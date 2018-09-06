Oya BerberoÄŸlu Ombudsmana gitti

Tutuklu milletvekili Enis BerberoÄŸlu'nun eÅŸi Oya BerberoÄŸlu TÃ¼rkiye Kamu BaÅŸdenetÃ§isi hukukÃ§u Åžeref MalkoÃ§â€™u ziyaret etti.

On beÅŸ aydÄ±r Maltepe Cezaevi’nde tecrit koÅŸullarÄ±nda tutuklu bulunan CHP Ä°stanbul Milletvekili Enis BerberoÄŸlu’nun eÅŸi gazeteci Oya BerberoÄŸlu Türkiye Kamu BaÅŸdenetçisi hukukçu Åžeref Malkoç’u ziyaret etti. Önceki günkü görüÅŸmeye iliÅŸkin BerberoÄŸlu ÅŸunlarÄ± söyledi: “Nezaket ziyaretiydi. Kendileri görevi itibariyle bir nevi ‘halkÄ±n avukatÄ±’, ÅŸikâyetleri deÄŸerlendirici, sorunlara çözüm bulucudur. Hukukçu da olduÄŸu için SayÄ±n Malkoç ile Enis’in durumuyla ilgili görüÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulundum. YargÄ± kendisinin görev alanÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda olsa da hukuki sorunu ilk aÄŸÄ±zdan anlatmak istedim. Çok yararlandÄ±m. SayÄ±n Malkoç’a zaman ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± için teÅŸekkür ederim.”

KILIÇDAROÄžLU GÖRÜÅžMESÄ°

BerberoÄŸlu CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nu ziyaret etti. BerberoÄŸlu, “Çok verimli, sohbet oldu. Ülkenin içinde bulunduÄŸu sÄ±kÄ±ntÄ±lardan bir an önce kurtulacaÄŸÄ±na olan inancÄ±mla; iktidarÄ±yla, muhalefetiyle dayanÄ±ÅŸma içinde, güzel yarÄ±nlar diliyorum. Hukukun üstünlüÄŸü, tarafsÄ±z ve baÄŸÄ±msÄ±z yargÄ±nÄ±n realize olacaÄŸÄ±nÄ± umuyorum. Enis’in de ivedilikle özgürlüÄŸüne kavuÅŸmasÄ±nÄ± bekliyorum” diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 18:32

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