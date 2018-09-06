PFDK, Emre BelÃ¶zoÄŸlu ve Younes Belhandaâ€™ya 3â€™er maÃ§ men cezasÄ± verdi

PFDK, GalatasaraylÄ± Younes Belhanda, Medipol BaÅŸakÅŸehirli Emre BelÃ¶zoÄŸlu ve Kayserisporlu Åžamil Ã‡inaz'a Ã¼Ã§er maÃ§ ceza verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararlarÄ± açÄ±klandÄ±. Kurul, Medipol BaÅŸakÅŸehirli futbolcu Emre BelözoÄŸlu'na rakip takÄ±m yöneticisine yönelik saldÄ±rÄ±sÄ± nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men, Kayserisporlu futbolcu Åžamil Çinaz'a rakip takÄ±m sporcusuna yönelik ÅŸiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men, GalatasaraylÄ± futbolcu Younes Belhanda'ya rakip takÄ±m sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve Galatasaray Kulübü antrenörü Hasan ÅžaÅŸ'a rakip takÄ±m taraftarlarÄ±na yönelik sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± hareketi ve hakareti nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakada soyunma odasÄ±na ve yedek kulübesine giriÅŸ yasaÄŸÄ± verdi.

PFDK'nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± kararlar ÅŸu ÅŸekilde:

1- BURSASPOR Kulübünün, 02.09.2018 tarihinde oynanan BURSASPOR - BEÅžÄ°KTAÅž A.Åž. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasÄ±nda, taraftarlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu saha olaylarÄ± nedeniyle takdiren 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, FDT'nin 52/3. Maddesi uyarÄ±nca saha olaylarÄ±na karÄ±ÅŸan taraftarlarÄ±n bulunduÄŸu GÜNEY KALE ARKASI 120,124,125,127 bloka giriÅŸ yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamÄ±ndaki kartlarÄ±nÄ±n bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya giriÅŸlerinin engellenmesine,

AynÄ± müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarÄ±nca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI 123,124,125, DOÄžU ÜST 216, TOFAÅž KUZEY 108 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamÄ±ndaki kartlarÄ±nÄ±n bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduÄŸu müsabakaya giriÅŸlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklÄ± eylem nedeniyle bloke edildiÄŸi belirtilen GÜNEY KALE ARKASI 124 bloka giriÅŸ yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamÄ±ndaki kartlarÄ±nÄ±n toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

AynÄ± müsabakada BURSASPOR Kulübünün, merdiven boÅŸluklarÄ±nÄ±n boÅŸ bÄ±rakÄ±lmamasÄ±ndan dolayÄ± 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

2- BÜYÜKÅžEHÄ°R BELEDÄ°YE ERZURUMSPOR Kulübü idarecisi ZAFER AYNALI'nÄ±n, 02.09.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKÅžEHÄ°R BELEDÄ°YE ERZURUMSPOR - MEDÄ°POL BAÅžAKÅžEHÄ°R FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasÄ±nda, rakip takÄ±m sporcusuna yönelik sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMÄ°YETÄ° ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

3- MEDÄ°POL BAÅžAKÅžEHÄ°R FK sporcusu EMRE BELÖZOÄžLU'nun, 02.09.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKÅžEHÄ°R BELEDÄ°YE ERZURUMSPOR - MEDÄ°POL BAÅžAKÅžEHÄ°R FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasÄ±nda, rakip takÄ±m yöneticisine yönelik saldÄ±rÄ±sÄ± nedeniyle takdiren 3 RESMÄ° MÜSABAKADAN MEN ve 7.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

4- KASIMPAÅžA A.Åž.'nin, 02.09.2018 tarihinde oynanan KASIMPAÅžA A.Åž. - MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasÄ±nda, taraftarlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarÄ±nca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI KAPALI C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamÄ±ndaki kartlarÄ±nÄ±n bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduÄŸu müsabakaya giriÅŸlerinin engellenmesine,

5- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 02.09.2018 tarihinde oynanan KASIMPAÅžA A.Åž. - MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasÄ±nda, taraftarlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynÄ± sezon içinde misafir kulüp olduÄŸu müsabakada 2. kez gerçekleÅŸtirilmesinden dolayÄ± 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarÄ±nca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI MÄ°SAFÄ°R TRÄ°BÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamÄ±ndaki kartlarÄ±nÄ±n bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduÄŸu müsabakaya giriÅŸlerinin engellenmesine,

