ZabÄ±talar HaftasÄ±nda Ã¶zlÃ¼k haklarÄ±nÄ± istediler

ZabÄ±ta HaftasÄ± kapsamÄ±nda basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapan TÃ¼m Bel-Sen Ã¼yeleri, zabÄ±talarÄ±n Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na ve sorunlarÄ±na dikkat Ã§ekti.

Tüm Bel-Sen Ankara 1 ve 2 No’lu Åžube üyeleri, eylülün ilk haftasÄ±nda kutlanan ZabÄ±ta HaftasÄ±’nda zabÄ±ta emekçilerinin sorunlarÄ±na ve çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na dikkat çekti. Ankara’da Sakarya Caddesi’nde gerçekleÅŸtirilen basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda yapÄ±lan konuÅŸmalarda hükümetin yerel yönetimler üzerindeki vesayetine son verilmesi, ZabÄ±talarÄ±n çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n düzeltilmesi ve özlük haklarÄ±nÄ±n verilmesi istendi.

RESMÄ° GÜNLER DAHÄ°L 24 SAAT HÄ°ZMET

ZabÄ±talarÄ±n resmi tatil günleri de dahil 24 saat kesintisiz hizmet sunduÄŸunu söyleyen Kahraman, “ZabÄ±ta emekçisi saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nda, yaralandÄ±ÄŸÄ±nda bireysel adli bir olaymÄ±ÅŸ gibi deÄŸerlendirilmektedir. Kendilerine emri veren kurumlar dahi zabÄ±ta emekçisine sahip çÄ±kmamaktadÄ±r” dedi. Hükümetten zabÄ±ta emekçilerine 3600 ek gösterge ve yÄ±pranma payÄ±nÄ±n verilmesini talep eden Kahraman, “Görevde yükselme sÄ±navlarÄ±nÄ±n liyakat usulüne uygun yapÄ±lmasÄ±nÄ±, zabÄ±ta emekçilerinin ‘fiili hizmet zammÄ±ndan’ yaralandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±, kadro ve derece gibi özlük haklarÄ± ile ilgili mevzuatlarda gerekli düzenlemelerin yapÄ±lmasÄ±nÄ±, iÅŸ yükü ve nüfus artÄ±ÅŸÄ± dikkate alÄ±narak personel sayÄ±sÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±, fazla mesai ücretlerinin belirlenmesinde eskiden olduÄŸu gibi belediye meclisinin yetkili kÄ±lÄ±nmasÄ±nÄ±, meslek tanÄ±mÄ±, görev ve sorumluluklarÄ±n çaÄŸa uygun olarak mevzuatlarda yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz”diye konuÅŸtu.

BU HAFTA MÜCADELE VE ÖRGÜTLENMENÄ°N ARACI OLSUN

“ZabÄ±ta haftasÄ±nÄ±n kutlanmasÄ± isteniyorsa önce çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± düzeltilsin” diyen Tüm Bel-Sen Genel BaÅŸkanÄ± Erdal Bozkurt, ÅŸeklen bugünü kutlamanÄ±n, salonlarda toplantÄ±larla ÅŸölene dönüÅŸtürülmesinin bir anlamÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. SorunlarÄ±n zaman içerisinde artarak devam ettiÄŸini belirten KESK MYK Üyesi Elif Çuhadar ise “Hem belediyenin siyasi bir erk olmasÄ±ndan kaynaklÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lar hem zabÄ±ta emekçilerinin saÄŸlÄ±k hakkÄ±nÄ±n belki ilk basamaÄŸÄ± olan denetleme hakkÄ±nÄ±n zaman içerisinde kiÅŸilerin ve rantçÄ±larÄ±n çÄ±karlarÄ± uÄŸruna arada bÄ±rakan süreçler olarak yaÅŸandÄ±. Bu sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± bilince çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, mücadele etmenin ve örgütlenmenin aracÄ± olarak kutlayacaÄŸÄ±mÄ±z bir hafta olmasÄ±nÄ± diliyorum”dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 17:26

www.evrensel.net