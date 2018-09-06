Almanya, ErdoÄŸanâ€™Ä±n ziyareti Ã¶ncesi KÃ¼rt KÃ¼ltÃ¼r Fesfivaliâ€™ni yasakladÄ±

Avrupa Afrin Platformu Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde bu yÄ±l 8 EylÃ¼l'de DÃ¼isburg yakÄ±nlarÄ±ndaki Dinslakenâ€™de yapÄ±lmasÄ± planlanan KÃ¼rt KÃ¼ltÃ¼r Festivaliâ€™ne izin vermedi.

Almanya’da 8 Eylül Cumartesi günü yapÄ±lmasÄ± planlanan Kürt Kültür Festivali’ne izin verilmedi. KararÄ±n ErdoÄŸan yönetimi ile yakÄ±nlaÅŸan iliÅŸkiler nedeniyle olduÄŸu tahmin ediliyor.

Ä°LK KEZ YASAKLANDI

Toplam 93 kurum tarafÄ±ndan yapÄ±lan baÅŸvuru, festivale günler kala belediye tarafÄ±ndan yasaklandÄ±. Otobüslerin park alanÄ±nÄ± gerekçe gösteren belediyenin bu kararÄ±na yapÄ±lan itiraz da mahkeme tarafÄ±ndan kabul edilmedi. Böylece en son geçen yÄ±l Köln’de gerçekleÅŸtirilen Kürt Kültür Festivali, uzun aradan sonra ilk kez Almanya’da yasaklanmÄ±ÅŸ oldu.

‘Ä°TTÄ°FAKIN FATURASI KÜRT HALKINA’

Belediye ve mahkemenin bu kararÄ±na tepki gösteren Festival Sözcüsü Yüksel Koç yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “ErdoÄŸan’Ä±n Almanya ya geliÅŸinin ön günlerinde ortaya çÄ±kan iki ülke arasÄ±ndaki ittifakÄ±n faturasÄ± yine Kürt halkÄ±na çÄ±kartÄ±ldÄ± ve festival mahkeme tarafÄ±ndan yasaklandÄ±. Mahkeme bu kararÄ±yla hukukunda Kürt halkÄ±na yaklaÅŸÄ±mÄ±nda siyasetin yön verdiÄŸini gösteriyor. ErdoÄŸan ile iliÅŸkilerini bozmak istememenin ötesinde güçlendirmeyi esas aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Almanya siyaseti ve hukuk alanÄ± olarak ortaya koymuÅŸ oldu” dedi.

MÄ°TÄ°NGLE TEPKÄ° GÖSTERECEKLER

Karara tepki gösteren Kürt dernekleri, 8 Eylül günü Düsseldorf’ta kitlesel bir miting düzenlemeyi planlÄ±yor. Ancak mitinge izin verilip verilmeyeceÄŸi de henüz belli deÄŸil.

Son dönemlerde Kürt kurumlarÄ± tarafÄ±ndan Almanya’da düzenlenen gösterilerin çoÄŸu, yasak bayrak ve dövizler taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle ya iptal edilmiÅŸti ya da saatler süren gerilimim ardÄ±ndan yürüyüÅŸe izin verilmiÅŸti.

Öte yandan Afrin Platformunu oluÅŸturan kurumlar, 28-29 Eylül’de Berlin‘de ErdoÄŸan’a karÅŸÄ± büyük bir gösteri düzenlemeye hazÄ±rlanÄ±yor. (Köln/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 18:06

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