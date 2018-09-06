Beyaz Sarayâ€™da Trump karÅŸÄ±tÄ± â€˜direniÅŸâ€™

Ãœst dÃ¼zey bir Beyaz Saray yetkilisi New York Times'a yazdÄ±ÄŸÄ± makalede Trumpâ€™a karÅŸÄ± yÃ¶netim iÃ§inde 'direniÅŸ' Ã¶rgÃ¼tlendiÄŸini aktardÄ±.

ABD BaÅŸkanlÄ±k SarayÄ± olan ‘Beyaz Saray’da görevli üst düzey bir yetkili, New York Times gazetesi için kimliÄŸini açÄ±klamadan kaleme aldÄ±ÄŸÄ± makalede ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’a karÅŸÄ± yönetim içinde “direniÅŸ” örgütlendiÄŸini yazdÄ±. Yetkili, “Trump yönetimi içindeki direniÅŸin parçasÄ±yÄ±m” baÅŸlÄ±klÄ± makalesinde “Trump gidene veya görevden alÄ±nana kadar gündemini ve ülke için kötü sonuçlar doÄŸurabilecek eÄŸilimlerini sessizce engellemek için çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±” yazdÄ±.

DÄ°RENÄ°Åž ‘SOLDAN DEÄžÄ°L’ SERBEST PAZAR ADINA

BBC Türkçe’nin aktardÄ±ÄŸÄ±na göre makaleyi yazan yetkili, “Daha açÄ±k olmak gerekirse, bizimkisi soldan çÄ±kan bir ‘direniÅŸ’ deÄŸil. Biz yönetimin baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ±nÄ± istiyoruz. (…) Bir Cumhuriyetçi olarak seçilmiÅŸ olsa da BaÅŸkan, muhafazakarlarÄ±n benimsediÄŸi özgür akÄ±l, serbest pazarlar ve özgür halk ideallerine yakÄ±nlÄ±k göstermiyor” ifadelerini kullandÄ±.

‘AZLEDECEKTÄ°K VAZGEÇTÄ°K’

Makalede, Beyaz Saray’daki bir grup danÄ±ÅŸmanÄ±n, Trump’Ä±n azledilmesi için “BaÅŸkanÄ±n görevini yerine getirebilme ehliyeti olmadÄ±ÄŸÄ± hükmünü” içeren ABD AnayasasÄ±’nÄ±n 25’inci ek maddesini gündeme getirmeyi düÅŸündüÄŸü ama sonunda vazgeçildiÄŸi de yazÄ±ldÄ±, “Ama hiç kimse bir anayasa krizine zemin hazÄ±rlamak istemedi. Yani, bu durum öyle veya böyle sona erene kadar, yönetimin dümeninin doÄŸru yöne çevrilmesi için elimizden geleni yapacaÄŸÄ±z” denildi.

TRUMP: KORKAKÇA

Trump ise, makale için “utanç verici” dedi ve tweetle New York Times’a seslenerek “EÄŸer bu ‘üst düzey yetkili’ gerçekten varsa ve New York Times’Ä±n baÅŸka bir düzmece kaynaÄŸÄ± deÄŸilse, eÄŸer bu KORKAK kiÅŸi gerçekten varsa, New York Times, Ulusal Güvenlik gerekçesiyle bu kiÅŸiyi hükümete ihbar etmeli” dedi.

Ä°KÄ° KOLLU BAÅžKANLIK

Makalenin yazarÄ± ise, kendilerini Beyaz Saray’daki “kahramanlar” olarak tanÄ±mladÄ±. “Donald Trump yapmasa da, biz doÄŸru olanÄ± yapmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Sonuç, iki koldan ilerleyen baÅŸkanlÄ±k” diyen yetkili bu ‘iki kollu baÅŸkanlÄ±k’ anlayÄ±ÅŸÄ±na dÄ±ÅŸ politikada Kuzey Kore ve Rusya’yla iliÅŸkilerde alÄ±nan kararlarda görüldüÄŸünü söyledi.

New York Times gazetesi ise yetkilinin makalenin yayÄ±mlanmasÄ± için bizzat kendilerine baÅŸvurduÄŸunu söyledi. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 16:53

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