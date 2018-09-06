Ã‡iftÃ§inin elektrik ve su borcu tarÄ±msal destekten kesilecek

Pek Ã§ok sektÃ¶re destek paketi aÃ§Ä±klanÄ±p borÃ§lar ertelenirken Ã§iftÃ§ilerin elektrik ve su borcunun tarÄ±msal desteklemeden kesilmesine karar verildi.

Devlet Su Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸünün Resmi Gazete’nin 6 Eylül 2018 tarihli sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanan tebliÄŸi ile, devlet tarafÄ±ndan yapÄ±lacak tarÄ±msal destekleme ödemesi almaya hak kazanan çiftçilerin vadesi geldiÄŸi halde ödenmeyen sulama iÅŸletme ve bakÄ±m ücreti veya su kullanÄ±m hizmet bedeli ile tarÄ±msal sulamada kullanÄ±lan elektrik enerji borcu alacaÄŸÄ± destekten mahsup edilecek. Çiftçinin önce borcu tahsil edilecek, alacaklÄ± kurum, kuruluÅŸ ve ÅŸirketlere aktarÄ±lacak, kalan para çiftçiye destekleme olarak ödenecek.

ÅžÄ°RKETLERÄ°N BORCUNU DEVLET TAHSÄ°L EDECEK

Geriden gelen tarÄ±msal destekler yüzde 20’ye varan enflasyonla ezilmiÅŸken bir de çiftçinin elektrik ve su borcunun tarÄ±m desteklerinden tahsil edilecek olmasÄ± çiftçiyi iyice zor durumda bÄ±rakacak.

TebliÄŸe göre uygulama ÅŸöyle olacak:

1- TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± tarÄ±msal desteklemelere iliÅŸkin ödemelere esas icmalleri Ziraat BankasÄ±na elektronik ortamda iletecek.

2- Devlet Su Ä°ÅŸleri’nce (DSÄ°) tarife uygulanan ve su kullanÄ±cÄ± teÅŸkilatlara devredilen sulama tesislerine iliÅŸkin sicil bilgileri, imza yetkilileri ve DSÄ° Bölge MüdürlüÄŸü veya su kullanÄ±cÄ± teÅŸkilata en yakÄ±n Ziraat BankasÄ± ÅŸube müdürlüÄŸü nezdinde açÄ±lan destekleme ödemelerinin aktarÄ±lacaÄŸÄ± hesap numarasÄ± bilgileri, DSÄ° tarafÄ±ndan resmi yazÄ± ile Ziraat BankasÄ±na bildirilecek.

3- DSÄ° ve su kullanÄ±cÄ± teÅŸkilatlar, vadesinde ödenmemiÅŸ iÅŸletme ve bakÄ±m ücreti veya su kullanÄ±m hizmet bedeli borcu bulunan su kullanÄ±cÄ±larÄ±na ait kimlik (T.C. kimlik numarasÄ±/vergi numarasÄ±, isim-soy isim) ve borç bilgilerini Ziraat BankasÄ±nÄ±n istediÄŸi dosya formatÄ±nda hazÄ±rlayarak güvenli veri transferini yapacak.

4- Su kullanÄ±cÄ±larÄ±na ait borç bilgileri her hafta salÄ± günü güncellenecek.

5- DSÄ° ve su kullanÄ±cÄ± teÅŸkilatlar, borçlularÄ±n kimlik ve borç bilgilerini gösteren icmalleri hatasÄ±z, eksiksiz ve zamanÄ±nda Ziraat BankasÄ±na bildirecek.

6- Ziraat BankasÄ±, veri aktarÄ±mÄ±nÄ±n saÄŸlanacaÄŸÄ± sistem alt yapÄ±sÄ±nÄ±n kurulmasÄ±ndan ve eriÅŸim talepleri tamamlandÄ±ktan sonra DSÄ° ve su kullanÄ±cÄ± teÅŸkilatlarÄ± yetkililerine kullanÄ±cÄ± adÄ± ve ÅŸifresini bildirecek.

7- Ziraat BankasÄ±, TarÄ±m ve Orman bakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan iletilen tarÄ±msal destekleme ödemesine esas icmallerdeki çiftçilere ait T.C. kimlik numaralarÄ±/vergi kimlik numaralarÄ± ile DSÄ° ve su kullanÄ±cÄ± teÅŸkilatlarÄ± tarafÄ±ndan bankaya iletilen borçlu su kullanÄ±cÄ±sÄ± T.C. kimlik numaralarÄ±nÄ±/vergi kimlik numaralarÄ±nÄ± eÅŸleÅŸtirerek ve borç tutarÄ±nÄ± destekleme ödemelerinden mahsup ederek DSÄ° veya su kullanÄ±cÄ± teÅŸkilatlarÄ±n banka nezdinde açÄ±lmÄ±ÅŸ hesaplarÄ±na aktaracak.

8- TahsilatÄ± alan birim, çiftçileri mahsuplaÅŸma iÅŸlemi ile ilgili olarak bir hafta içerisinde kÄ±sa mesaj (SMS) ile bilgilendirilecek.

9- Destekleme ödemelerinden borç tutarÄ±nÄ±n tahsil edilmesi, alacaklÄ±larÄ±n Bankaya “borç bildirim önceliÄŸi” sÄ±rasÄ±na göre yapÄ±lacak.

10- Borç tutarÄ± destekleme ödemesinden az ise borcun tamamÄ±, fazla ise destekleme ödemesi tutarÄ± kadarÄ± mahsup edilecek. (HABER MERKEZÄ°)

Ã‡iftÃ§i desteÄŸindeki kesinti yasa dÄ±ÅŸÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 15:56

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