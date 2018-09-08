Cumartesi Anneleri'ne Galatasaray MeydanÄ± yine yasak!

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan Galatasaray meydanÄ±nda oturmalarÄ± yasaklanan Cumartesi Anneleri 702'nci hafta eylemlerini yapmak için Ä°stanbul Ä°HD ÅŸubesinde bir araya geldi.

Cumartesi Annelerinin 702'nci hafta eylemine HDP Milletvekilleri Garo Paylan, Züleyha Gülüm, Ali KenanoÄŸlu, Ahmet ÅžÄ±k , Emek Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Selma Gürkan, ÖDP BaÅŸkanlar Kurulu Üyesi Alper TaÅŸ, Gazeteci Hrant Dink'in oÄŸlu Arat Dink, kayÄ±p yakÄ±nlarÄ± ve çok sayÄ±da yurttaÅŸ katÄ±ldÄ±. Türkiye'nin birçok ilinden baro baÅŸkanlarÄ±, Türkiye Yazarlar SendikasÄ± üyeleri de Cumartesi Anneleri'ne destek vermeye geldi.

Saat 11.30'da Ä°HD önünden Galatasaray meydanÄ±na yürüyüÅŸe geçen Cumartesi Anneleri, BüyükparmakapÄ± sokakta polis tarafÄ±ndan engellendi.

'FOTOÄžRAF VE KARANFÄ°LLERE KARÅžI AÄžIR SÄ°LAHLI POLÄ°SLER'

FotoÄŸraf: Emre Orman

Polisler yapÄ±lan açÄ±klamanÄ±n hukuksuz olduÄŸunu ve müdahale edeceklerini söyledi. Bunun üzerine Cumartesi Anneleri'nden Hanife YÄ±ldÄ±z, "Ben anneyim, oÄŸlumun akÄ±betini soruyorum, beni engelleyemezsiniz" diyerek fenalÄ±k geçirdi. Polis ise "Åžov yapma" dedi. Anneler bütün engellemelere raÄŸmen BüyükparmakkapÄ± sokakta oturma eylemine baÅŸlayarak basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirdi. BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± gözaltÄ±nda kaybedilen Fehmi Tosun'un kÄ±zÄ± Besna Tosun okudu. Tosun, 12 Eylül 1994 sabahÄ± gözaltÄ±na alÄ±nan ve bir daha kendisine ulaÅŸÄ±lamayan 35 yaÅŸÄ±ndaki Kenan Bilgin'in akÄ±betini sordu. "KayÄ±plarÄ±mÄ±zÄ± aramaktan asla vazgeçmeyeceÄŸiz" diyen Tosun, "GözaltÄ±nda kaybetme, uluslararasÄ± hukukta insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlenmiÅŸ suç olarak tanÄ±mlanÄ±r. UluslararasÄ± hukuka göre herkesin gözaltÄ±nda kaybedilmeden korunmasÄ± ve bu suçun etkili bir biçimde cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± devletlerin yükümlülüÄŸüdür. Bizler kayÄ±p yakÄ±nlarÄ± ve hak savunucularÄ± olarak 702 haftadÄ±r devletin bu yükümlülüÄŸünü yerine getirmesi talep ediyoruz. Galatasaray'daki 700. buluÅŸmamÄ±za saatler kala aÄŸÄ±r bir polis ÅŸiddeti ile darbedildik, gaz bombalarÄ±nÄ±n hedefi olduk, iÅŸkence gördük, yaralandÄ±k, gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±k. Bugün de gözaltÄ±nda kaybedilen sevdiklerimizle buluÅŸma mekanÄ±mÄ±z olan Galatasaray MeydanÄ± tomalar, iÅŸ makineleri, çelik ve beton bariyerler ile kuÅŸatÄ±ldÄ±. Elimizdeki fotoÄŸraflara ve karanfillere karÅŸÄ± aÄŸÄ±r silahlÄ± polisler konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±" dedi.

