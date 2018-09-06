NilÃ¼ferâ€™de Ã¼Ã§ gÃ¼n boyunca mÃ¼zik rÃ¼zgarÄ± esecek

Bursa NilÃ¼ferâ€™de 3 gÃ¼n sÃ¼recek mÃ¼zik festivali yarÄ±n baÅŸlÄ±yor. Festivalâ€™de yerli yabancÄ± Ã§ok sayÄ±da sanatÃ§Ä± ve grup sahne alacak.

Nilüfer Müzik Festivali yarÄ±n baÅŸlÄ±yor. Türkiye’nin yanÄ± sÄ±ra ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan da sevilen sanatçÄ±larÄ± Nilüfer’de aÄŸÄ±rlayacak olan festival “DünyayÄ± sev, geyiÄŸi öp, festivale gel” sloganÄ±yla düzenleniyor. Balat Atatürk OrmanÄ±’nda yapÄ±lacak festival 21.15’te Evgeny Grinko konseriyle baÅŸlayacak. Hemen ardÄ±ndan Mor ve Ötesi grubu, sevenleriyle buluÅŸurken; ilk gün finalini Hey Douglas yapacak.

Önemli isimlerin yer alacaÄŸÄ± Nilüfer Müzik Festivali’nin ikinci gününde Selda BaÄŸcan, Ä°srailli surf-rock grubu Boom Pam ile sevenlerinin karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±karak. Ezhel, ManuÅŸ Baba, Metronomy Grup, Sedef Sebüktekin, Korhan FutacÄ±, Palmiyeler, Adamlar, Melek Mosso, Findlay, Leoniden, Xinobi (Live) ve Acid Arab festivalin ikinci günü etkinlikleri kapsamÄ±nda sahne alacak.

FÄ°NAL ÅžEBNEM FERAH’TAN

KatÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n eÄŸlence dolu üç gün yaÅŸayacaÄŸÄ± Nilüfer Müzik Festivali’nin son gününde finali rock müziÄŸin güçlü sesi Åžebnem Ferah yapacak. AyrÄ±ca Kadebostany, Can Ozan, Sattas, Nova Norda, Max The Sax, Dolu Kadehi Ters Tut, Ä°ntergalactic Lovers, Yüzyüzeyken KonuÅŸuruz, Büyük Ev Ablukada ‘FÄ±rtÄ±nayt’, Vega, Ceylan Ertem ve Weval gibi grup ve sanatçÄ±lar sevenleriyle buluÅŸacak. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 16:26

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