Hasankeyfâ€™teki taÅŸÄ±ma iÅŸlemleri rant kapÄ±sÄ± oldu

Hasankeyfâ€™te sÃ¼ren yÄ±kÄ±m ve taÅŸÄ±ma iÅŸlemleri, adeta rant kapÄ±sÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼, bu zamana kadar yaklaÅŸÄ±k 350 milyon TL harcandÄ±.

Metin YOKSU

IlÄ±su BarajÄ± ile sular altÄ±nda bÄ±rakÄ±lacak Hasankeyf’te süren yÄ±kÄ±m ve taÅŸÄ±ma iÅŸlemleri, adeta rant kapÄ±sÄ±na dönüÅŸtürüldü. 12 milyar TL’ye inÅŸa edileceÄŸi söylenen baraj nedeniyle kimi tarihi eserlerin taÅŸÄ±nmasÄ± için ÅŸimdiye deÄŸin yaklaÅŸÄ±k 350 milyon TL harcandÄ±. Eserlerin taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± yeri ziyaret eden ise neredeyse yok.

Ä°nÅŸasÄ± süren IlÄ±su BarajÄ± nedeniyle sular altÄ±nda kalacak olan 12 bin yÄ±llÄ±k tarihe sahip Hasankeyf’teki tarihi eser ve kalÄ±ntÄ±larÄ±n yÄ±kÄ±m ve taÅŸÄ±ma iÅŸlemlerine devam ediliyor. Åžimdiden geri döndürülemez bir tahribata yol açÄ±lan Hasankeyf’te, taÅŸÄ±nmasÄ±na karar verilen aralarÄ±nda Zeynelbey Türbesi ve Artuklu HamamÄ±’nÄ±n da olduÄŸu önemli 8 tarihi yapÄ±nÄ±n taÅŸÄ±ma iÅŸlemleri tamamlandÄ±. TaÅŸÄ±nan türbenin bulunduÄŸu yerde ÅŸimdilerde dev bir ÅŸantiye kurulurken, hamamÄ±n bulunduÄŸu yerin üstü ise betonla kapatÄ±ldÄ±.

TaÅŸÄ±nacak kimi minare ve türbeler için iÅŸlemler hÄ±zlandÄ±rÄ±lÄ±rken, geride bÄ±rakÄ±lacak birçok tarihi eserle birlikte giriÅŸleri betonla kapatÄ±lmaya devam edilen yüzlerce maÄŸara ise sular altÄ±nda bÄ±rakÄ±lacak.

MÄ°NARE TAÅžLARI TEK TEK SÖKÜLÜYOR

Yine Hasankeyf’te yer alan ve Selahattin Eyyubi’nin torunu tarafÄ±ndan inÅŸa edildiÄŸi belirtilen içinde bir medresenin de bulunduÄŸu Sultan Süleyman Camii’nin minare taÅŸlarÄ± tek tek sökülüp, numaralandÄ±rÄ±larak belirlenen yeni yerleÅŸim alanÄ±na taÅŸÄ±nmaya baÅŸlandÄ±.

Halk arasÄ±nda “ustanÄ±n eseri” olarak bilinen tarihi caminin minaresinin taÅŸÄ±nmasÄ±na doÄŸa ve tarih aktivistleri karÅŸÄ± çÄ±karken, bir diÄŸer önemli eser olan El-RÄ±zk Camii minaresinin de aynÄ± yöntemle taÅŸÄ±nacaÄŸÄ± bilgisine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

Tarihi medrese ise, koruma saÄŸlayacaÄŸÄ± iddia edilen bir boyama yöntemiyle üstü kapatÄ±larak sular altÄ±nda bÄ±rakÄ±lacak.

TAÅžIMA Ä°ÅžLEMLERÄ° YÜZÜNDEN TÜRBE KAPALI

Sular altÄ±nda bÄ±rakÄ±lacak yapÄ±lardan bir diÄŸeri ise Ä°mam Abdullah Türbesi. Var olan tarihi eserlerin taÅŸÄ±nmasÄ± iÅŸlemleri nedeniyle uzun süredir ziyaretçilere kapatÄ±lan türbede yer alan mezarlardan ÅŸu ana kadar 500’e yakÄ±nÄ± taÅŸÄ±ndÄ±. DiÄŸer mezarlarÄ±n, ailelerin dilekçelerini vermeleri halinde taÅŸÄ±nacaÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Türbenin yanÄ± sÄ±ra Hasankeyf Kalesi’ne çÄ±kan Roma KapÄ±sÄ±’nÄ±n da yakÄ±n zamanda taÅŸÄ±nmasÄ± iÅŸlemlerine baÅŸlanacak.

RANT KAPISI OLDU

Hasankeyf’teki bu tarihi eserlerin taÅŸÄ±ma iÅŸlemleri adeta rant kapÄ±sÄ±na dönüÅŸmüÅŸ durumda. IlÄ±su BarajÄ±’nÄ±n 12 milyar TL’ye mal olacaÄŸÄ± açÄ±klanÄ±rken, Hasankeyf’teki tarihi köprüsünün restorasyonu için 12 milyon TL harcanÄ±rken, Zeynel Bey Türbesi’nin taÅŸÄ±nmasÄ± maliyeti de 20 milyon TL’yi buldu. Yeni yerleÅŸim yerinde inÅŸa edilen üç köprünün maliyeti ise 140 milyon TL’yi geçiyor. Üstelik taÅŸÄ±ma iÅŸlemleri için yapÄ±lan bu köprülerden biri tarihi Göbekli Tepe kadar eski olduÄŸu ifade edilen bir höyüÄŸün üzerine inÅŸa edildi. YansÄ±yan bilgilere göre, taÅŸÄ±ma iÅŸlemleri için bu zamana kadar yaklaÅŸÄ±k 350 milyon TL harcandÄ±.

Suyun akÄ±ÅŸ yönünü deÄŸiÅŸtirmek amacÄ±yla tarihi Hasankeyf Kalesi’ne paralel inÅŸa edilen setin yüksekliÄŸi gün geçtikçe büyürken, set için ayrÄ±lan bütçe miktarÄ± ise bilinmiyor.

TAÅžINAN AÄžAÇLAR KURUDU

Tarihi eserlerin taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± yeni yerleÅŸim yeri, bu haliyle eskiden gördüÄŸü ilginin uzaÄŸÄ±nda. Öyle ki taÅŸÄ±nan tarihi eserleri korumakla görevli güvenlikçiler, bu durumu “Biz gece gündüz buradayÄ±z ama tarihi eserleri görmeye gelen kimse yok” sözleriyle dile getirdi.

Hasankeyf’teki yerlerinden sökülerek yeni yerleÅŸim alanÄ±na taÅŸÄ±nan aÄŸaçlarÄ±n dahi kuruduÄŸu görüldü. Raman DaÄŸÄ± eteklerinde gerçekleÅŸtirilen patlatmalar nedeniyle kum ve kaya parçalarÄ± ise Dicle Nehri’ne dökülmeye devam ediliyor. (Batman/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 17:07

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