'KENAN BÄ°LGÄ°N'Ä° VE KAYIPLARIMIZI ARAMAKTAN ASLA VAZGEÇMEYECEÄžÄ°Z'

FotoÄŸraf: Emre Orman

Tosun, "702. haftamÄ±zda 24 yÄ±l önce gözaltÄ±nda kaybedilen Kenan Bilgin ile ilgili gerçekleri açÄ±klÄ±yoruz. 12 Eylül 1994 sabahÄ±, 35 yaÅŸÄ±ndaki Kenan Bilgin, Ankara Dikmen'de otobüs duraÄŸÄ±nda sivil polislerce gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. 11 kiÅŸi Kenan Bilgin'i Ankara Terörle Mücadele Åžubesinde iÅŸkencede gördüklerine dair tanÄ±klÄ±k etti. Ancak onun gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bugüne kadar inkar edildi. Tüm yasal giriÅŸimler sonuçsuz kalÄ±nca dava AÄ°HM'e taÅŸÄ±ndÄ±. AÄ°HM'deki yargÄ±lama sonucunda Mahkeme, Kenan Bilgin'in 12 Eylül 1994 tarihinde güvenlik güçlerince gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kendisinin 3 Ekim 1994 tarihine kadar güÄ±enlik güçlerinin elinde bulunduÄŸunu ancak bu konuda hiçbir kaydÄ±n tutulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bundan sonra akÄ±betinin ne olduÄŸu konusunda hiçbir kayÄ±t ve bilginin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti. AÄ°HM'in tespitine raÄŸmen etkin bir soruÅŸturma yürütmeyen Ankara Cumhuriyeti BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± 'KovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ±' kararÄ±nÄ± verdi. Ömrü, oÄŸlunun akÄ±betini öÄŸrenmeye yetmeyen Fincan Bilgin'in bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± yerden Kenan Bilgin için adalet istemekten vazgeçmeyeceÄŸiz. YaÅŸam adÄ±na, barÄ±ÅŸ adÄ±na, insanlÄ±k ve vicdan adÄ±na Kenan Bilgin'i ve kayplanmÄ±zÄ± aramaktan asla vazgeçmeyeceÄŸiz" diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: Emre Orman

BARO BAÅžKANLARINDAN ZÄ°YARET

FarklÄ± kentlerin baro baÅŸkanlarÄ±, Cumartesi Anneleri’ni ziyaret ederek, bundan sonra dayanÄ±ÅŸma içinde olacaklarÄ±nÄ± söyledi. Ankara, Adana, Sakarya, Antalya ve Bursa baro baÅŸkanlarÄ±, Cumartesi Anneleri ve kayÄ±p yakÄ±nlarÄ±nÄ± Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Ä°stanbul Åžubesinde ziyaret etti. Ziyarette konuÅŸan Ankara Baro BaÅŸkanÄ± Hakan Canduran, baskÄ±nÄ±n ve ÅŸiddetin giderek artmasÄ±nÄ±n yüreklerini yaktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek “Türkiye’deki demokrasinin görüntüsünü siz veriyorsunuz. Sizin eyleminizi durdurmak için harcadÄ±klarÄ± çabayÄ± kaybedilen insanlar için harcasalardÄ± bugün failler ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸ olurdu” dedi.

