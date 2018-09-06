NorveÃ§â€™te IÅžÄ°D Ã¼yesine 9 yÄ±l hapis cezasÄ± verildi

NorveÃ§â€™te IÅžÄ°D'e savaÅŸÃ§Ä± yetiÅŸtiren ve yardÄ±m eden Ubaydullah Hussain adlÄ± kiÅŸiye 9 yÄ±l hapis cezasÄ± verildi.

Mahmut ALGÜNERHAN

Oslo

Norveç'te Yüksek Mahkeme, Ubaydullah Hussain adlÄ± bir kiÅŸiyi, “IÅžÄ°D’e savaÅŸçÄ± yetiÅŸtirmek, ekonomik yardÄ±m yapmak, malzeme temin etmek ve örgütün propagandasÄ±nÄ± yapmak” suçlarÄ±ndan 9 yÄ±l hapis cezasÄ±na mahkum etti. Ceza ilk olarak geçen yÄ±l Oslo Bölge Mahkemesi tarafÄ±ndan verilmiÅŸti. Cezaya itiraz edildiÄŸi için dava Yüksek Mahkeme tarafÄ±ndan tekrardan görülmüÅŸtü.

2 YIL BOYUNCA IÅžÄ°D Ä°ÇÄ°N ÇALIÅžTI

SanÄ±k Hussain, 2013 yÄ±lÄ± sonlarÄ±ndan itibaren ve AralÄ±k 2015 dönemine kadar IÅžÄ°D’e katÄ±lmak, iki kiÅŸiyi IÅžÄ°D’e dahil etmek ve diÄŸer iki üyesine de ekonomik yardÄ±m ve malzeme saÄŸlamaktan yargÄ±landÄ±. Yüksek Mahkeme, kararÄ±nda, AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinin sanÄ±k hakÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± “Suriye’de yabancÄ± savaÅŸçÄ±lar için bir akÄ±l hocasÄ±, danÄ±ÅŸman, örgütleyici, kolaylaÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, aracÄ± ve haberci” gibi tanÄ±mlarÄ± yineledi.

Kararda, adÄ± geçen sanÄ±ÄŸÄ±n, “Suriye’de birçok yabancÄ± savaÅŸçÄ±nÄ±n ISÄ°D’e katÄ±labilmesi için belirleyici bir katkÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ve böylelikle, örgüt için içerden aktif olarak faaliyet gösterdiÄŸi ve dolayÄ±sÄ±yla sadece örgütü ya da amaçlarÄ±nÄ± desteklemiÅŸ olmasÄ±ndan daha farklÄ± ÅŸeyleri yerine getirdiÄŸi” vurgusu yapÄ±ldÄ±.

Yüksek Mahkeme, Ubaydullah Hussain aleyhindeki kararÄ±nda, IÅžÄ°D gibi örgütlerin sosyal güvenlik ve demokratik deÄŸerler için büyük bir tehdit oluÅŸturduÄŸuna ve ibret verici nedenlerden dolayÄ± bu tür suçlara kesinlikle karÅŸÄ± koyulmasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret etti.

17 YAÅžINDAKÄ° NORVEÇLÄ°YÄ° IÅžÄ°D’E YOLLADI

Pakistan kökenli ve Norveç vatandaÅŸÄ± olan sanÄ±k, AÄŸustos 1985 doÄŸumlu ve tam ismi Arslan Ubaydullah Maroof Hussain. Hussain 29 yaÅŸÄ±nda iken, din deÄŸiÅŸtiren Norveçli 17 yaÅŸÄ±ndaki bir genci Suriye’ye göndermeyi örgütledi.

Norveç Polis Ä°stibarat TeÅŸkilatÄ±na göre o dönem 17 yaÅŸÄ±nda olan bu kiÅŸi, Suriye’ye gitmek isterken 2015 yÄ±lÄ±nda Ä°sveç’in Göteborg ili Landvetter HavalimanÄ±’nda tutuklandÄ±. Bu kiÅŸinin davasÄ± geçen yÄ±l Hussain’in davasÄ±yla birlikte görüldü ve 2 yÄ±l 10 ay hapis cezasÄ± aldÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 16:10

www.evrensel.net