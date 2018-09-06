Adalet NÃ¶beti adli tatilin ardÄ±ndan 69. kez tutuldu

Adli tatilde ara verilen Adalet NÃ¶beti 69'uncu kez Ã‡aÄŸlayan'da bulunan Ä°stanbul Adliyesi'nde tutuldu.

Cumhuriyet gazetesinin tutuklu avukatlarÄ± nezdinde baÅŸlatÄ±lÄ±p haksÄ±z tutuklamalara karÅŸÄ± sürdürülen Adalet Nöbeti, 69. kez tutuldu.

Hukuk örgütlerinin tutuklu meslektaÅŸlarÄ± için Ä°stanbul Adliyesi’nde baÅŸlattÄ±klarÄ± “Adalet Nöbeti” adli tatilde verilen aradan sonra bugün 69. kez tutuldu. Nöbete katÄ±lan isimler arasÄ±nda HDP Milletvekilleri Oya Ersoy ve Züleyha Gülüm, CHP Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, Sosyalist DayanÄ±ÅŸma Platformu (SODAP) Onursal BaÅŸkanÄ± Ercan KarakaÅŸ, Hatay Barosu BaÅŸkanÄ± Ekrem Dönmez, Manisa Barosu Genel Sekreteri Seçil Ege DeÄŸerli de vardÄ±.

‘NÖBETE ZORUNLU TUTANLAR UTANSIN’

Nöbette ilk olarak Hatay Barosu BaÅŸkanÄ± Ekrem Dönmez konuÅŸtu. Nöbetin önemine deÄŸinen Dönmez, “KÄ±ymetli olan sayÄ± deÄŸil, bir arada olmaktÄ±r. Bizi burada nöbet tutmak zorunda bÄ±rakan bir anlayÄ±ÅŸ var. Bir ülkede eÄŸer avukatlar adalet için nöbet tutuyorsa üzerinde düÅŸünülmesi gereken ciddi bir sorun vardÄ±r” dedi. 6 Nisan 2017’de Adalet Nöbeti katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±na yönelik polis saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± anÄ±msatan Dönmez, “Bu cübbenin kÄ±ymetini bilmeyenleri kÄ±nÄ±yoruz. EÄŸer avukatlar 69 haftadÄ±r bu nöbete ihtiyaç duyuyorsa bu nöbete bizi zorunda bÄ±rakanlar utansÄ±n” diye konuÅŸtu. Dönmez, avukatlarÄ±n mesleki faaliyetleri nedeniyle tutuklandÄ±klarÄ±nÄ±, soruÅŸturmaya uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, “Bizim buradaki halimiz Türkiye’nin baÅŸka bir ilinden farklÄ± deÄŸil. Bizler adalete nöbet tutma ihtiyacÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmek için bir araya geldik” dedi. Dönmez, ÇaÄŸdaÅŸ Hukukçular DerneÄŸi ve HalkÄ±n Hukuk Bürosu üyesi avukatlarÄ±nÄ±n önümüzdeki hafta görülecek ilk duruÅŸmasÄ±nÄ± anÄ±msatarak ÅŸöyle devam etti: “Bir avukatÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± savunma yargÄ±lama konusu edilemez. Nöbetin tutulmadÄ±ÄŸÄ±, adaletin tesis edildiÄŸi, demokrasinin, insan haklarÄ±nÄ±n olduÄŸu bir zaman gelecek.”

‘BARIÅžIN TEMELÄ° ADALETLE SAÄžLANIR’

Manisa Barosu Genel Sekreteri Seçil Ege DeÄŸerli de konuÅŸmasÄ±nda toplumun adalet talebinin karÅŸÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ±na deÄŸindi. DeÄŸerli, “Bu topraklarÄ±n adalet talebi, adalet saraylarÄ±nda karÅŸÄ±lanmadÄ±kça, adalet saraylarÄ±nda insanlar adalet arayÄ±ÅŸlarÄ±na sonuç elde edemedikçe bu arayÄ±ÅŸ SomalÄ± annelerin adalet yürüyüÅŸüne, Cumartesi annelerinin nöbetine dönüÅŸecektir. EÄŸer biz bu topraklara barÄ±ÅŸÄ±n, huzurun ve mutluluÄŸun gelmesini istiyorsak eril ÅŸiddete uÄŸrayan kadÄ±nlarÄ±n ve çocuklarÄ±n adalet talebine, madenlerde, tersanelerde, inÅŸaatlarda iÅŸ cinayetlerinde, hÄ±zlÄ± trenlerde cinayete kurban giden vatandaÅŸlarÄ±n, iÅŸçilerin ve ifade özgürlüÄŸü sebebiyle yargÄ±lanan akademisyenlerin, yazarlarÄ±n, basÄ±n özgürlüÄŸü ihlal edilen gazetecilerin, savunma dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± ihlal edilen avukatlarÄ±n adalet talebinin gerçekleÅŸtirilmesinde hep beraber olmalÄ±yÄ±z” dedi. Adaletin gerçekleÅŸmesiyle barÄ±ÅŸÄ±n mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapan DeÄŸerli ÅŸöyle devam etti: “Hak savunucularÄ±nÄ±n yanÄ±nda olmak, onlarÄ±n haklarÄ±nÄ±n yanÄ±nda olmak ülkenin barÄ±ÅŸ içinde yaÅŸamasÄ±nÄ±n da temelidir. Çünkü barÄ±ÅŸÄ±n temeli ancak toplumsal adaletin her anlamda saÄŸlanmasÄ±yla mümkün olacaktÄ±r. Biz hak savunucularÄ± olarak bu mücadeleye kararlÄ±lÄ±kla devam edeceÄŸiz.”

FotoÄŸraf: Evrensel

‘AVUKAT TUTUKLAMALARI POLÄ°TÄ°KTÄ°R’

Son olarak konuÅŸan Ankara Barosu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Erinç SaÄŸkan ise, “EÄŸer ortada bir nöbet varsa, ya teyakkuzdayÄ±zdÄ±r ya da hastamÄ±z vardÄ±r. Biz hem teyakkuzdayÄ±z hem de gittikçe hastalÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±rlaÅŸan bir adalet sistemimiz var” dedi. Mevcut hukuk sisteminin adaletten ari olduÄŸunu ifade eden SaÄŸkan, “Bir avukat tutuklamasÄ±; öncelikle bir vatandaÅŸÄ±n, sonrasÄ±nda savunmayÄ± savunan bir hukuk temsilcisinin sesinin kÄ±sÄ±lma çabasÄ±dÄ±r. Bu yönüyle totaliter ve otoriter sistemler için son derece kullanÄ±ÅŸlÄ± ve avukat özelinden koca bir ülkeye verilen büyük bir gözdaÄŸÄ±dÄ±r. Tam da bu yüzden, avukat tutuklamalarÄ± politiktir” açÄ±klamalarÄ±nda bulundu. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 14:51

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