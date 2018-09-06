â€˜Kuzey ve DoÄŸu Suriye Ã–zerk YÃ¶netimiâ€™ kuruldu

Suriyeli KÃ¼rtler, Ã¼lkenin kuzeyinde â€˜Kuzey ve DoÄŸu Suriye Ã–zerk YÃ¶netimiâ€™ni kurduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Suriyeli Kürtler ülkenin kuzeyinde ‘Kuzey ve DoÄŸu Suriye Özerk Yönetimi’ ilan etti. Demokratik Suriye Meclisi’nin dünkü toplantÄ±sÄ±nda, Suriye’nin kuzeyi ve doÄŸusu için özerk yönetim kurulduÄŸu açÄ±klandÄ±. AdÄ± “Kuzey ve DoÄŸu Suriye Özerk Yönetimi Genel Meclisi” eÅŸ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Siham Qiryo ve Ferit Ette seçildi. Bölgede 2016 yÄ±lÄ±nda “Kuzey Suriye Federasyonu” ilan edilmiÅŸti.

ANHA’nÄ±n haberine göre, Demokratik Suriye Meclisi’nin (DSM) 16 Temmuz’da gerçekleÅŸtirilen üçüncü kongresinde alÄ±nan karar hayata geçiriliyor. Ayn Ä°sa’da düzenlenen toplantÄ±da Kuzey ve DoÄŸu Suriye Özerk Yönetimi Genel Meclisi oluÅŸturuldu.

ToplantÄ±ya DSM EÅŸ BaÅŸkanÄ± Emine Umer ve “Kuzey Suriye sivil meclisleri ile aÅŸiret önde gelenleri” katÄ±ldÄ±.

‘ÖZERK YÖNETÄ°MLER ARASINDA KOORDÄ°NASYONU SAÄžLAMAK Ä°ÇÄ°N’

ToplantÄ±da konuÅŸan Emine Umer, “DSM üçüncü konferansÄ±nda Kuzey ve DoÄŸu Suriye Özerk Yönetimi’nin kurulmasÄ± önerisinde bulunmuÅŸtu. Projenin amacÄ± bölgedeki özerk yönetimler arasÄ±nda koordineyi saÄŸlayacak bir yönetim sisteminin oluÅŸturulmasÄ±, yönetim ve güvenlik boÅŸluÄŸunun doldurulmasÄ± ve Suriye’nin doÄŸusu ile kuzeyinde daha önce kurulan yönetim sistemine göre hareket edilmesidir. Bu yönetimler bölgede istikrarÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸ ve hizmet alanÄ±nda ihtiyaçlarÄ± karÅŸÄ±lamÄ±ÅŸ, bölgeleri terörist saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± koruyabilmiÅŸtir” ifadelerini kullandÄ±.

Umer, hazÄ±rlÄ±k komitesinin de küçük bir komite oluÅŸturduÄŸunu ve gerekli belgeleri hazÄ±rlayarak, özerk yönetimler ve sivil meclis üyelerinden oluÅŸan ve Yasama Meclisleri tarafÄ±ndan onaylanan 70 kiÅŸilik genel meclisi üyeleri listesini hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

ArdÄ±ndan yapÄ±lan seçimlerde Siham Qiryo ve Ferid Ette, Kuzey ve DoÄŸu Suriye Özerk Yönetimi Genel Meclisi EÅŸbaÅŸkanlarÄ± olarak seçildi. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 16:21

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