Ãœniversite Ã¶ÄŸrencileri derste deÄŸil iÅŸte

'EÄŸitimin DeÄŸeri: BaÅŸarÄ±nÄ±n Bedeli' raporuna gÃ¶re bir Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi, eÄŸitim masraflarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak iÃ§in gÃ¼nde ortalama 4.9 saat Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

“EÄŸitimin DeÄŸeri: BaÅŸarÄ±nÄ±n Bedeli” araÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ±n raporuna göre; Türkiye’de bir üniversite öÄŸrencisi eÄŸitim masraflarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak için günde ortalama 4.9 saat yarÄ± zamanlÄ± bir iÅŸte çalÄ±ÅŸÄ±rken, derslerde günde ortalama iki saat zaman geçiriyor.

HSBC Grubu tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan rapora göre; bir üniversite öÄŸrencisinin okul ücreti, konaklama, faturalar ve yaÅŸam giderleri dahil olmak üzere eÄŸitim süreci boyunca toplam harcamasÄ± ortalama 87 bin lira.

Ebeveynler ise çocuklarÄ±nÄ±n üniversite eÄŸitimi boyunca toplamda ortalama 49 bin lira harcadÄ±klarÄ±nÄ± ifade ediyor.

AraÅŸtÄ±rma sonuçlarÄ±, öÄŸrencilerin arada oluÅŸan yaklaÅŸÄ±k 38 bin liralÄ±k farkÄ± yarÄ± zamanlÄ± iÅŸlerde çalÄ±ÅŸarak kapatmaya çabaladÄ±klarÄ±nÄ± gösteriyor.

AraÅŸtÄ±rma sonuçlarÄ±na göre; Türkiye’deki ebeveynlerin %73’ü (küresel ortalama %53) çocuklarÄ±nÄ±n eÄŸitim masraflarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak için sosyal aktivitelerinden ödün veriyor. %39’u ise daha uzun saatler veya ikinci bir iÅŸte çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bununla birlikte; ebeveynlerin %71’i (küresel ortalama %35) eÄŸitim masraflarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak için borçlandÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederken; Türkiye, araÅŸtÄ±rmanÄ±n gerçekleÅŸtirildiÄŸi ülkeler arasÄ±nda ebeveynlerin eÄŸitim masraflarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lama amacÄ±yla borçlanma oranÄ±nÄ±n en yüksek olduÄŸu ülke olarak dikkat çekiyor. Ebeveynlerin %63’ü borçlanmalarÄ±nÄ±n ana sebebinin okul ücretini karÅŸÄ±lamak olduÄŸunu ifade ederken, %38’i tablet veya dizüstü bilgisayar gibi teknolojik cihaz satÄ±n alÄ±mlarÄ±nÄ±n da etkili olduÄŸunu ifade ediyor.

Ebeveynlerin %54’ü üniversite eÄŸitimi için gerçekleÅŸtirdikleri borçlanmalarda kredi kartÄ±nÄ± kullanÄ±yor. %29’u uzun vadeli, %23’ü kÄ±sa vadeli kredi aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtirken, %22’si aile üyeleri veya arkadaÅŸlarÄ±ndan borç aldÄ±klarÄ±nÄ± dile getiriyor.

Türkiye’deki üniversite öÄŸrencilerinin eÄŸitim süreçleri boyunca ortalama harcama daÄŸÄ±lÄ±mÄ± ÅŸöyle:

Konaklama – 18.265 TL

Okul ücreti – 13.134 TL

GÄ±da ve market – 11.277 TL

Faturalar – 8.697 TL

Kredi kartÄ±/bireysel kredi/öÄŸrenci kredisi – 8.592 TL

KÄ±yafet, aksesuar – 6.731 TL

EÄŸlence – 6.250 TL

Restoran/kafe – 5.858 TL

UlaÅŸÄ±m – 4.517 TL

Akademik kitap – 1.927 TL

Tatil – 1.102 TL

Spor/fitness – 675 TL

DiÄŸer – 725 TL (HABER MERKEZÄ°)

ParasÄ±z eÄŸitim talebine 21 yÄ±l hapis

Sovyetlerde eÄŸitim politikasÄ±: Herkes iÃ§in parasÄ±z eÄŸitim

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 16:18

www.evrensel.net