄ±rlarÄ± tutanaklarÄ±nÄ± nereden aldÄ±ÄŸÄ±m soruldu. Keza dosyalarda (Mit tÄ±rlarÄ±), belgeleri casusluk maksadÄ±yla Fetö’den aldÄ±ÄŸÄ±m iddia ediliyordu. Gizli tanÄ±klar ve aleni tanÄ±klar dahi hazÄ±rdÄ±. Sosyal medyada bu belgeleri Fetö’den aldÄ±ÄŸÄ±mÄ± yazan troller tanÄ±k addedilmiÅŸti. Dosya hazÄ±r, müebbet cepteydi. Casusluk ve örgüt üyeliÄŸi isnat edilecekti” dedi.

‘AÇIK, GÄ°ZLÄ°, SAKLI OLMAYAN BU AÇIKLAMA SUÇ DEÄžÄ°LDÄ°R’

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Bülent Tezcan’Ä±n, 5 yÄ±l önce TBMM’de düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda belgeleri paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Erdem, “Bu toplantÄ± her yerde haber olmuÅŸtu. Keza TBMM kürsüsünde yapÄ±lan bu aleni, açÄ±k, gizli, saklÄ± olmayan bu açÄ±klama suç deÄŸildi. KaldÄ± ki ben de Sarin GazÄ± dosyasÄ±nÄ± aynÄ± ÅŸekilde TBMM’de paylaÅŸtÄ±m ve TBMM’de paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±m için yargÄ±lanmÄ±yorum. Çünkü gizli saklÄ± deÄŸil, alenen TBMM’de yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mlar, denetim faaliyetidir. Suç deÄŸildir. Ve zaten evraklarÄ±, sn. Tezcan’Ä±n TBMM’deki basÄ±n toplantÄ±sÄ± sonrasÄ± edindiÄŸimi basÄ±nla paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±m” ifadelerini kullandÄ±.

‘YARATMAK Ä°STEDÄ°KLERÄ° ALGININ ALTINDA EZÄ°LECEKLER’

Erdem mektubunda son olarak ÅŸunlarÄ± söyledi: “Peki havuz ve savcÄ±lar ne yaptÄ±? Sanki ben, Tezcan aleyhinde savcÄ±lÄ±ÄŸa gönüllü gittim gibi yalan algÄ± oluÅŸturdular. Oysa ben, içeriÄŸini bilmediÄŸim bir ifadeye götürüldüm. Ve kendimle ilgili ifade verdim. Yani belgeleri ‘FETÖ’den olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ± ortaya koydum. Sanki Tezcan, gizli-saklÄ± biçimde beni çaÄŸÄ±rÄ±p, gizlice bu belgeyi bana vermiÅŸ algÄ±sÄ±, “basÄ±n açÄ±klamasÄ±” vurgusu yapmama raÄŸmen yaratÄ±ldÄ±. O açÄ±klama tüm gazetelerde manÅŸet olmuÅŸtu. Aleni, açÄ±k seçik bir ÅŸeydi ve SayÄ±n Tezcan’da beni doÄŸrulamÄ±ÅŸtÄ±. Bu ahlaksÄ±zlar, yaratmak istedikleri algÄ±nÄ±n altÄ±nda ezileceklerdir. HayatÄ±m boyunca kimseyi ihbar etmedim. Bu ancak AKP’lilere yakÄ±ÅŸÄ±r. Mecliste odama gelip, birbiri aleyhine belge-bilgi vererek birbirinin ayaÄŸÄ±nÄ± kaydÄ±rma adÄ±na ihbarcÄ±lÄ±k yapan AKP’li vekillerdi. Bu onlara yaraÅŸÄ±r.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 18:37

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