HDPâ€™yi sosyal medyada takip eden Ã¶ÄŸrencilere dava

HDPâ€™nin eski eÅŸ genel baÅŸkanlarÄ± ve milletvekillerini sosyal medyada takip eden Ã¶ÄŸrencilere 5 yÄ±l hapis istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±.

Amasya Üniversitesi’nde beÅŸ öÄŸrenciye, Facebook’tan yaptÄ±klarÄ± beÄŸeni ve Twitter’dan takip ettikleri kiÅŸiler gerekçe gösterilerek “örgüt propagandasÄ± yapmak” iddiasÄ±yla 5 yÄ±la kadar hapis istemiyle dava açÄ±ldÄ±. Örgüt propagandasÄ± suçu olarak gösterilen deliller arasÄ±nda Twitter'dan HDP’nin eski eÅŸ genel baÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ'Ä± takip etmek sayÄ±ldÄ±.

Amasya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’nca hazÄ±rlanan iddianameye göre, sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸÄ±m ve beÄŸeni yapan Ahmet Åž., Fuat T., Gülgün K., Serdal D. ve UÄŸur D. isimli beÅŸ öÄŸrenciye soruÅŸturma açÄ±ldÄ±.

DELÄ°LLER ARASINDA HDP'LÄ°LERÄ°NÄ° SOSYAL MEDYA HESAPLARINI TAKÄ°P ETMEK VAR

Ä°ddianamede öÄŸrencilerin “aranan ÅŸahÄ±slar”dan olmadÄ±klarÄ±na, Emniyet’te kayÄ±tlarÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±na da dikkat çekildi. Ä°ddianamede, öÄŸrencilerin örgüt propagandasÄ± suçundan cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talebine gerekçe gösterilen beÄŸeniler ise ÅŸöyle sÄ±ralandÄ±: “

“*Grup Yorum’un ‘DaÄŸlara Gel’ isimli ÅŸarkÄ±sÄ± ile bazÄ± Kürtçe müzik videolarÄ±.

*KHK ile kapatÄ±lan Ä°MC TV isimli kanalÄ±n Facebook sayfasÄ±nÄ± beÄŸenmek.

*FETÖ/PDY tarafÄ±ndan devletin gizli bilgilerinin sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Fuat Avni rumuzlu Facebook hesabÄ±nÄ±, Med Haber isimli internet sitesinin Facebook sayfasÄ±nÄ±, KHK ile kapatÄ±lan Özgür Gündem isimli yayÄ±n organÄ±nÄ±n Facebook sayfasÄ±nÄ±, Sosyalist Halk Platformu isimli Facebook sayfasÄ±nÄ± beÄŸenmek.

* HDP önceki dönem EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ± Figen YüksekdaÄŸ, Selahattin DemirtaÅŸ, eski HDP milletvekilleri Ä°dris Baluken, Ferhat Encü, Faysal SarÄ±yÄ±ldÄ±z ile HDP milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ’Ä±n Twitter sayfalarÄ±nÄ± takip etmek.”

Ä°ddianamede “Åžüphelilerin Facebook, Twitter profillerindeki paylaÅŸÄ±m ve yorumlarÄ±n ayrÄ± ayrÄ±, silahlÄ± terör örgütlerinin cebir, ÅŸiddet içeren yöntemlerini meÅŸru gösterecek veya övecek, bu yöntemlere baÅŸvurmayÄ± teÅŸvik edecek ÅŸekilde propaganda suçunun yasal unsurlarÄ±nÄ± oluÅŸturduÄŸu” denildi.

Amasya AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede yargÄ±lama KasÄ±m ayÄ±nda olacak.

HDP Siirt Milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ duruma tepki göstererek, ÅŸunlarÄ± söyledi: “HDP’yi her mecrada kriminalize etmek mevcut iktidarÄ±n suçlarÄ±nÄ±n üzerini kapatmaya yetmeyecektir. Ä°ktidar suç teÅŸkil etmeyen, yasada yer almayan eylemleri suç sayma eÄŸiliminden derhal vazgeçmelidir” dedi.

'GÄ°DÄ°ÅžATIN SONU HAYRA ALAMET DEÄžÄ°LDÄ°R'

“Mevcut ceza yasasÄ±, hiçbir kimseyi sosyal medya beÄŸenileri nedeniyle cezalandÄ±rmayÄ± öngörmediÄŸi gibi bizleri kriminalize etmek adÄ±na suç üretmek de kuÅŸkusuz yargÄ± mensuplarÄ±nÄ±n iÅŸi deÄŸildir” diyen BeÅŸtaÅŸ, ÅŸöyle devam etti: “YargÄ± mensuplarÄ± mevcut yasalarÄ± uygulamakla sorumludurlar. Bu gidiÅŸatÄ±n sonu hayra alamet deÄŸildir. Çünkü hukukun bittiÄŸi yerde her ÅŸey çökmeye, çürümeye, yok olmaya mahkûmdur. Ortaya çÄ±kacak olan kaotik durumdan, bu kararlara imza atan yargÄ± mensuplarÄ± da en az bu talimatÄ± verenler kadar sorumlu olacaklardÄ±r.”

'HAKÄ°KATÄ°N SESÄ° Ä°ÇÄ°N HDP'YÄ° TAKÄ°P EDELÄ°M'

Tüm demokrasi cephesine de çaÄŸrÄ±da bulunan BeÅŸtaÅŸ, “Nitekim bugün yargÄ± bunlarÄ± suç kapsamÄ±na alÄ±yorsa yarÄ±n sokaÄŸa çÄ±kmanÄ±n yahut iktidarÄ±n belirlediÄŸi ÅŸekil dÄ±ÅŸÄ±nda nefes almanÄ±n da suç olmayacaÄŸÄ±nÄ±n garantisi kalmamÄ±ÅŸtÄ±r.

Bundan önce olduÄŸu gibi bundan sonra da hakikatleri paylaÅŸmaya devam edeceÄŸim. DayanÄ±ÅŸmanÄ±n örülmesi ve hakikatlerin yayÄ±lmasÄ± için birbirimizi sosyal medya üzerinden daha sÄ±kÄ± takip etmeli ve iktidarÄ±n yalanlarÄ±ndan uzaklaÅŸmalÄ±yÄ±z. Hakikatlerin sesini yükseltmek için herkesi HDP hesaplarÄ±nÄ± takibe çaÄŸÄ±rÄ±yoruz” ifadelerinde bulundu. (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 18:10

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