6- ATÄ°KER KONYASPOR Kulübünün, 31.08.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENÄ° MALATYASPOR-ATÄ°KER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasÄ±nda, devre arasÄ± dinlenme süresinin aÅŸÄ±lmasÄ±ndan dolayÄ± talimatlara aykÄ±rÄ±lÄ±k nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

7- KAYSERÄ°SPOR Kulübü sporcusu ÅžAMÄ°L ÇÄ°NAZ'Ä±n, 01.09.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Åž.-KAYSERÄ°SPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasÄ±nda, rakip takÄ±m sporcusuna yönelik ÅŸiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMÄ° MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

8- GALATASARAY A.Åž. Kulübü antrenörü HASAN GÖKHAN ÅžAÅž'Ä±n, 01.09.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Åž.-GALATASARAY A.Åž. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasÄ±nda, rakip takÄ±m taraftarlarÄ±na yönelik sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± hareketi ve hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMÄ° MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESÄ°NE GÄ°RÄ°Åž YASAÄžI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

AynÄ± müsabakada GALATASARAY A.Åž. Kulübü sporcusu YOUNES BELHANDA'nÄ±n, rakip takÄ±m sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 RESMÄ° MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

9- GENÇLERBÄ°RLÄ°ÄžÄ° Kulübünün, 31.08.2018 tarihinde oynanan OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ - GENÇLERBÄ°RLÄ°ÄžÄ° Spor Toto 1. Lig müsabakasÄ±nda, taraftarlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynÄ± sezon içinde misafir kulüp olduÄŸu müsabakada ilk kez gerçekleÅŸtirilmesinden dolayÄ± Ä°HTAR CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarÄ±nca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MÄ°SAFÄ°R TRÄ°BÜN A,B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamÄ±ndaki kartlarÄ±nÄ±n bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduÄŸu müsabakaya giriÅŸlerinin engellenmesine,

AynÄ± müsabakada GENÇLERBÄ°RLÄ°ÄžÄ° Kulübünün, takÄ±m halinde sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± hareketi nedeniyle 5.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

10- ALTAY Kulübünün, 01.09.2018 tarihinde oynanan ALTAY-ADANASPOR A.Åž. Spor Toto 1. Lig müsabakasÄ±nda, taraftarlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynÄ± sezon içinde ev sahibi kulüp olduÄŸu müsabakada ilk kez gerçekleÅŸtirilmesinden dolayÄ± Ä°HTAR CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

11- ADANASPOR A.Åž. Kulübünün, 01.09.2018 tarihinde oynanan ALTAY-ADANASPOR A.Åž. Spor Toto 1. Lig müsabakasÄ±nda, taraftarlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynÄ± sezon içinde misafir kulüp olduÄŸu müsabakada ilk kez gerçekleÅŸtirilmesinden dolayÄ± Ä°HTAR CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarÄ±nca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MÄ°SAFÄ°R TRÄ°BÜN MERSÄ°NLÄ° KALE ARKASI A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamÄ±ndaki kartlarÄ±nÄ±n bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduÄŸu müsabakaya giriÅŸlerinin engellenmesine,

12- BAYRAMPAÅžA SPOR Kulübünün, 02.09.2018 tarihinde oynanan BAYRAMPAÅžA-GÜMÜÅžHANESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasÄ±nda, taraftarlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynÄ± sezon içinde ev sahibi kulüp olduÄŸu müsabakada ilk kez gerçekleÅŸtirilmesinden dolayÄ± Ä°HTAR CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

13- GAZÄ°ANTEPSPOR Kulübünün, 02.09.2018 tarihinde oynanan GAZÄ°ANTEPSPOR-ANKARA DEMÄ°RSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasÄ±nda, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayÄ± talimatlara aykÄ±rÄ±lÄ±k nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

14- SAMSUNSPOR Kulübünün, 02.09.2018 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR-AMED SPORTÄ°F FAALÄ°YETLER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasÄ±nda, taraftarlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu saha olaylarÄ± nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, AynÄ± müsabakada SAMSUNSPOR Kulübünün, stadyuma biletsiz seyirci alÄ±nmasÄ±ndan dolayÄ± takdiren 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

15- TOKATSPOR Kulübünün, 02.09.2018 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBÄ°RLÄ°ÄžÄ°-TOKATSPOR TFF 2. Lig KÄ±rmÄ±zÄ± Grup müsabakasÄ±nda, taraftarlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu saha olaylarÄ± nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

