Åžarbonun temel nedeni ithalat ve denetimsizlik

Ankaraâ€™da saÄŸlÄ±k Ã¶rgÃ¼tleri ve sendikalar ÅŸarbon hastalÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin ortak aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Ankara Tabip OdasÄ±, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri OdasÄ±, GÄ±da Mühendisleri OdasÄ±, SaÄŸlÄ±k ve Sosyal Hizmet Emekçileri SendikasÄ± ve TarÄ±m-Orkam Sen tarafÄ±ndan son günlerde ithal edilen hayvanlarda görülen ÅŸarbon vakalarÄ±na iliÅŸkin ortak açÄ±klama yapÄ±ldÄ±.

AçÄ±klamada konuÅŸan Ankara Tabip OdasÄ± (ATO) BaÅŸkanÄ± Vedat Bulut, “Sorunun bir nedeni yerli hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ± ithalatçÄ± rejime kurban etmekse, diÄŸeri koruyucu hekimliÄŸi ve saÄŸlÄ±k memurlarÄ±nÄ± sahadan çekmiÅŸ olmamÄ±z” dedi. Bulut, “KÄ±saca neoliberal kapitalist politikalar bir halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± sorunudur” diye konuÅŸtu.

ATO BaÅŸkanÄ± Bulut, Kurban BayramÄ±’nda satÄ±lmak üzere Türkiye’nin Brezilya’dan ithal ettiÄŸi 25 bin sÄ±ÄŸÄ±rÄ±n, gemi karantinaya alÄ±nmadan veya limanda oluÅŸturulacak bir fiziksel mekanda hayvanlarÄ±n muayeneleri ve bu inceleme sonrasÄ±nda çiftliklere daÄŸÄ±tÄ±mlarÄ± yapÄ±lmasÄ± gerekirken bunun yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Mersin Barosunun suç duyurusunda bulunmasÄ±na raÄŸmen iÅŸlemin devam ettirildiÄŸini hatÄ±rlatan Bulut, TBMM’de verilen soru önergelerine de yanÄ±t verilmediÄŸini dile getirdi.

ODALAR Ä°NCELEME YAPTI

Bulut, Brezilya’dan büyükbaÅŸ hayvan ithal eden ÅŸirketin Ankara’da tesis kiralayarak yerleÅŸtirdiÄŸi hayvanlarÄ±n ilk etapta ellisinin ölümü sonucu GölbaÅŸÄ± Ä°lçe TarÄ±m ve Orman MüdürlüÄŸüne baÄŸlÄ± resmi veterinerler tarafÄ±ndan yapÄ±lan inceleme sonucu bölgenin karantinaya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Bulut, hem ATO hem de Veteriner Hekimler OdasÄ±nÄ±n olayÄ±n ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± andan itibaren il ve ilçe müdürlüÄŸü yöneticileriyle iletiÅŸim kurarak süreç ve geliÅŸmeler hakkÄ±nda bilgi aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek “Çiftlikte çalÄ±ÅŸan personel ve TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileri iÅŸ güvenliÄŸi önlemlerini aldÄ±lar. Åžarbon tespit edildiÄŸi günden bu yana kordon uygulamasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ± ve ilgili mevzuat uyarÄ±nca önlem alÄ±narak aÅŸÄ±lamalara baÅŸlandÄ±” dedi. Bulut, yapÄ±lan incelemeler sonucunda hayvanlarda hastalÄ±k tespit edildikten sonra çiftlikten hayvan satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ÅŸarbonlu ürünlerin piyasaya çÄ±kmamasÄ±nÄ±n temin edildiÄŸini söyledi.

‘DENETÄ°MLERÄ°N AKSATILMASI TEMEL NEDEN’

Meslek örgütlerinin, sendikalarÄ±n ve konuyla ilgili uzmanlarÄ±n görüÅŸ, tespit ve çözüm önerileri bulunduÄŸunu söyleyen Bulut, Kurban BayramÄ± döneminde yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan getirilen çok sayÄ±daki hayvanÄ±n denetiminin aksatÄ±lmasÄ± ve özellikle karantina süresi uygulanmadan hayvanlarÄ±n yurda sokulmasÄ±nÄ±n hayvan ölümlerinin yaÅŸanmasÄ±nÄ±n temel nedeni olduÄŸunu ifade etti. Bulut, ÅŸarbonun halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± açÄ±sÄ±ndan tehlikeli olmakla beraber zamanÄ±nda alÄ±nacak önlemler ve veteriner hekim denetiminde yapÄ±lacak kesimlerle riskinin önemli oranda azaltÄ±labileceÄŸini söyledi.

Ülkenin güçlü, hÄ±zlÄ± hareket edebilen, baÄŸÄ±msÄ±z bir veteriner hekimlik teÅŸkilatÄ±na gereksinimi olduÄŸunu vurgulayan Bulut, tek saÄŸlÄ±k konseptine uygun olarak saÄŸlÄ±k personelinin bir bütün olarak çalÄ±ÅŸmasÄ± gerektiÄŸine dikkat çekti. Resmi otoritenin daha güçlü ve etkin refleks gösterebilmesi için, TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±nda boÅŸ olarak bulunan veteriner hekim, gÄ±da mühendisi ve ziraat mühendisi, tekniker ve teknisyen kadrolarÄ±na zaman zaman gündeme getirilen atamalarÄ±n ivedilikle yapÄ±lmasÄ±nÄ± talep eden Bulut, yerli hayvan üretimini sekteye uÄŸratan ithalat politikalarÄ±ndan da vazgeçilmesi gerektiÄŸine deÄŸindi.

‘TÜM KESÄ°MLER BAKANLIK DENETÄ°MÄ°NDE OLMALI’

Bulut, Kurban BayramÄ± süresince tüm kesimlerin TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan belirlenmiÅŸ noktalarda, denetim altÄ±nda yapÄ±lmasÄ± için gerekli düzenlemelere baÅŸlanmasÄ± ve 2019 yÄ±lÄ±na yetiÅŸtirilmesi gerektiÄŸini söyledi. Bulut, ÅŸöyle konuÅŸtu:

“Sonuç olarak, uygulanan neoliberal politikalardan sonra saÄŸlÄ±k ocaklarÄ± ve sahada görev yapan veteriner hekimler özellikle Kurban BayramÄ± öncesinde yoÄŸun koruyucu hekimlik faaliyetleri yürütmekteydi. Hayvan ürünlerinin kaynaÄŸÄ± yerli üretimdi. Kontrolleri bir hassasiyet içerisinde yapÄ±lÄ±rdÄ±. Bugünkü sorunun temel nedenlerinden biri yerli hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ± ithalatçÄ± rejime kurban etmekse, diÄŸeri koruyucu hekimliÄŸi ve saÄŸlÄ±k memurlarÄ±nÄ± sahadan çekmiÅŸ olmamÄ±zdÄ±r. KÄ±saca neoliberal kapitalist politikalar bir halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± sorunudur.” (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 15:42

www.evrensel.net