FotoÄŸraf: Emre Orman

‘YASAÄžA RAÄžMEN KAYBEDENLERÄ° RAHATSIZ EDECEÄžÄ°Z’

Evrensel'e konuÅŸan Kenan Bilgin’in kardeÅŸi Ä°rfan Bilgin, kayÄ±p yakÄ±nlarÄ± olarak 23 yÄ±ldÄ±r bu alanda insanlarÄ±mÄ±zÄ±, eÅŸlerimizi, kardeÅŸlerimizi gözaltÄ±na alÄ±p bir daha ortaya çÄ±karmayan ülkeyi yönetenlere soruyoruz diyerek “‘Bu yakÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ± ne yaptÄ±nÄ±z’ diyoruz. Ä°nsanlarÄ±mÄ±zÄ± kaybedenleri ortaya çÄ±karÄ±n, talebimizi dillendiriyoruz ama ne yazÄ±k ki sesimizi duyan olmadÄ±ÄŸÄ± gibi 700. haftamÄ±zda alana saldÄ±rarak, gözaltÄ±na alarak alanÄ± bize kapattÄ±lar” dedi. Ama aileler olarak, insanlarÄ±nÄ± aramaya sormaya her ÅŸart altÄ±nda devam edeceklerini ifade eden Bilgin “Ä°nsanlarÄ±mÄ±zÄ± kaybedenleri rahatsÄ±z etmeye devam edeceÄŸiz. Biz her hafta Galatasaray MeydanÄ±’na gitmek için burada olacaÄŸÄ±z. Aileler olarak Galatasaray’da oturmayÄ± çok da sevmiyoruz ama bizi oraya oturmaya, bu devletin kendisi mecbur etti. Bizim oraya gitmemizi istemiyorlarsa taleplerimiz gayet açÄ±k; canlarÄ±mÄ±zÄ±n, eÅŸlerimizin, kardeÅŸlerimizin katillerini istiyoruz. Bu katilleri ortaya çÄ±karÄ±p yargÄ±layÄ±n. Biz de Galatasaray’da oturmayÄ±z o zaman. Yoksa biz bu insani mücadelemize sonunu kadar devam edeceÄŸiz” diye konuÅŸtu.

‘KENAN’IN 24 YILDIR TANIÄžIYIM’

Kenan Bilgin’in gözaltÄ±nda kaybedilmesine tanÄ±k olan Cavit Nacitarhan ise devletin yasaklama gerekçesini açÄ±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek “Bizler de diyoruz ki bu ‘anlamsÄ±z’ gerekçedir. Bizim tanÄ±klÄ±ÄŸÄ±mÄ±z karÅŸÄ±sÄ±nda geçersizdir. 24 yÄ±ldÄ±r Kenan’Ä±n tanÄ±ÄŸÄ±yÄ±m ve bu tanÄ±klÄ±ÄŸÄ± her mecrada ilan ettim, mahkemelerde dile getirdim. OnlarÄ±n yasaklama gerekçesine karÅŸÄ± tanÄ±klarÄ± çaÄŸÄ±rÄ±p dinlesinler gerçekleri ortaya çÄ±karsÄ±nlar. KayÄ±plarÄ±mÄ±zÄ± tanÄ±klÄ±ÄŸÄ±mÄ±zla aramaya devam edeceÄŸiz” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

FotoÄŸraf: Emre Orman

‘SÄ°NCAR CÄ°NAYETÄ° 25 YILDIR AYDINLATILMADI’

Batman’daki kayÄ±p yakÄ±nlarÄ± ve Ä°HD yöneticileri, valiliÄŸin yasak kararÄ± üzerine kapalÄ± alanda düzenledikleri oturma eyleminde, üzerinden tam 25 yÄ±l geçen DEP Milletvekili Mehmet Sincar cinayetinin, ifadeler ve raporlara raÄŸmen hâlâ aydÄ±nlatÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekildi. AçÄ±klamada konuÅŸan Aziz Özdemir, eylemlerinin yasaklanmasÄ±na tepki göstererek, yasaklarÄ±n bir an önce sona ermesini istedi. KayÄ±plarÄ±n akÄ±betini sormaya devam edeceklerini vurgulayan Özdemir, cinayetlerle katledilen ve kaybedilen insanlarÄ±n faillerinin bulunup yargÄ±lanmasÄ± için duyarlÄ±lÄ±k çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. (Batman/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 EylÃ¼l 2018 16:06

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