16- ÅžANLIURFASPOR Kulübünün, 02.09.2018 tarihinde oynanan ÅžANLIURFASPOR-FETHÄ°YESPOR TFF 2. Lig KÄ±rmÄ±zÄ± Grup müsabakasÄ±nda, takÄ±m halinde sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

17- KÖRFEZ SPOR Kulübünün, 01.09.2018 tarihinde oynanan UTAÅž UÅžAKSPOR A.Åž.-ARSÄ°NSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasÄ±nda, belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya 9 (dokuz) kiÅŸiden az bir kadroyla çÄ±kÄ±lmasÄ±ndan dolayÄ± (0-3) HÜKMEN MAÄžLUP sayÄ±lmasÄ±na,

18- KARBEL KARAKÖPRÜ BLD. SPOR Kulübü antrenörü Ä°SMET ÖLMEZ'in, 02.09.2018 tarihinde oynanan BATMAN PETROLSPOR A.Åž.-KARBEL KARAKÖPRÜ BLD.SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasÄ±nda, rakip takÄ±m taraftarlarÄ±na yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMÄ° MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESÄ°NE GÄ°RÄ°Åž YASAÄžI ve 1.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

19- BÜYÜKÇEKMECE TEPECÄ°KSPOR A.Åž. Kulübünün, 01.09.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKÇEKMECE TEPECÄ°KSPOR A.Åž.-TÄ°RE 1922 SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasÄ±nda, anons sistemin çalÄ±ÅŸÄ±r durumda bulundurulmamasÄ±ndan dolayÄ± talimatlara aykÄ±rÄ±lÄ±k nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

20- TÄ°RE 1922 SPOR Kulübünün, 01.09.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKÇEKMECE TEPECÄ°KSPOR A.Åž.-TÄ°RE 1922 SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasÄ±nda, takÄ±m halinde sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

21- GEBZESPOR Kulübünün, 01.09.2018 tarihinde oynanan ÅžÄ°LE YILDIZSPOR-GEBZESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasÄ±nda, eÅŸgüdüm toplantÄ±sÄ±na kulüp temsilcisinin katÄ±lmamasÄ±ndan dolayÄ± talimatlara aykÄ±rÄ±lÄ±k nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

AynÄ± müsabakada GEBZESPOR Kulübünün, taraftarlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynÄ± sezon içinde misafir kulüp olduÄŸu müsabakada ilk kez gerçekleÅŸtirilmesinden dolayÄ± Ä°HTAR CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

22- ALÄ°BEYKÖYSPOR Kulübünün, 02.09.2018 tarihinde oynanan SULTANBEYLÄ° BELEDÄ°YESPOR - ALÄ°BEYKÖYSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasÄ±nda, taraftarlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynÄ± sezon içinde misafir kulüp olduÄŸu müsabakada ilk kez gerçekleÅŸtirilmesinden dolayÄ± Ä°HTAR CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

23- VAN BÜYÜKÅžEHÄ°R BELEDÄ°YESPOR Kulübünün, 02.09.2018 tarihinde oynanan VAN BÜYÜKÅžEHÄ°R BELEDÄ°YESPOR - KARÅžIYAKA TFF 3.Lig 2.Grup müsabakasÄ±nda, taraftarlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynÄ± sezon içinde ev sahibi kulüp olduÄŸu müsabakada ilk kez gerçekleÅŸtirilmesinden dolayÄ± Ä°HTAR CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

AynÄ± müsabakada VAN BÜYÜKÅžEHÄ°R BELEDÄ°YESPOR Kulübünün, taraftarlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu saha olaylarÄ± nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

24- KARÅžIYAKA Kulübünün, 02.09.2018 tarihinde oynanan VAN BÜYÜKÅžEHÄ°R BELEDÄ°YESPOR - KARÅžIYAKA TFF 3.Lig 2.Grup müsabakasÄ±nda, taraftarlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu saha olaylarÄ± nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

25- PAZARSPOR Kulübünün, 02.09.2018 tarihinde oynanan PAZARSPOR-OSMANÄ°YESPOR FK TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasÄ±nda, stadyumda yedek kale bulundurmamasÄ±ndan dolayÄ± talimatlara aykÄ±rÄ±lÄ±k nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

