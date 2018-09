Sabah'Ä±n HollandalÄ± gazeteciye dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Cocu haberine yalanlama

Sabah gazetesinin Hollandalı Gazeteci Rik Elfrink'e dayandırdığı Philip Cocu ile ilgili haber, kaynak gösterilen gazeteci tarafından yalanlandı.

Sabah gazetesinin internet sitesinde yer alan ve Hollandalı Gazeteci Rik Elfrink'in demeçleri olarak yer verilen "Philip Cocu'nun tazminatı 7.5 milyon Euro" başlıklı haberi Rik Elfrink yalanladı.

sabah.com.tr'de yer alan "Philip Cocu'nun tazminatı 7.5 milyon Euro" başlıklı haberde, Hollanda basınının Fenerbahçe ile teknik direktör Phillip Cocu'nun yollarını ayırmayacağını yazdığı belirtilerek Eindhoven Dagblad gazetesinden Gazeteci Rik Elfrink'in konuyla ilgili "Phillip Cocu, PSV'den kazandığının 5 katını kazanıyor. 3 yılda PSV'de 15 yılda kazanacağı rakama gitti. İstifa ederse; ki bence etmez, 3 ayda bir yılda PSV'de kazanacağından daha çok parayla Hollanda'ya döner. F.Bahçe kovar mı? Onu da sanmam. Çünkü hiçbir kulüp Inter gibi, ki onlar Frank De Boer'u 3 ayda kovmuştu, 3 aylık teknik direktörüne 7.5 milyon Euro verip göndermez" ifadelerini kullandığı belirtiliyor.

'YALANCILAR'

Haberin Sabah Spor'un Twitter hesabından paylaşılmasının üzerine Hollandalı Gazeteci Rik Elfrink, paylaşımın altına yorum yaparak haberi yalanladı. Elfrink, Sabah Spor'un gönderisinin altına yaptığı paylaşımda "Yalancılar. Seninle ya da herhangi bir gazeteciyle bu konuyla ilgili hiç konuşmadım. Sahte hikaye yazıcıları. #noethics (Liars. I never talked with any reporter of you or about this subject with anyone. Creators of fake stories. #noethics)" ifadelerini kullandı.

"Cocu, PSV'den kazandığının 5 katını kazanıyor. Fenerbahçe onu kovar mı? Sanmam. Çünkü hiçbir kulüp 3 aylık teknik direktörüne 7.5 milyon Euro verip göndermez."



Rik Elferink - Eindhoven Dagblad Gazetesi



https://t.co/Nm4g7pNkpt pic.twitter.com/unu22UDULo — Sabah Spor (@sabahspor1) 5 Eylül 2018

Liars. I never talked with any reporter of you or about this subject with anyone. Creators of fake stories. #noethics — Rik Elfrink (@RikElfrink) 5 Eylül 2018

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Eylül 2018 17:41

