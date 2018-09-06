Sabah'Ä±n HollandalÄ± gazeteciye dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Cocu haberine yalanlama

Sabah gazetesinin HollandalÄ± Gazeteci Rik Elfrink'e dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Philip Cocu ile ilgili haber, kaynak gÃ¶sterilen gazeteci tarafÄ±ndan yalanlandÄ±.

Sabah gazetesinin internet sitesinde yer alan ve HollandalÄ± Gazeteci Rik Elfrink'in demeçleri olarak yer verilen "Philip Cocu'nun tazminatÄ± 7.5 milyon Euro" baÅŸlÄ±klÄ± haberi Rik Elfrink yalanladÄ±.

sabah.com.tr'de yer alan "Philip Cocu'nun tazminatÄ± 7.5 milyon Euro" baÅŸlÄ±klÄ± haberde, Hollanda basÄ±nÄ±nÄ±n Fenerbahçe ile teknik direktör Phillip Cocu'nun yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmayacaÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±ÄŸÄ± belirtilerek Eindhoven Dagblad gazetesinden Gazeteci Rik Elfrink'in konuyla ilgili "Phillip Cocu, PSV'den kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 5 katÄ±nÄ± kazanÄ±yor. 3 yÄ±lda PSV'de 15 yÄ±lda kazanacaÄŸÄ± rakama gitti. Ä°stifa ederse; ki bence etmez, 3 ayda bir yÄ±lda PSV'de kazanacaÄŸÄ±ndan daha çok parayla Hollanda'ya döner. F.Bahçe kovar mÄ±? Onu da sanmam. Çünkü hiçbir kulüp Inter gibi, ki onlar Frank De Boer'u 3 ayda kovmuÅŸtu, 3 aylÄ±k teknik direktörüne 7.5 milyon Euro verip göndermez" ifadelerini kullandÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

'YALANCILAR'

Haberin Sabah Spor'un Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n üzerine HollandalÄ± Gazeteci Rik Elfrink, paylaÅŸÄ±mÄ±n altÄ±na yorum yaparak haberi yalanladÄ±. Elfrink, Sabah Spor'un gönderisinin altÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda "YalancÄ±lar. Seninle ya da herhangi bir gazeteciyle bu konuyla ilgili hiç konuÅŸmadÄ±m. Sahte hikaye yazÄ±cÄ±larÄ±. #noethics (Liars. I never talked with any reporter of you or about this subject with anyone. Creators of fake stories. #noethics)" ifadelerini kullandÄ±.

"Cocu, PSV'den kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 5 katÄ±nÄ± kazanÄ±yor. Fenerbahçe onu kovar mÄ±? Sanmam. Çünkü hiçbir kulüp 3 aylÄ±k teknik direktörüne 7.5 milyon Euro verip göndermez."



Rik Elferink - Eindhoven Dagblad Gazetesi



https://t.co/Nm4g7pNkpt pic.twitter.com/unu22UDULo — Sabah Spor (@sabahspor1) 5 Eylül 2018

Liars. I never talked with any reporter of you or about this subject with anyone. Creators of fake stories. #noethics — Rik Elfrink (@RikElfrink) 5 Eylül 2018

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 17:41

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