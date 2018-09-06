5 barÄ±ÅŸ akademisyeni 2 ayrÄ± mahkemede yargÄ±landÄ±

'Bu suÃ§a ortak olmayacaÄŸÄ±z' bildirisini imzaladÄ±klarÄ± iÃ§in 'Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ±' ile suÃ§lanan 5 akademisyen 2 ayrÄ± mahkemede yargÄ±landÄ±.

BarÄ±ÅŸ Ä°çin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacaÄŸÄ±z” bildirisini imzaladÄ±klarÄ± için "Terör örgütü propagandasÄ±" ile suçlanan akademisyenlere yönelik davalar ÇaÄŸlayan’daki Ä°stanbul Adliyesi’nde iki ayrÄ± mahkemede devam etti.

37. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde (ACM) BoÄŸaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nden Seramik OkutmanÄ± Sakine Çil ile Yrd. Doç. Dr. Meltem Gürle’nin; 25. ACM’de ise 29 MayÄ±s Üniversitesi’nden Hilal Alkan Zeybek, SabancÄ± Üniversitesi’nden Prof. Dr. L.N. ve Prof. Dr. AyÅŸegül AltÄ±nay’Ä±n ilk duruÅŸmalarÄ± görüldü.

Bianet’ten Tansu PiÅŸkin’in haberine göre okutman Sakine Çil hakkÄ±nda mahkeme heyeti, derhal beraat ve kendi mahkemesindeki dosyalarÄ±n birleÅŸtirilmesi talebini reddetti. 13. ACM'deki dosyadan iddianamenin, duruÅŸma tutanaklarÄ±nÄ±n ve TCK 301 yönünden yargÄ±lama yapÄ±lmasÄ± için Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± ile yapÄ±lan yazÄ±ÅŸmalarÄ±n istenmesine, 13. ACM'deki dosyayla birleÅŸtirme talebinin incelemeden sonra deÄŸerlendirilmesine karar verdi. Bir sonraki duruÅŸma 12 Åžubat saat 10.00'da görülecek.

Yrd. Doç. Dr. Meltem Gürle’nin duruÅŸmasÄ±nda da mahkeme heyeti, ilk duruÅŸmadaki karar ve gerekçelerle "sanÄ±ÄŸÄ± hazÄ±r etmek üzere müdafine ek süre vererek" bir sonraki duruÅŸmanÄ±n 12 Åžubat saat 10.15'te görülmesine karar verdi.

29 MayÄ±s Üniversitesi'nden Hilal Alkan Zeybek yurtdÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸu, avukatÄ± Benan Molu da mazeret bildirerek katÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± için duruÅŸma görülemedi.

Prof. Dr. L.N. duruÅŸma salonunda hazÄ±r bulundu. SavunmasÄ±nÄ± sözlü olarak sundu ve derhal beraat talep etti. Mahkeme heyeti, 13. ACM'deki dosyaya ait belgelerin istenmesi, dosyalarÄ±n birleÅŸtirilmesi ve derhal beraat taleplerinin reddine hükmetti. DuruÅŸma 27 AralÄ±k’a ertelendi.

Prof. Dr. AyÅŸegül AltÄ±nay da iddianamenin kendisine tebliÄŸ edilmediÄŸi için savunmasÄ±nÄ± hazÄ±rlayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek ek süre talep etti. AvukatÄ± Fikret Ä°lkiz de süre talebinde bulundu. Bir sonraki 11 AralÄ±k 09.30'da görülecek. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 15:05

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