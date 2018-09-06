Ã–DPâ€™den Telekom soygununa karÅŸÄ± eylem: Sorumlular hesap versin

Ã–zgÃ¼rlÃ¼k ve DayanÄ±ÅŸma Partisi (Ã–DP), TÃ¼rk Telekom'un Ã¶zelleÅŸtirilmesi ile ilgili basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.

ÖDP Ä°stanbul Ä°l Örgütü, borç bataÄŸÄ±na saplanan Türk Telekom’un borcuna karÅŸÄ±lÄ±k bankalara devredilmesine iliÅŸkin Gayrettepe'deki Türk Telekom binasÄ± önünde bir açÄ±klama yaptÄ±.

AçÄ±klamada konuÅŸan ÖDP BaÅŸkanlar Kurulu Üyesi Alper TaÅŸ, “Türk Telekom’daki büyük soygun ekonomimizdeki büyük çöküÅŸün nedenidir” ifadelerini kullandÄ±. TaÅŸ, “SorumlularÄ±n hesap vermesi saÄŸlanmalÄ±. Bu konuda Cumhuriyet SavcÄ±larÄ± bir yargÄ±lama süreci baÅŸlatmazsa, önümüzdeki hafta içerisinde Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na suç duyurusunda bulunacaÄŸÄ±z. Bu açÄ±klamamÄ±z burada kalmayacak, cumartesi günü ÖDP’lilerin olduÄŸu illerde bu açÄ±klamalarÄ± tekrar edeceÄŸiz” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Türk Telekom soygununun hesabÄ± verilsin! https://t.co/4ns7jG58mo — ÖDP Ä°stanbul (@odpistanbul) 6 Eylül 2018

â€˜TÃ¼rk Telekomâ€™da fatura emekÃ§iye Ã§Ä±kmasÄ±nâ€™

TÃ¼rk Telekom, borÃ§lu olduÄŸu 3 bankaya devredildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 17:35

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