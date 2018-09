Beyaz Sarayâ€™da Trump karÅŸÄ±tÄ± â€˜direniÅŸâ€™

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi New York Times'a yazdığı makalede Trump’a karşı yönetim içinde 'direniş' örgütlendiğini aktardı.

ABD Başkanlık Sarayı olan ‘Beyaz Saray’da görevli üst düzey bir yetkili, New York Times gazetesi için kimliğini açıklamadan kaleme aldığı makalede ABD Başkanı Donald Trump’a karşı yönetim içinde “direniş” örgütlendiğini yazdı. Yetkili, “Trump yönetimi içindeki direnişin parçasıyım” başlıklı makalesinde “Trump gidene veya görevden alınana kadar gündemini ve ülke için kötü sonuçlar doğurabilecek eğilimlerini sessizce engellemek için çalıştıklarını” yazdı.

DİRENİŞ ‘SOLDAN DEĞİL’ SERBEST PAZAR ADINA

BBC Türkçe’nin aktardığına göre makaleyi yazan yetkili, “Daha açık olmak gerekirse, bizimkisi soldan çıkan bir ‘direniş’ değil. Biz yönetimin başarılı olmasını istiyoruz. (…) Bir Cumhuriyetçi olarak seçilmiş olsa da Başkan, muhafazakarların benimsediği özgür akıl, serbest pazarlar ve özgür halk ideallerine yakınlık göstermiyor” ifadelerini kullandı.

‘AZLEDECEKTİK VAZGEÇTİK’

Makalede, Beyaz Saray’daki bir grup danışmanın, Trump’ın azledilmesi için “Başkanın görevini yerine getirebilme ehliyeti olmadığı hükmünü” içeren ABD Anayasası’nın 25’inci ek maddesini gündeme getirmeyi düşündüğü ama sonunda vazgeçildiği de yazıldı, “Ama hiç kimse bir anayasa krizine zemin hazırlamak istemedi. Yani, bu durum öyle veya böyle sona erene kadar, yönetimin dümeninin doğru yöne çevrilmesi için elimizden geleni yapacağız” denildi.

TRUMP: KORKAKÇA

Trump ise, makale için “utanç verici” dedi ve tweetle New York Times’a seslenerek “Eğer bu ‘üst düzey yetkili’ gerçekten varsa ve New York Times’ın başka bir düzmece kaynağı değilse, eğer bu KORKAK kişi gerçekten varsa, New York Times, Ulusal Güvenlik gerekçesiyle bu kişiyi hükümete ihbar etmeli” dedi.

İKİ KOLLU BAŞKANLIK

Makalenin yazarı ise, kendilerini Beyaz Saray’daki “kahramanlar” olarak tanımladı. “Donald Trump yapmasa da, biz doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. Sonuç, iki koldan ilerleyen başkanlık” diyen yetkili bu ‘iki kollu başkanlık’ anlayışına dış politikada Kuzey Kore ve Rusya’yla ilişkilerde alınan kararlarda görüldüğünü söyledi.

New York Times gazetesi ise yetkilinin makalenin yayımlanması için bizzat kendilerine başvurduğunu söyledi. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Eylül 2018 16:53

www.evrensel.net