26- BUCASPOR Kulübünün, 02.09.2018 tarihinde oynanan BUCASPOR - ANAGOLD 24ERZÄ°NCANSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasÄ±nda, taraftarlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynÄ± sezon içinde ev sahibi kulüp olduÄŸu müsabakada ilk kez gerçekleÅŸtirilmesinden dolayÄ± Ä°HTAR CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

27- ÇORUM BELEDÄ°YESPOR Kulübünün, 02.09.2018 tarihinde oynanan ÇORUM BELEDÄ°YESPOR - MUÄžLASPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasÄ±nda, taraftarlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynÄ± sezon içinde ev sahibi kulüp olduÄŸu müsabakada ilk kez gerçekleÅŸtirilmesinden dolayÄ± Ä°HTAR CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

28- MUÄžLASPOR Kulübünün, 02.09.2018 tarihinde oynanan ÇORUM BELEDÄ°YESPOR - MUÄžLASPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasÄ±nda, takÄ±m halinde sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± hareketi nedeniyle 1.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

29- GÖLCÜKSPOR Kulübü sporcusu SERCAN SEVÄ°NÇ'in, 02.09.2018 tarihinde oynanan DÄ°YARBEKÄ°RSPOR A.Åž.-GÖLCÜKSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasÄ±nda, rakip takÄ±m sporcusuna tükürmesinden dolayÄ± takdiren 4 RESMÄ° MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

30- ANKARA ADLÄ°YESPOR idarecisi NEJDET KARACA'nÄ±n, 02.09.2018 tarihinde oynanan KARACABEY BLD. SPOR A.Åž.-ANKARA ADLÄ°YESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasÄ±nda, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMÄ°YETÄ° ve 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

31- KOCAELÄ°SPOR Kulübünün, 01.09.2018 tarihinde oynanan KOCAELÄ°SPOR-FATSA BELEDÄ°YESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasÄ±nda, merdiven boÅŸluklarÄ±nÄ±n boÅŸ bÄ±rakÄ±lmamasÄ±ndan dolayÄ± 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

32- ALTAY Kulübünün, 01.09.2018 tarihinde oynanan ALTAY-ADANASPOR A.Åž. U21 Ligi müsabakasÄ±nda, stadyumun müsabakanÄ±n oynanabilmesi için hazÄ±r hale getirilmemesinden dolayÄ± talimatlara aykÄ±rÄ±lÄ±k nedeniyle takdiren 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

33- ADANASPOR A.Åž. sporcusu SERBAY CAN'Ä±n, 01.09.2018 tarihinde oynanan ALTAY-ADANASPOR A.Åž. U21 Ligi müsabakasÄ±nda, rakip takÄ±m sporcusuna yönelik ÅŸiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMÄ° MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

34- ESKÄ°ÅžEHÄ°RSPOR Kulübünün, 01.09.2018 tarihinde oynanan ESKÄ°ÅžEHÄ°RSPOR-KARDEMÄ°R KARABÜKSPOR U21 Ligi müsabakasÄ±nda, müsabakada doktor bulundurulmamasÄ±ndan dolayÄ± talimatlara aykÄ±rÄ±lÄ±k nedeniyle takdiren 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

35- TETÄ°Åž YAPI ELAZIÄžSPOR Kulübü sporcusu AHMET YEÅžÄ°LBAÅž'Ä±n, 01.09.2018 tarihinde oynanan TETÄ°Åž YAPI ELAZIÄžSPOR-BALIKESÄ°RSPOR BALTOK U21 Ligi müsabakasÄ±nda, rakip takÄ±m sporcusuna yönelik sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMÄ° MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

AynÄ± müsabakada TETÄ°Åž YAPI ELAZIÄžSPOR Kulübü sporcusu MURATHAN ÖZEN'in, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMÄ° MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

36- BALIKESÄ°RSPOR BALTOK Kulübü teknik sorumlusu MUHAMMET YILMAZ'Ä±n, 01.09.2018 tarihinde oynanan TETÄ°Åž YAPI ELAZIÄžSPOR-BALIKESÄ°RSPOR BALTOK U21 Ligi müsabakasÄ±nda, takÄ±m sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMÄ° MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESÄ°NE GÄ°RÄ°Åž YASAÄžI CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

37- TRABZONSPOR A.Åž. sporcusu FARUK CAN GENÇ'in, 01.09.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Åž.-GALATASARAY A.Åž. U21 Ligi müsabakasÄ±nda, rakip takÄ±m sporcusuna yönelik ÅŸiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMÄ° MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, karar verilmiÅŸtir. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 16:47

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