Atina yangÄ±nÄ± mÃ¼lteci iÅŸÃ§ileri de maÄŸdur etti

Yunanistan'da, Atina yangÄ±nÄ±nda maÄŸdur olan mÃ¼lteci iÅŸÃ§iler eylem yaptÄ±, yangÄ±ndan sonra susuz ve elektriksiz kaldÄ±klarÄ± belirtildi.

Yunanistan’da geçtiÄŸimiz haziran ayÄ±nda Atina’nÄ±n doÄŸusunda çÄ±kan büyük yangÄ±nda maÄŸdur olan mülteci iÅŸçiler eylem yaptÄ±. ÇarÅŸamba günkü eyleme Mücadeleci Ä°ÅŸçi BirliÄŸi (PAME) de destek verdi. Mülteci iÅŸçilerin yangÄ±nda barÄ±ndÄ±klarÄ± yerleri, belgelerini ve birçok eÅŸyalarÄ±nÄ± yitirdikleri belirtildi.

ÇADIRLARDA, ELEKTRÄ°KSÄ°Z VE SUSUZ YAÅžIYORLAR

PAME’den yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, baÅŸkent Atina’daki ÇalÄ±ÅŸma ve Göç BakanlÄ±klarÄ± önünde gerçekleÅŸtirilen protesto gösterisinde, mülteci iÅŸçilerin barÄ±nma sorununun çözülmesi talep edildi. Mülteci iÅŸçilerin, küçük çadÄ±rlarda yaÅŸamak zorunda kaldÄ±klarÄ±, yangÄ±ndan sonra da susuz ve elektriksiz kaldÄ±klarÄ± belirtildi.

BELGESÄ°Z KALAN Ä°ÅžÇÄ°LER GÖZALTINA ALINIYOR

Ä°ÅŸçilerin en büyük sorunlarÄ±nÄ±n ise yanan pasaport ya da oturma izni gibi belgeleri olduÄŸuna ve bu sorunun çözülmesini talep ettiklerine dikkat çekildi. Bu nedenle en az 6 mülteci iÅŸçinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bilgisi verildi.

BakanlÄ±klar önünde açÄ±klama yaptÄ±ktan sonra iÅŸçiler isim ve taleplerini bakanlÄ±klara ileterek belgelerinin hÄ±zla yeniden çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± ve gözaltÄ±ndaki iÅŸçilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istediler.

BAKANLIKLARA BÄ°R HAFTA SÜRE VERDÄ°LER

BakanlÄ±klarÄ±n belgelerin yenileneceÄŸi sözü verdiÄŸi ancak barÄ±nma ve temel ihtiyaçlarÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± konusunu yanÄ±tlamadÄ±klarÄ± bildirildi.

PAME’den yapÄ±lan açÄ±klamada bakanlÄ±klara taleplerin yerine getirilmesi için bir hafta süre verdikleri, talepler yerine getirilmezse mücadeleyi büyütecekleri belirtildi. (DIÅž HABERLER)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 15:37

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