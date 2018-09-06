Tire halkÄ± JESâ€™e karÅŸÄ± nÃ¶bette: DalÄ±ndan koparÄ±lacak Ã¼zÃ¼mÃ¼mÃ¼z kalmadÄ±

Ä°zmir Tireâ€™de kurulmak istenen JESâ€™e karÅŸÄ± halk nÃ¶bette: Bu topraklara zehir bulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na izin vermeyeceÄŸiz.

Ruken DEMÄ°R

Ä°zmir’in Tire ilçesine baÄŸlÄ± BaÅŸköy Mahallesi’nin Yayla YakasÄ± mevkii, jeotermal enerji santrali (JES) için sondaj çalÄ±ÅŸmasÄ± yapmak isteyen Pozitif Enerji Mühendislik Åžirketinin kÄ±skacÄ±nda. Firma, temmuz ayÄ±nda çevresel etki deÄŸerlendirmesi (ÇED) raporu için Ä°zmir ValiliÄŸine baÅŸvuruda bulundu. ÇED raporunun onaylanmasÄ± durumunda bölgede sondaj için; toplamda “1218 metrekarelik alanda bitkisel toprak sÄ±yÄ±rma iÅŸlemleri gerçekleÅŸtirilecek. Åžirketin henüz ÇED raporu çÄ±kmamasÄ±na raÄŸmen bölgede çalÄ±ÅŸma yürütmek istemesi nedeniyle mahalleli JES’e karÅŸÄ± nöbet tutuyor.

ÜRÜNLERDE AZALMA VAR

Mahalledeki kadÄ±nlarla birlikte 3 aydÄ±r bölgede nöbet tuttuklarÄ±nÄ± ve JES yapÄ±lmasÄ±na izin vermeyeceklerini söyleyen Binnaz Gökçan, bu süreçte kimi zaman yemek yemeye bile fÄ±rsat bulamadÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi. Åžirketin bölgede çam aÄŸaçlarÄ±nÄ± kestiÄŸini söyleyen Gökçan, bölgedeki JES çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n arazilerini nasÄ±l etkilediÄŸini ÅŸu sözlerle dile getirdi: “TarlamÄ±zda incir yok artÄ±k. Bize yakÄ±n köylerde yapÄ±lan JES’ler yüzünden bizim ekip biçtiÄŸimiz ürünlerimiz verimsizleÅŸti. Firma çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n geldiÄŸini duyduÄŸumuz an iÅŸi gücü bÄ±rakÄ±p alana koÅŸuyoruz. Ne zamana kadar sürecek bilmiyoruz. Kimse ÅŸirketi düÅŸünüp bizi ezmesin. YazÄ±k bizim doÄŸamÄ±za, incirlerimiz, bahçemiz ve doÄŸamÄ±z yok olacak.” Gökçan, firma yetkilileriyle konuÅŸmak istediklerini ancak muhatap olarak özel harekat timlerini karÅŸÄ±larÄ±nda gördüklerini söyledi.

‘KAMYONLA ÜZÜM Ä°HRAÇ EDERDÄ°K’

TopraÄŸa, suya ve doÄŸaya sahip çÄ±kacaklarÄ±nÄ± dile getiren Gökçan, “Eskiden kamyonla üzüm ihraç ediyorduk. Åžimdi dalÄ±ndan koparacak üzümümüz yok. BakÄ±n her ÅŸeyin ithali var. Bu kadar arazilerimiz var verimli neden üretimi engelliyorlar. ArtÄ±k hep dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± kalalÄ±m istiyorlar. JES’ler zehir saçÄ±yor. Bize trilyonlar da verseler biz yine topraÄŸÄ±mÄ±zdan vazgeçemeyeceÄŸiz. Her gelen doÄŸamÄ±zÄ± talan etmek istediÄŸi için artÄ±k dalÄ±ndan koparacak üzümümüz kalmadÄ±” dedi.

‘TOPRAKLARIM TORUNLARIMA MÄ°RAS’

85 YaÅŸÄ±ndaki Nuri Åžengün de bölgede 70 yÄ±ldÄ±r çiftçilik yapÄ±p ekmeÄŸini topraktan kazananlardan. Eskiden ürünlerini yetiÅŸtirirken ilaç kullanmadÄ±klarÄ±nÄ± ancak bu tarz santraller nedeniyle ürünlerinin sorunlu olduÄŸunu belirten Åžengün, “Eskiden bahçelerimizde ilaç nedir, hastalÄ±k nedir bilmezdik. Åžimdi her ÅŸeyimiz kurtlu, pis. Zehir içinde bütün ürünlerim. Nedeni ise JES. Bunlar yetemez gibi hâlâ JES yapmak istiyorlar. Bahçelerimize, doÄŸamÄ±za bize zehir kusturuyorlar. Ölene kadar mücadelemize sürdüreceÄŸiz. Çünkü bunlar torunlarÄ±mÄ±za mirastÄ±r. TorunlarÄ±ma zehirli toprak miras bÄ±rakamam” diye konuÅŸtu.

‘ÖLSEK BÄ°LE JES’E Ä°ZÄ°N YOK’

JES’e karÅŸÄ± mücadele edeceklerini dile getiren Sami Åžengün ise, hukuki olarak projenin durdurulmasÄ± için baÅŸvuru yapacaklarÄ±nÄ± dile getirdi. Santralin açÄ±lmamasÄ± için imza topladÄ±klarÄ±nÄ± da sözlerine ekleyen Åžengün, “Makine getirirseler, biz önünde siper oluruz. Bizi öldürseler bile JES’e izin yok” dedi. (Ä°zmir/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 15:58

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