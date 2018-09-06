DemirÃ¶ren Grubu'nda iÅŸten Ã§Ä±karmalar gÃ¼ndemde

DemirÃ¶ren Medya Grubu'nun Ä°cra Kurulu gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine 340 kiÅŸinin iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde karar alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

AydÄ±n DoÄŸan’Ä±n elindeki televizyon ve gazeteleri alarak Türkiye’nin en büyük medya gücüne dönüÅŸen Demirören Grubu’nda iÅŸten çÄ±karmalar gündemden düÅŸmüyor.

Medyaradar’Ä±n haberine göre; önceki akÅŸam gerçekleÅŸtirilen Ä°cra Kurulu görüÅŸmesine Hürriyet, Milliyet, Vatan, Posta, Fanatik, Kanal D, CNN Türk, D-Smart, DHA ve internet sitelerinin tepe isimleri tam kadro katÄ±ldÄ±.

Demirören Medya Grubu Ä°cra Kurulu BaÅŸkanÄ± Mehmet Soysal’Ä±n yönetimindeki toplantÄ±da ana konu artan dolar fiyatlarÄ± ve inanÄ±lmaz boyutlara ulaÅŸan kaÄŸÄ±t maliyetleri oldu.

ToplantÄ±da sayfa sayÄ±larÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ± seçeneÄŸi masaya yatÄ±rÄ±lÄ±rken, 340 kiÅŸinin iÅŸten çÄ±karÄ±lmasÄ± yönünde de çok dikkat çeken bir karar alÄ±ndÄ±.

YayÄ±n organlarÄ±nÄ±n genel yayÄ±n yönetmenleri, tenkisat için hazÄ±rladÄ±klarÄ± listeleri de bu toplantÄ±da yönetime sundu.

340 kiÅŸilik bu dev tenkisatÄ±n bir anda yapÄ±lmayacaÄŸÄ±, zaman içinde bölüm bölüm kadrolarÄ±n küçültüleceÄŸi ÅŸimdilik gelen haberler arasÄ±nda.

Ä°ktidara yakÄ±n gazeteler bile önemli fiyat artÄ±ÅŸlarÄ±na giderken, bazÄ± gazeteler ise baskÄ± ve sayfa sayÄ±sÄ±nÄ± azaltmak gibi yollara baÅŸvurdu. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 17:16

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